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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210608/biblioteka-1736131071.html
Более 540 летних читальных залов открылось в библиотеках Подмосковья
Более 540 летних читальных залов открылось в библиотеках Подмосковья - РИА Новости, 08.06.2021
Более 540 летних читальных залов открылось в библиотеках Подмосковья
Более 540 летних читальных залов открылось во всех муниципальных образованиях Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:34
2021-06-08T13:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Более 540 летних читальных залов открылось во всех муниципальных образованиях Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья."Специально для летних читальных залов подготовили библиотеки Подмосковья подготовили порядка 20 тысяч книжных новинок, Также проводятся мастер-классы и презентации книжных новинок, литературные конкурсы, квизы, турниры по настольным играм, викторины и соревнования", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что работа залов продолжится в течение всего лета.
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московская область (подмосковье)

Более 540 летних читальных залов открылось в библиотеках Подмосковья

13:34 08.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРебенок в читальном зале
Ребенок в читальном зале - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Более 540 летних читальных залов открылось во всех муниципальных образованиях Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.
"Специально для летних читальных залов подготовили библиотеки Подмосковья подготовили порядка 20 тысяч книжных новинок, Также проводятся мастер-классы и презентации книжных новинок, литературные конкурсы, квизы, турниры по настольным играм, викторины и соревнования", - говорится в сообщении.
Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина
7 июня, 18:13Новости Подмосковья
В число лучших технических школ России вошли 9 школ Подмосковья
В пресс-службе добавили, что работа залов продолжится в течение всего лета.
 
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