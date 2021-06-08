https://ria.ru/20210608/biblioteka-1736131071.html
Более 540 летних читальных залов открылось в библиотеках Подмосковья
Более 540 летних читальных залов открылось в библиотеках Подмосковья - РИА Новости, 08.06.2021
Более 540 летних читальных залов открылось в библиотеках Подмосковья
Более 540 летних читальных залов открылось во всех муниципальных образованиях Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:34
2021-06-08T13:34
2021-06-08T13:34
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Более 540 летних читальных залов открылось во всех муниципальных образованиях Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья."Специально для летних читальных залов подготовили библиотеки Подмосковья подготовили порядка 20 тысяч книжных новинок, Также проводятся мастер-классы и презентации книжных новинок, литературные конкурсы, квизы, турниры по настольным играм, викторины и соревнования", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что работа залов продолжится в течение всего лета.
https://ria.ru/20210607/podmoskove-1736110878.html
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