https://ria.ru/20210608/biblioteka-1736131071.html

Более 540 летних читальных залов открылось в библиотеках Подмосковья

Более 540 летних читальных залов открылось в библиотеках Подмосковья - РИА Новости, 08.06.2021

Более 540 летних читальных залов открылось в библиотеках Подмосковья

Более 540 летних читальных залов открылось во всех муниципальных образованиях Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:34

2021-06-08T13:34

2021-06-08T13:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Более 540 летних читальных залов открылось во всех муниципальных образованиях Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья."Специально для летних читальных залов подготовили библиотеки Подмосковья подготовили порядка 20 тысяч книжных новинок, Также проводятся мастер-классы и презентации книжных новинок, литературные конкурсы, квизы, турниры по настольным играм, викторины и соревнования", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что работа залов продолжится в течение всего лета.

https://ria.ru/20210607/podmoskove-1736110878.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)