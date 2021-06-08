https://ria.ru/20210608/arendatory-1736125205.html

Подмосковные арендаторы погасили 85 миллионов рублей отсроченных платежей

Подмосковные арендаторы погасили 85 миллионов рублей отсроченных платежей - РИА Новости, 08.06.2021

Подмосковные арендаторы погасили 85 миллионов рублей отсроченных платежей

Почти 85 миллионов рублей в счет погашения отсроченных арендных платежей за областное и муниципальное имущество, а также неразграниченные земли в Подмосковье... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:09

2021-06-08T13:09

2021-06-08T13:09

новости подмосковья

коммерческая недвижимость

дубна

московская область (подмосковье)

мытищи

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Почти 85 миллионов рублей в счет погашения отсроченных арендных платежей за областное и муниципальное имущество, а также неразграниченные земли в Подмосковье поступило от подмосковных арендаторов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области."В период пандемии арендаторам Подмосковья была предоставлена возможность отсрочить оплату аренды за арендуемую в Подмосковье землю и недвижимость. С 2021 года арендаторы начали возвращать отсроченные платежи. Из предоставленных 381 миллионов рублей отсрочки представителями бизнеса возвращены в бюджет более 84,6 миллиона рублей", - приводятся слова заместителя Председателя Правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.По словам министра имущественных отношений Московской области наибольшие суммы в счет погашения отсроченных платежей перечислили на прошедшей неделе арендаторы городского округа Дубна, где в бюджет поступило более 840 тысяч рублей, и Электростали, где арендаторы перечислили 800 тысяч рублей в муниципальный бюджет. Также порядка 200 тысяч поступили от арендаторов Мытищ, более 130 тысяч от арендаторов Пущина и порядка 130 тысяч - от арендаторов Рузского округа.

https://ria.ru/20210607/polikliniki-1736054330.html

дубна

московская область (подмосковье)

мытищи

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коммерческая недвижимость, дубна, московская область (подмосковье), мытищи