https://ria.ru/20210608/apellyatsiya-1736125509.html

Апелляция на приговор лидеру "Меджлиса"* Чубарову поступила в суд Крыма

Апелляция на приговор лидеру "Меджлиса"* Чубарову поступила в суд Крыма - РИА Новости, 08.06.2021

Апелляция на приговор лидеру "Меджлиса"* Чубарову поступила в суд Крыма

Апелляция по уголовному делу лидера запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова поступила в суд, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:11

2021-06-08T13:11

2021-06-08T13:11

россия

рефат чубаров

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Апелляция по уголовному делу лидера запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова поступила в суд, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ВС Крыма Марьяна Павловская.Верховный суд Крыма 1 июня заочно назначил Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году, наказание в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в 200 тысяч рублей. Чубаров находится в международном розыске. После воссоединения Крыма с Россией он покинул полуостров и проживает на Украине. ЕС приговор Чубарову не признал, так как считает суд в Крыму нелегитимным."Апелляционная жалоба по уголовному делу гражданина Украины Чубарова поступила во вторник в Верховный суд Крыма почтовым отправлением. В дальнейшем апелляция будет рассмотрена в соответствии с УПК (уголовно-процессуальным кодексом)", - сообщила Павловская.Жалобу на приговор суда подал адвокат Полозов, сказала она. После проверки документ будет передан в 3-й апелляционный суд Сочи, сообщили в суде.*Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210602/muftiy-1735220945.html

россия

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рефат чубаров, республика крым, украина