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Апелляция на приговор лидеру "Меджлиса"* Чубарову поступила в суд Крыма
Апелляция на приговор лидеру "Меджлиса"* Чубарову поступила в суд Крыма - РИА Новости, 08.06.2021
Апелляция на приговор лидеру "Меджлиса"* Чубарову поступила в суд Крыма
Апелляция по уголовному делу лидера запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова поступила в суд, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:11
2021-06-08T13:11
россия
рефат чубаров
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Апелляция по уголовному делу лидера запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова поступила в суд, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ВС Крыма Марьяна Павловская.Верховный суд Крыма 1 июня заочно назначил Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году, наказание в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в 200 тысяч рублей. Чубаров находится в международном розыске. После воссоединения Крыма с Россией он покинул полуостров и проживает на Украине. ЕС приговор Чубарову не признал, так как считает суд в Крыму нелегитимным."Апелляционная жалоба по уголовному делу гражданина Украины Чубарова поступила во вторник в Верховный суд Крыма почтовым отправлением. В дальнейшем апелляция будет рассмотрена в соответствии с УПК (уголовно-процессуальным кодексом)", - сообщила Павловская.Жалобу на приговор суда подал адвокат Полозов, сказала она. После проверки документ будет передан в 3-й апелляционный суд Сочи, сообщили в суде.*Экстремистская организация, запрещенная в России
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россия, рефат чубаров, республика крым, украина

Апелляция на приговор лидеру "Меджлиса"* Чубарову поступила в суд Крыма

13:11 08.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВ здании суда
В здании суда - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Апелляция по уголовному делу лидера запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова поступила в суд, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ВС Крыма Марьяна Павловская.
Верховный суд Крыма 1 июня заочно назначил Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году, наказание в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в 200 тысяч рублей. Чубаров находится в международном розыске. После воссоединения Крыма с Россией он покинул полуостров и проживает на Украине. ЕС приговор Чубарову не признал, так как считает суд в Крыму нелегитимным.
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"Апелляционная жалоба по уголовному делу гражданина Украины Чубарова поступила во вторник в Верховный суд Крыма почтовым отправлением. В дальнейшем апелляция будет рассмотрена в соответствии с УПК (уголовно-процессуальным кодексом)", - сообщила Павловская.
Жалобу на приговор суда подал адвокат Полозов, сказала она. После проверки документ будет передан в 3-й апелляционный суд Сочи, сообщили в суде.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
 
РоссияРефат ЧубаровРеспублика КрымУкраина
 
 
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