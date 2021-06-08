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Туризм
https://ria.ru/20210608/abkhaziya-1736168382.html
Мост в нацпарке Абхазии, с которого в реку упала россиянка, огородят
Мост в нацпарке Абхазии, с которого в реку упала россиянка, огородят - РИА Новости, 08.06.2021
Мост в нацпарке Абхазии, с которого в реку упала россиянка, огородят
Мост в Рицинском реликтовом национальном парке Абхазии, с которого в реку упала туристка из России, будет огорожен в ближайшие дни, сообщил РИА Новости во... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:02
2021-06-08T17:02
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СУХУМ, 8 июн – РИА Новости. Мост в Рицинском реликтовом национальном парке Абхазии, с которого в реку упала туристка из России, будет огорожен в ближайшие дни, сообщил РИА Новости во вторник директор парка Адамур Багателия.Ранее сообщалось, что отдыхающая в Абхазии россиянка 1997 года рождения Дарья Манасова упала в реку Бзыбь с моста в нацпарке. Спасатели тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков, но девушку так и не нашли. Мост, с которого упала отдыхающая, был без оградительных перил. Как сообщали в МЧС Абхазии, из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное.По словам директора нацпарка, мост находится в аварийном состоянии и не функционирует много лет. Рядом с ним висят предупреждающие таблички о том, что на него заходить нельзя. Ранее сообщалось, что в поисках россиянки задействованы около 30 человек личного состава МЧС Абхазии. Вместе с ними поиск ведут и сотрудники Рицинского национального реликтового парка. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния взял поисково-спасательную операцию под личный контроль.Это не первое происшествие с российскими туристами в Абхазии за последний месяц. В середине мая в горах пропал 64-летний россиянин Владимир Ульянов.
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туризм, туристы, мчс абхазии, новости - туризм, абхазия

Мост в нацпарке Абхазии, с которого в реку упала россиянка, огородят

17:02 08.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖивотный мир
Животный мир - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Читать ria.ru в
СУХУМ, 8 июн – РИА Новости. Мост в Рицинском реликтовом национальном парке Абхазии, с которого в реку упала туристка из России, будет огорожен в ближайшие дни, сообщил РИА Новости во вторник директор парка Адамур Багателия.
Ранее сообщалось, что отдыхающая в Абхазии россиянка 1997 года рождения Дарья Манасова упала в реку Бзыбь с моста в нацпарке. Спасатели тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков, но девушку так и не нашли. Мост, с которого упала отдыхающая, был без оградительных перил. Как сообщали в МЧС Абхазии, из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное.
По словам директора нацпарка, мост находится в аварийном состоянии и не функционирует много лет. Рядом с ним висят предупреждающие таблички о том, что на него заходить нельзя.
Ранее сообщалось, что в поисках россиянки задействованы около 30 человек личного состава МЧС Абхазии. Вместе с ними поиск ведут и сотрудники Рицинского национального реликтового парка. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния взял поисково-спасательную операцию под личный контроль.
Это не первое происшествие с российскими туристами в Абхазии за последний месяц. В середине мая в горах пропал 64-летний россиянин Владимир Ульянов.
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6 июня, 21:44
В Абхазии туристка из России упала с моста в реку
 
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