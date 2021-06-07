https://ria.ru/20210607/zhivotnye-1736517738.html

Диких животных из Центра реабилитации Москвы передадут зоопарку Костромы

Диких животных из Центра реабилитации Москвы передадут зоопарку Костромы - РИА Новости, 10.06.2021

Диких животных из Центра реабилитации Москвы передадут зоопарку Костромы

Змей и крокодила из Центра реабилитации диких животных Москвы во вторник передадут в эколого-биологический центр Костромы, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-07T15:38

2021-06-07T15:38

2021-06-10T18:43

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дикие животные

антон кульбачевский

москва

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Змей и крокодила из Центра реабилитации диких животных Москвы во вторник передадут в эколого-биологический центр Костромы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что все змеи поступили в этом году в Центр передержки животных департамента природопользования после обращений жителей на общегородскую "горячую линию". В Центре они прошли реабилитацию и были осмотрены ветеринарами.Как отмечают в пресс-службе, большинство змей были найдены жителями в подъездах домов или во дворах, хозяев животных найти не удалось. Например, одна из змей заползла в квартиру москвичей и очень всех напугала, королевскую змею обнаружили во дворе обычного жилого дома, а крокодила спасли из подсобки контактного зоопарка.Ранее Кульбачевский сообщал РИА Новости, что с начала года полиция изъяла из незаконного оборота двух сов, тигренка и 13 змей разных видов из-за отсутствия документов об их происхождении. По его словам, змей и тигренка планируется передать в региональные зоопарки. Всего в центре передержки департамента сейчас находятся около 500 животных.

https://ria.ru/20210602/spyachka-1735277858.html

москва

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дикие животные, антон кульбачевский, москва