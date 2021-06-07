Диких животных из Центра реабилитации Москвы передадут зоопарку Костромы
15:38 07.06.2021 (обновлено: 18:43 10.06.2021)
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды города МосквыПередача змей из Центра реабилитации Москвы зоопарку Костромы
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Змей и крокодила из Центра реабилитации диких животных Москвы во вторник передадут в эколого-биологический центр Костромы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Восьмого июня состоится передача змей и крокодила из Центра реабилитации диких животных в Эколого-биологический центр Костромы. Всего в Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области "Эколого-биологический центр "Следово" имени Ю.П. Карвацкого" будут переданы крокодил и 21 экзотическая змея. В числе последних - удавы, питоны, молочные полозы и королевские змеи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все змеи поступили в этом году в Центр передержки животных департамента природопользования после обращений жителей на общегородскую "горячую линию". В Центре они прошли реабилитацию и были осмотрены ветеринарами.
Как отмечают в пресс-службе, большинство змей были найдены жителями в подъездах домов или во дворах, хозяев животных найти не удалось. Например, одна из змей заползла в квартиру москвичей и очень всех напугала, королевскую змею обнаружили во дворе обычного жилого дома, а крокодила спасли из подсобки контактного зоопарка.
"К сожалению, подобные случаи безответственного отношения к экзотическим животным пока очень распространены. Граждане, не задумываясь, заводят дома редких животных, при этом, часто даже не знают, как с ними обращаться, в каких условиях содержать. В результате потом этих животных или выбрасывают, или они убегают из квартир. Ежедневно на "горячую линию" поступает по несколько звонков от жителей, которые обнаружили то или иное животное. Поэтому мы обращаемся ко всем москвичам – не покупайте экзотических животных, не поощряйте спрос на них, особенно, если вы не специалисты и не знаете, как правильно обращаться с этими животными", - подчеркивает руководитель департамента Антон Кульбачевский, чьи слова приводятся в сообщении.
Ранее Кульбачевский сообщал РИА Новости, что с начала года полиция изъяла из незаконного оборота двух сов, тигренка и 13 змей разных видов из-за отсутствия документов об их происхождении. По его словам, змей и тигренка планируется передать в региональные зоопарки. Всего в центре передержки департамента сейчас находятся около 500 животных.