https://ria.ru/20210607/zaderzhanie-1735945695.html

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, стрелявшего в бездомных собак

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, стрелявшего в бездомных собак - РИА Новости, 07.06.2021

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, стрелявшего в бездомных собак

Полицейские в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого, который, со слов очевидцев, стрелял в бездомных собак из пневматического оружия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T09:46

2021-06-07T09:46

2021-06-07T09:46

ростов-на-дону

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Полицейские в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого, который, со слов очевидцев, стрелял в бездомных собак из пневматического оружия, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Ростовской области.Отмечается, что в отдел полиции по Октябрьскому району Ростова-на-Дону поступило обращение от местных жителей, которые жаловались на мужчину, стрелявшего в бродячих собак из пневматического оружия.Оружие изъято. Проводится проверка по факту жестокого обращения с животными.

https://ria.ru/20210524/politsiya-1733607220.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, происшествия