Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/zaderzhanie-1735945695.html
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, стрелявшего в бездомных собак
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, стрелявшего в бездомных собак - РИА Новости, 07.06.2021
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, стрелявшего в бездомных собак
Полицейские в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого, который, со слов очевидцев, стрелял в бездомных собак из пневматического оружия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T09:46
2021-06-07T09:46
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Полицейские в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого, который, со слов очевидцев, стрелял в бездомных собак из пневматического оружия, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Ростовской области.Отмечается, что в отдел полиции по Октябрьскому району Ростова-на-Дону поступило обращение от местных жителей, которые жаловались на мужчину, стрелявшего в бродячих собак из пневматического оружия.Оружие изъято. Проводится проверка по факту жестокого обращения с животными.
https://ria.ru/20210524/politsiya-1733607220.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, стрелявшего в бездомных собак

09:46 07.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Полицейские в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого, который, со слов очевидцев, стрелял в бездомных собак из пневматического оружия, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Ростовской области.
Отмечается, что в отдел полиции по Октябрьскому району Ростова-на-Дону поступило обращение от местных жителей, которые жаловались на мужчину, стрелявшего в бродячих собак из пневматического оружия.
"В оперативном порядке на место прибыли участковые уполномоченные полиции и задержали нарушителя правопорядка и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.
Оружие изъято. Проводится проверка по факту жестокого обращения с животными.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 11:10
Во Владивостоке неизвестные убили и повесили бездомных щенков на дереве
 
Ростов-на-ДонуПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:06Россия внесла в черный список девять граждан Канады
19:57Байден поговорил по телефону с Зеленским
19:55Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
Лента новостейМолния