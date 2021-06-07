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В Ростове-на-Дону задержали мужчину, стрелявшего в бездомных собак
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, стрелявшего в бездомных собак - РИА Новости, 07.06.2021
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, стрелявшего в бездомных собак
Полицейские в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого, который, со слов очевидцев, стрелял в бездомных собак из пневматического оружия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T09:46
2021-06-07T09:46
2021-06-07T09:46
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Полицейские в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого, который, со слов очевидцев, стрелял в бездомных собак из пневматического оружия, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Ростовской области.Отмечается, что в отдел полиции по Октябрьскому району Ростова-на-Дону поступило обращение от местных жителей, которые жаловались на мужчину, стрелявшего в бродячих собак из пневматического оружия.Оружие изъято. Проводится проверка по факту жестокого обращения с животными.
https://ria.ru/20210524/politsiya-1733607220.html
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ростов-на-дону, происшествия