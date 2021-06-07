https://ria.ru/20210607/yaponiya-1735941361.html

В Японии оценили перспективы экономического взаимодействия с Россией

В Японии оценили перспективы экономического взаимодействия с Россией - РИА Новости, 07.06.2021

В Японии оценили перспективы экономического взаимодействия с Россией

Япония продолжит осуществление проектов в рамках совместной экономической деятельности с Россией на южных Курилах, сообщил на пресс-конференции в Токио... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T09:08

2021-06-07T09:08

2021-06-07T09:08

кацунобу като

есихидэ суга

россия

кунашир (остров)

синдзо абэ

мид японии‎

токио

в мире

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ТОКИО, 7 июн – РИА Новости. Япония продолжит осуществление проектов в рамках совместной экономической деятельности с Россией на южных Курилах, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства страны Кацунобу Като."Что касается совместной экономической деятельности, то мы ведем обсуждение с Россией и полагаем, что через совместную экономическую деятельность можно выйти на решение проблемы северных территорий (как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) и заключение мирного договора. Мы будем и впредь продвигаться к реализации каждого проекта в форме, которая бы не нарушала юридическую позицию обеих стран", - сказал генеральный секретарь правительства.В декабре 2016 года во время визита в Японию президент РФ Владимир Путин договорился с японским премьер-министром Синдзо Абэ проработать возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по пяти направлениям: выращивание морепродуктов, тепличное выращивание сельхозпродуктов, туризм, переработка мусора и ветряные электростанции.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.Договоренность продолжать переговоры по мирному договору была подтверждена в ходе первого телефонного разговора премьер-министра Ёсихидэ Суги и российского президента в сентябре прошлого года после избрания Суги на этот пост.

https://ria.ru/20210607/dogovor-1735936036.html

https://ria.ru/20210529/kurily-1734706893.html

россия

кунашир (остров)

токио

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кацунобу като, есихидэ суга, россия, кунашир (остров), синдзо абэ, мид японии‎, токио, в мире