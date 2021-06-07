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Около 220 пенсионеров сохранили ямальские выплаты при переезде

Около 220 пенсионеров сохранили ямальские выплаты при переезде - РИА Новости, 07.06.2021

Около 220 пенсионеров сохранили ямальские выплаты при переезде

Около 220 пенсионеров сохранили ямальские выплаты при переезде в другие регионы, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T14:31

2021-06-07T14:31

2021-06-07T14:31

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Около 220 пенсионеров сохранили ямальские выплаты при переезде в другие регионы, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."Около 220 переехавших в другие регионы страны ямальских пенсионеров продолжают получать региональную выплату", - говорится в сообщении.Закон о сохранении пособия при переезде с 1 января 2021 года был принят два месяца назад по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова."Изменения внесены по поручению губернатора Ямала, они были анонсированы в ежегодном докладе о положении дел в округе. Раньше пособие выплачивалось только при переезде в Тюменскую область в рамках программы "Сотрудничество", − приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксаны Медынской.Власти напоминают, что для продления выплаты гражданину требуется известить орган соцзащиты о смене места пребывания. Это можно сделать уже после переезда, в течение шести месяцев. Если уведомление будет подано позднее, то перерасчет выплаты произведут только за последние полгода.Подать заявление о снятии с учета со старого места жительства и регистрации по новому адресу можно через сайт окружного департамента социальной защиты населения, прикрепив сканы документов, подтверждающих выезд. Также можно лично обратиться в орган соцзащиты либо направить документы Почтой России.Всего выплату в размере 2 тысяч рублей получают более 69 тысяч человек.Пособие положено неработающим гражданам и пенсионерам (женщинам 50 лет и старше, мужчинам 55 лет и старше), имеющим стаж работы на Ямале не менее 15 лет, и неработающим инвалидам, имеющим стаж работы на Ямале не менее 10 лет, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20210521/yanao-1733376994.html

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ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, общество