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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
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Около 220 пенсионеров сохранили ямальские выплаты при переезде
Около 220 пенсионеров сохранили ямальские выплаты при переезде - РИА Новости, 07.06.2021
Около 220 пенсионеров сохранили ямальские выплаты при переезде
Около 220 пенсионеров сохранили ямальские выплаты при переезде в другие регионы, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:31
2021-06-07T14:31
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Около 220 пенсионеров сохранили ямальские выплаты при переезде в другие регионы, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."Около 220 переехавших в другие регионы страны ямальских пенсионеров продолжают получать региональную выплату", - говорится в сообщении.Закон о сохранении пособия при переезде с 1 января 2021 года был принят два месяца назад по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова."Изменения внесены по поручению губернатора Ямала, они были анонсированы в ежегодном докладе о положении дел в округе. Раньше пособие выплачивалось только при переезде в Тюменскую область в рамках программы "Сотрудничество", − приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксаны Медынской.Власти напоминают, что для продления выплаты гражданину требуется известить орган соцзащиты о смене места пребывания. Это можно сделать уже после переезда, в течение шести месяцев. Если уведомление будет подано позднее, то перерасчет выплаты произведут только за последние полгода.Подать заявление о снятии с учета со старого места жительства и регистрации по новому адресу можно через сайт окружного департамента социальной защиты населения, прикрепив сканы документов, подтверждающих выезд. Также можно лично обратиться в орган соцзащиты либо направить документы Почтой России.Всего выплату в размере 2 тысяч рублей получают более 69 тысяч человек.Пособие положено неработающим гражданам и пенсионерам (женщинам 50 лет и старше, мужчинам 55 лет и старше), имеющим стаж работы на Ямале не менее 15 лет, и неработающим инвалидам, имеющим стаж работы на Ямале не менее 10 лет, уточняет пресс-служба.
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дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, общество

Около 220 пенсионеров сохранили ямальские выплаты при переезде

14:31 07.06.2021
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Около 220 пенсионеров сохранили ямальские выплаты при переезде в другие регионы, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Около 220 переехавших в другие регионы страны ямальских пенсионеров продолжают получать региональную выплату", - говорится в сообщении.
Закон о сохранении пособия при переезде с 1 января 2021 года был принят два месяца назад по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова.
"Изменения внесены по поручению губернатора Ямала, они были анонсированы в ежегодном докладе о положении дел в округе. Раньше пособие выплачивалось только при переезде в Тюменскую область в рамках программы "Сотрудничество", − приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксаны Медынской.
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Власти напоминают, что для продления выплаты гражданину требуется известить орган соцзащиты о смене места пребывания. Это можно сделать уже после переезда, в течение шести месяцев. Если уведомление будет подано позднее, то перерасчет выплаты произведут только за последние полгода.
Подать заявление о снятии с учета со старого места жительства и регистрации по новому адресу можно через сайт окружного департамента социальной защиты населения, прикрепив сканы документов, подтверждающих выезд. Также можно лично обратиться в орган соцзащиты либо направить документы Почтой России.
Всего выплату в размере 2 тысяч рублей получают более 69 тысяч человек.
Пособие положено неработающим гражданам и пенсионерам (женщинам 50 лет и старше, мужчинам 55 лет и старше), имеющим стаж работы на Ямале не менее 15 лет, и неработающим инвалидам, имеющим стаж работы на Ямале не менее 10 лет, уточняет пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалОбщество
 
 
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