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Распространение коронавируса
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Украина разрешила въезд в страну со справкой о вакцинации от COVID-19
Украина разрешила въезд в страну со справкой о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2021
Украина разрешила въезд в страну со справкой о вакцинации от COVID-19
Кабинет министров Украины разрешил въезд на территорию страны на основании справки о завершенной вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными ВОЗ,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T20:14
2021-06-07T20:20
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
украина
в мире
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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины разрешил въезд на территорию страны на основании справки о завершенной вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными ВОЗ, соответствующее постановление от 2 июня опубликовано в понедельник на сайте правительства.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".Как следует из постановления кабмина, расширен список документов, которые можно предъявить на границе в рамках борьбы с пандемией COVID-19."Абзац первый после слов "методом полимеразной цепной реакции" дополнить словами и цифрой "или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2", а после слов "государственной границы" - словами ", или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях (далее - документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации), выданного на английском языке или с переводом на английский язык", - говорится в постановлении.Кроме того, кабмин Украины смягчил карантинные ограничения, разрешив, в частности, проведение массовых мероприятий.Так, культурно-массовые и спортивные, религиозные, образовательные и другие мероприятия можно проводить при наличии у всех организаторов и участников ПЦР или экспресс-теста, проведенного не ранее, чем за 72 часа, или документа о вакцинации. В противном случае наполненность зала не должна превышать 2/3 или один человек на 4 квадратных метра, если мероприятия проходят на открытом воздухе.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, украина, в мире

Украина разрешила въезд в страну со справкой о вакцинации от COVID-19

20:14 07.06.2021 (обновлено: 20:20 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Венесуэле
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Магда Хибелли
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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины разрешил въезд на территорию страны на основании справки о завершенной вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными ВОЗ, соответствующее постановление от 2 июня опубликовано в понедельник на сайте правительства.
На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 14:55Распространение коронавируса
Евросоюз расширил список стран, из которых разрешен въезд
Как следует из постановления кабмина, расширен список документов, которые можно предъявить на границе в рамках борьбы с пандемией COVID-19.
"Абзац первый после слов "методом полимеразной цепной реакции" дополнить словами и цифрой "или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2", а после слов "государственной границы" - словами ", или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях (далее - документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации), выданного на английском языке или с переводом на английский язык", - говорится в постановлении.
Кроме того, кабмин Украины смягчил карантинные ограничения, разрешив, в частности, проведение массовых мероприятий.
Так, культурно-массовые и спортивные, религиозные, образовательные и другие мероприятия можно проводить при наличии у всех организаторов и участников ПЦР или экспресс-теста, проведенного не ранее, чем за 72 часа, или документа о вакцинации. В противном случае наполненность зала не должна превышать 2/3 или один человек на 4 квадратных метра, если мероприятия проходят на открытом воздухе.
 
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