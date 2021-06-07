https://ria.ru/20210607/vezd-1736058081.html

Украина разрешила въезд в страну со справкой о вакцинации от COVID-19

Украина разрешила въезд в страну со справкой о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2021

Украина разрешила въезд в страну со справкой о вакцинации от COVID-19

Кабинет министров Украины разрешил въезд на территорию страны на основании справки о завершенной вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными ВОЗ,... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T20:14

2021-06-07T20:14

2021-06-07T20:20

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734991344_0:156:2687:1667_1920x0_80_0_0_d85a13f2e4b7c77c9f83750007300c36.jpg

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины разрешил въезд на территорию страны на основании справки о завершенной вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными ВОЗ, соответствующее постановление от 2 июня опубликовано в понедельник на сайте правительства.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".Как следует из постановления кабмина, расширен список документов, которые можно предъявить на границе в рамках борьбы с пандемией COVID-19."Абзац первый после слов "методом полимеразной цепной реакции" дополнить словами и цифрой "или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2", а после слов "государственной границы" - словами ", или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях (далее - документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации), выданного на английском языке или с переводом на английский язык", - говорится в постановлении.Кроме того, кабмин Украины смягчил карантинные ограничения, разрешив, в частности, проведение массовых мероприятий.Так, культурно-массовые и спортивные, религиозные, образовательные и другие мероприятия можно проводить при наличии у всех организаторов и участников ПЦР или экспресс-теста, проведенного не ранее, чем за 72 часа, или документа о вакцинации. В противном случае наполненность зала не должна превышать 2/3 или один человек на 4 квадратных метра, если мероприятия проходят на открытом воздухе.

https://ria.ru/20210603/granitsy-1735442777.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, украина, в мире