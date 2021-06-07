https://ria.ru/20210607/vaktsinatsiya-1736037715.html
На Кубани организуют кампанию по вакцинации от COVID-19 для отдыхающих
На Кубани организуют кампанию по вакцинации от COVID-19 для отдыхающих - РИА Новости, 07.06.2021
На Кубани организуют кампанию по вакцинации от COVID-19 для отдыхающих
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать алгоритм организации кампании по вакцинации от COVID-19 для отдыхающих на курортах... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:40
2021-06-07T17:40
2021-06-07T18:47
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КРАСНОДАР, 7 июн – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать алгоритм организации кампании по вакцинации от COVID-19 для отдыхающих на курортах региона, сообщает администрация края."Вениамин Кондратьев поручил разработать алгоритм организации прививочной кампании для отдыхающих", - говорится в сообщении.Как заявил губернатор, курортные города должны стать лидерами по темпам вакцинации. "Это позволит и жителям края, и туристам провести летний сезон комфортно, не допустить роста заболеваемости в регионе. Особое внимание необходимо уделить вакцинации работников сферы обслуживания. Они ежедневно контактируют с туристами со всей страны и находятся в зоне повышенного риска. Кроме того, каждый отдыхающий, в том числе из других регионов, должен иметь возможность сделать прививку", – пояснил Кондратьев.По его словам, в крае наработан хороший опыт организации отдыха в условиях пандемии. Всего в течение лета курорты Кубани планируют принять около 8 миллионов человек.По данным краевых властей, для туристов в крае работают мобильные пункты вакцинации. Они открыты в Туапсе, Сочи и Новороссийске. В ближайшее время их число планируется увеличить и на других курортах. Всего в Краснодарском крае 239 пунктов вакцинации, они работают без выходных и позволяют ежедневно прививать по 15 тысяч человек."При необходимости готовы увеличить это число до 30 тысяч. Также планируем начать информировать туристов в отелях и гостиницах о возможности сделать прививку. Усилим и темпы вакцинации сотрудников сферы обслуживания", – приводятся в сообщении слова замглавы региона Анны Миньковой.Для координации деятельности всех служб, обеспечивающих работу курортов, на Кубани действует краевой штаб по проведению летнего туристического сезона, созданный по поручению главы края. В состав штаба вошли руководители краевых министерств и ведомств, главы муниципалитетов, представители органов надзора и контроля.
https://ria.ru/20210528/agroturizm-1734526101.html
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КРАСНОДАР, 7 июн – РИА Новости.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
поручил разработать алгоритм организации кампании по вакцинации от COVID-19
для отдыхающих на курортах региона, сообщает администрация края.
"Вениамин Кондратьев поручил разработать алгоритм организации прививочной кампании для отдыхающих", - говорится в сообщении.
Как заявил губернатор, курортные города должны стать лидерами по темпам вакцинации. "Это позволит и жителям края, и туристам провести летний сезон комфортно, не допустить роста заболеваемости в регионе. Особое внимание необходимо уделить вакцинации работников сферы обслуживания. Они ежедневно контактируют с туристами со всей страны и находятся в зоне повышенного риска. Кроме того, каждый отдыхающий, в том числе из других регионов, должен иметь возможность сделать прививку", – пояснил Кондратьев.
По его словам, в крае наработан хороший опыт организации отдыха в условиях пандемии. Всего в течение лета курорты Кубани планируют принять около 8 миллионов человек.
По данным краевых властей, для туристов в крае работают мобильные пункты вакцинации. Они открыты в Туапсе
, Сочи
и Новороссийске
. В ближайшее время их число планируется увеличить и на других курортах. Всего в Краснодарском крае 239 пунктов вакцинации, они работают без выходных и позволяют ежедневно прививать по 15 тысяч человек.
"При необходимости готовы увеличить это число до 30 тысяч. Также планируем начать информировать туристов в отелях и гостиницах о возможности сделать прививку. Усилим и темпы вакцинации сотрудников сферы обслуживания", – приводятся в сообщении слова замглавы региона Анны Миньковой.
Для координации деятельности всех служб, обеспечивающих работу курортов, на Кубани действует краевой штаб по проведению летнего туристического сезона, созданный по поручению главы края. В состав штаба вошли руководители краевых министерств и ведомств, главы муниципалитетов, представители органов надзора и контроля.