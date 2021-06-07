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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210607/vaktsinatsiya-1735949650.html
Свыше 30 пунктов вакцинации открылось в МФЦ Подмосковья
Свыше 30 пунктов вакцинации открылось в МФЦ Подмосковья - РИА Новости, 07.06.2021
Свыше 30 пунктов вакцинации открылось в МФЦ Подмосковья
Более 30 пунктов вакцинации от коронавируса на территории Многофункциональных центров открылось в 27 городских округов Московской области, говорится в сообщении РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T10:24
2021-06-07T10:24
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Более 30 пунктов вакцинации от коронавируса на территории Многофункциональных центров открылось в 27 городских округов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.В пресс-службе отметили, что в стационарных пунктах вакцинации на базе МФЦ работают врачи городских поликлиник с соблюдением всех санитарных требований. Перед процедурой пациенты проходят обязательный осмотр, а также медицинский контроль в течение 30 минут после вакцинации. "В Московской области в 32 МФЦ на территории 27 городских округов заработали медицинские пункты, где жители могут сделать прививку от коронавируса. При прохождении вакцинации с собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС" , – приводятся слова главы ведомства Максима Рымара. В день прививки врач предложит пациенту место и время для прохождения второго этапа вакцинации через 21 день. Получить второй компонент вакцины можно будет в том же многофункциональном центре.
https://ria.ru/20210603/lekarstva-1735414161.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)

Свыше 30 пунктов вакцинации открылось в МФЦ Подмосковья

10:24 07.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) "Волга" под Казанью
Медицинский работник во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) Волга под Казанью - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Более 30 пунктов вакцинации от коронавируса на территории Многофункциональных центров открылось в 27 городских округов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.
В пресс-службе отметили, что в стационарных пунктах вакцинации на базе МФЦ работают врачи городских поликлиник с соблюдением всех санитарных требований. Перед процедурой пациенты проходят обязательный осмотр, а также медицинский контроль в течение 30 минут после вакцинации.
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"В Московской области в 32 МФЦ на территории 27 городских округов заработали медицинские пункты, где жители могут сделать прививку от коронавируса. При прохождении вакцинации с собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС" , – приводятся слова главы ведомства Максима Рымара.
В день прививки врач предложит пациенту место и время для прохождения второго этапа вакцинации через 21 день. Получить второй компонент вакцины можно будет в том же многофункциональном центре.
 
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