https://ria.ru/20210607/vaktsinatsiya-1735949650.html

Свыше 30 пунктов вакцинации открылось в МФЦ Подмосковья

Свыше 30 пунктов вакцинации открылось в МФЦ Подмосковья - РИА Новости, 07.06.2021

Свыше 30 пунктов вакцинации открылось в МФЦ Подмосковья

Более 30 пунктов вакцинации от коронавируса на территории Многофункциональных центров открылось в 27 городских округов Московской области, говорится в сообщении РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T10:24

2021-06-07T10:24

2021-06-07T10:24

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Более 30 пунктов вакцинации от коронавируса на территории Многофункциональных центров открылось в 27 городских округов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.В пресс-службе отметили, что в стационарных пунктах вакцинации на базе МФЦ работают врачи городских поликлиник с соблюдением всех санитарных требований. Перед процедурой пациенты проходят обязательный осмотр, а также медицинский контроль в течение 30 минут после вакцинации. "В Московской области в 32 МФЦ на территории 27 городских округов заработали медицинские пункты, где жители могут сделать прививку от коронавируса. При прохождении вакцинации с собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС" , – приводятся слова главы ведомства Максима Рымара. В день прививки врач предложит пациенту место и время для прохождения второго этапа вакцинации через 21 день. Получить второй компонент вакцины можно будет в том же многофункциональном центре.

https://ria.ru/20210603/lekarstva-1735414161.html

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, московская область (подмосковье)