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Аналитик: Украина за время участия в ГУАМ не получила ожидаемого развития
Аналитик: Украина за время участия в ГУАМ не получила ожидаемого развития - РИА Новости, 07.06.2021
Аналитик: Украина за время участия в ГУАМ не получила ожидаемого развития
Украина и другие страны-члены Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ, входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) за все время... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T00:44
2021-06-07T00:44
андрей золотарев
гуам
украина
в мире
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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Украина и другие страны-члены Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ, входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) за все время существования организации не получили никакого ожидаемого развития, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.ГУАМ основана в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией. С 1999 по 2005 годы в организацию также входил Узбекистан. До его выхода организация именовалась ГУУАМ. В понедельник, 7 июня, будет 20-я годовщина образования ГУУАМ."Появление таких структур на постсоветском пространстве было неизбежным, поскольку в новой реальности государства, получившие в 1990 годах независимость, искали новые формы взаимодействия. Одной из таких форм была ГУАМ. Планы у организации были большие. Но далеко этот проект не зашел. Ожидаемого экономического и военно-политического развития страны-участники не получили. Соответственно, никакого эффекта для Украины от участия в организации нет и не было", - заявил Золотарев РИА Новости.По его словам, для Украины сейчас более актуальны двусторонние сотрудничества с разными странами, которые могут принести более конкретные результаты."Что касается целесообразности дальнейшего участия Украины в организации. Последнее время мы видим активизацию двустороннего сотрудничества Украины, например с Азербайджаном. Такое сотрудничество более эффективное. Я думаю, к такого рода альянсам могут притягиваться так или иначе те страны, которые обладают несколько меньшим потенциалом", - добавил он.
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андрей золотарев, гуам, украина, в мире

Аналитик: Украина за время участия в ГУАМ не получила ожидаемого развития

00:44 07.06.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Украина и другие страны-члены Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ, входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) за все время существования организации не получили никакого ожидаемого развития, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
ГУАМ основана в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией. С 1999 по 2005 годы в организацию также входил Узбекистан. До его выхода организация именовалась ГУУАМ. В понедельник, 7 июня, будет 20-я годовщина образования ГУУАМ.
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"Появление таких структур на постсоветском пространстве было неизбежным, поскольку в новой реальности государства, получившие в 1990 годах независимость, искали новые формы взаимодействия. Одной из таких форм была ГУАМ. Планы у организации были большие. Но далеко этот проект не зашел. Ожидаемого экономического и военно-политического развития страны-участники не получили. Соответственно, никакого эффекта для Украины от участия в организации нет и не было", - заявил Золотарев РИА Новости.
По его словам, для Украины сейчас более актуальны двусторонние сотрудничества с разными странами, которые могут принести более конкретные результаты.
"Что касается целесообразности дальнейшего участия Украины в организации. Последнее время мы видим активизацию двустороннего сотрудничества Украины, например с Азербайджаном. Такое сотрудничество более эффективное. Я думаю, к такого рода альянсам могут притягиваться так или иначе те страны, которые обладают несколько меньшим потенциалом", - добавил он.
 
Андрей ЗолотаревГуамУкраинаВ мире
 
 
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