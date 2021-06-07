https://ria.ru/20210607/ukraina-1735922095.html

Аналитик: Украина за время участия в ГУАМ не получила ожидаемого развития

Аналитик: Украина за время участия в ГУАМ не получила ожидаемого развития - РИА Новости, 07.06.2021

Аналитик: Украина за время участия в ГУАМ не получила ожидаемого развития

Украина и другие страны-члены Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ, входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) за все время... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T00:44

2021-06-07T00:44

2021-06-07T00:44

андрей золотарев

гуам

украина

в мире

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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Украина и другие страны-члены Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ, входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) за все время существования организации не получили никакого ожидаемого развития, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.ГУАМ основана в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией. С 1999 по 2005 годы в организацию также входил Узбекистан. До его выхода организация именовалась ГУУАМ. В понедельник, 7 июня, будет 20-я годовщина образования ГУУАМ."Появление таких структур на постсоветском пространстве было неизбежным, поскольку в новой реальности государства, получившие в 1990 годах независимость, искали новые формы взаимодействия. Одной из таких форм была ГУАМ. Планы у организации были большие. Но далеко этот проект не зашел. Ожидаемого экономического и военно-политического развития страны-участники не получили. Соответственно, никакого эффекта для Украины от участия в организации нет и не было", - заявил Золотарев РИА Новости.По его словам, для Украины сейчас более актуальны двусторонние сотрудничества с разными странами, которые могут принести более конкретные результаты."Что касается целесообразности дальнейшего участия Украины в организации. Последнее время мы видим активизацию двустороннего сотрудничества Украины, например с Азербайджаном. Такое сотрудничество более эффективное. Я думаю, к такого рода альянсам могут притягиваться так или иначе те страны, которые обладают несколько меньшим потенциалом", - добавил он.

https://ria.ru/20210529/nischeta-1734687719.html

гуам

украина

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андрей золотарев, гуам, украина, в мире