https://ria.ru/20210607/stroitelstvo-1735975636.html

Строительство детского госпиталя в Красногорске начнется в июне

Строительство детского госпиталя в Красногорске начнется в июне - РИА Новости, 07.06.2021

Строительство детского госпиталя в Красногорске начнется в июне

Строительство областного детского госпиталя на территории городского округа Красногорск начнется в июне, об этом в ходе заседания правительства региона сообщил... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:32

2021-06-07T12:32

2021-06-07T12:32

новости подмосковья

андрей воробьев

красногорск

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 7 июн – РИА Новости. Строительство областного детского госпиталя на территории городского округа Красногорск начнется в июне, об этом в ходе заседания правительства региона сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям региона, Воробьев сообщал, что строительство госпиталя, где планируется производить лечение по 28 направлениям, должно было начаться в мае."На этой неделе у нас еще одно важное событие, строители уже готовят площадку в Красногорске, где по решению президента было принято решение о строительстве современного детского госпиталя. Все находится на начальной стадии, и будет церемония закладки (камня – ред.), чтобы контролировать ход строительства", - сказал Воробьев.Он также поставил задачу министру строительства, что, несмотря на масштаб строительства все должно быть завершено в срок.

https://ria.ru/20210604/semya-1735716553.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, красногорск, московская область (подмосковье)