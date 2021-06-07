https://ria.ru/20210607/stroitelstvo-1735975636.html
Строительство детского госпиталя в Красногорске начнется в июне
Строительство детского госпиталя в Красногорске начнется в июне - РИА Новости, 07.06.2021
Строительство детского госпиталя в Красногорске начнется в июне
Строительство областного детского госпиталя на территории городского округа Красногорск начнется в июне, об этом в ходе заседания правительства региона сообщил... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:32
2021-06-07T12:32
2021-06-07T12:32
новости подмосковья
андрей воробьев
красногорск
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 7 июн – РИА Новости. Строительство областного детского госпиталя на территории городского округа Красногорск начнется в июне, об этом в ходе заседания правительства региона сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям региона, Воробьев сообщал, что строительство госпиталя, где планируется производить лечение по 28 направлениям, должно было начаться в мае."На этой неделе у нас еще одно важное событие, строители уже готовят площадку в Красногорске, где по решению президента было принято решение о строительстве современного детского госпиталя. Все находится на начальной стадии, и будет церемония закладки (камня – ред.), чтобы контролировать ход строительства", - сказал Воробьев.Он также поставил задачу министру строительства, что, несмотря на масштаб строительства все должно быть завершено в срок.
https://ria.ru/20210604/semya-1735716553.html
красногорск
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, красногорск, московская область (подмосковье)
КРАСНОГОРСК, 7 июн – РИА Новости
. Строительство областного детского госпиталя на территории городского округа Красногорск
начнется в июне, об этом в ходе заседания правительства региона сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям региона, Воробьев сообщал, что строительство госпиталя, где планируется производить лечение по 28 направлениям, должно было начаться в мае.
"На этой неделе у нас еще одно важное событие, строители уже готовят площадку в Красногорске, где по решению президента было принято решение о строительстве современного детского госпиталя. Все находится на начальной стадии, и будет церемония закладки (камня – ред.), чтобы контролировать ход строительства", - сказал Воробьев.
Он также поставил задачу министру строительства, что, несмотря на масштаб строительства все должно быть завершено в срок.