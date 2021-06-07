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В Белгородской области сорвали строительство ряда объектов по нацпроектам
В Белгородской области сорвали строительство ряда объектов по нацпроектам - РИА Новости, 07.06.2021
В Белгородской области сорвали строительство ряда объектов по нацпроектам
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о срыве строительства и ремонта нескольких социальных объектов в регионе, которые выполняются в... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T10:09
2021-06-07T10:09
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
общество
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ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о срыве строительства и ремонта нескольких социальных объектов в регионе, которые выполняются в рамках национальных проектов.Гладков сообщил 11 мая, что шокирован ситуацией с ремонтом Центра молодежных инициатив в Белгороде. По его словам, капитальный ремонт учреждения, на который областной бюджет выделил 270 миллионов рублей, должен был завершиться еще в декабре прошлого года, но работы "не закончены и не ведутся". В тот же день на оперативном совещании правительства региона врио губернатора заявил о "неудовлетворительной, а в некоторых случаях даже вредоносной" работе управления капитального строительства Белгородской области и его руководителя Александра Борзасекова."Ситуация с выполнением работ в Белгородской области на некоторых объектах, строительство и ремонт которых ведётся в рамках национальных проектов, требует радикального кадрового решения, и оно уже есть... Совершенно очевидно, что строительство части социальных объектов, которое должно было уже завершиться, провалено", - сообщил Гладков в своем аккаунте в Telegram.Гладков напомнил, что в мае ему пришлось уволить виновных в провале строительства детских садов и капремонта Центра молодежных проектов руководителей."Тогда я дал шанс своему заместителю Евгению Сергеевичу Глаголеву все исправить. Шансом он не воспользовался. Ремонт ЦМИ, который почти не продвигается, одно из подтверждений этому. Проверки выявили нарушения и на других объектах, материалы которых мы готовы передать правоохранительным органам", - написал врио губернатора.На своей странице в сети "ВКонтакте" Гладков приводит цифры стоимости работ по Центру молодежных инициатив.Врио губернатора также написал, что поручил подготовить доклад о перечне работ, которые были исключены.
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вячеслав гладков, белгородская область, белгород, общество

В Белгородской области сорвали строительство ряда объектов по нацпроектам

10:09 07.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о срыве строительства и ремонта нескольких социальных объектов в регионе, которые выполняются в рамках национальных проектов.
Гладков сообщил 11 мая, что шокирован ситуацией с ремонтом Центра молодежных инициатив в Белгороде. По его словам, капитальный ремонт учреждения, на который областной бюджет выделил 270 миллионов рублей, должен был завершиться еще в декабре прошлого года, но работы "не закончены и не ведутся". В тот же день на оперативном совещании правительства региона врио губернатора заявил о "неудовлетворительной, а в некоторых случаях даже вредоносной" работе управления капитального строительства Белгородской области и его руководителя Александра Борзасекова.
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"Ситуация с выполнением работ в Белгородской области на некоторых объектах, строительство и ремонт которых ведётся в рамках национальных проектов, требует радикального кадрового решения, и оно уже есть... Совершенно очевидно, что строительство части социальных объектов, которое должно было уже завершиться, провалено", - сообщил Гладков в своем аккаунте в Telegram.
Гладков напомнил, что в мае ему пришлось уволить виновных в провале строительства детских садов и капремонта Центра молодежных проектов руководителей.
"Тогда я дал шанс своему заместителю Евгению Сергеевичу Глаголеву все исправить. Шансом он не воспользовался. Ремонт ЦМИ, который почти не продвигается, одно из подтверждений этому. Проверки выявили нарушения и на других объектах, материалы которых мы готовы передать правоохранительным органам", - написал врио губернатора.
На своей странице в сети "ВКонтакте" Гладков приводит цифры стоимости работ по Центру молодежных инициатив.
"По проекту ремонтные работы должны были провести на 368 миллионов рублей, а по факту выторговали только 259 миллионов рублей. На 39% контракт не отторгован. Более 108 миллионов рублей были исключены из общей стоимости - прощай достойная кровля, система вентиляции и кондиционирования. Поэтому и воздухопроводы выходят в окно санузлов, и экономия на наружной отделке, внутреннем освещении и благоустройстве", - сообщил Гладков на своей странице "ВКонтакте".
Врио губернатора также написал, что поручил подготовить доклад о перечне работ, которые были исключены.
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