https://ria.ru/20210607/stroitelstvo-1735947731.html

В Белгородской области сорвали строительство ряда объектов по нацпроектам

В Белгородской области сорвали строительство ряда объектов по нацпроектам - РИА Новости, 07.06.2021

В Белгородской области сорвали строительство ряда объектов по нацпроектам

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о срыве строительства и ремонта нескольких социальных объектов в регионе, которые выполняются в... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T10:09

2021-06-07T10:09

2021-06-07T10:09

вячеслав гладков

белгородская область

белгород

общество

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ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о срыве строительства и ремонта нескольких социальных объектов в регионе, которые выполняются в рамках национальных проектов.Гладков сообщил 11 мая, что шокирован ситуацией с ремонтом Центра молодежных инициатив в Белгороде. По его словам, капитальный ремонт учреждения, на который областной бюджет выделил 270 миллионов рублей, должен был завершиться еще в декабре прошлого года, но работы "не закончены и не ведутся". В тот же день на оперативном совещании правительства региона врио губернатора заявил о "неудовлетворительной, а в некоторых случаях даже вредоносной" работе управления капитального строительства Белгородской области и его руководителя Александра Борзасекова."Ситуация с выполнением работ в Белгородской области на некоторых объектах, строительство и ремонт которых ведётся в рамках национальных проектов, требует радикального кадрового решения, и оно уже есть... Совершенно очевидно, что строительство части социальных объектов, которое должно было уже завершиться, провалено", - сообщил Гладков в своем аккаунте в Telegram.Гладков напомнил, что в мае ему пришлось уволить виновных в провале строительства детских садов и капремонта Центра молодежных проектов руководителей."Тогда я дал шанс своему заместителю Евгению Сергеевичу Глаголеву все исправить. Шансом он не воспользовался. Ремонт ЦМИ, который почти не продвигается, одно из подтверждений этому. Проверки выявили нарушения и на других объектах, материалы которых мы готовы передать правоохранительным органам", - написал врио губернатора.На своей странице в сети "ВКонтакте" Гладков приводит цифры стоимости работ по Центру молодежных инициатив.Врио губернатора также написал, что поручил подготовить доклад о перечне работ, которые были исключены.

https://ria.ru/20210604/verofarm-1735553014.html

https://realty.ria.ru/20210311/belgorod-1600819127.html

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белгород

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вячеслав гладков, белгородская область, белгород, общество