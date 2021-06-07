Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210607/sport-1735998325.html
Власти Липецкой области вложат миллиард в развитие спортинфраструктуры
Власти Липецкой области вложат миллиард в развитие спортинфраструктуры - РИА Новости, 07.06.2021
Власти Липецкой области вложат миллиард в развитие спортинфраструктуры
Около миллиарда рублей готовы вложить власти Липецкой области в строительство нескольких современных спортивных объектов в Липецке и Ельце, сообщил глава... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:07
2021-06-07T14:07
липецкая область
игорь артамонов
липецк
елец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_226beb9521e70a7ea99cb9df224d67c1.jpg
ЛИПЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Около миллиарда рублей готовы вложить власти Липецкой области в строительство нескольких современных спортивных объектов в Липецке и Ельце, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным в рамках Петербургского международного экономического форума.По словам главы области, в Липецке планируется строительство двух многофункциональных спортивных центров — в микрорайоне Елецкий и в Ссёлках.В Ельце в следующем году начнётся строительство большого многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса с залами для занятий гимнастикой, боевыми искусствами, волейболом, баскетболом, мини-футболом. Артамонов отметил, что часть проектов может быть реализована с помощью государственно-частного партнёрства. В этом году начинается проектирование, в следующем приступят уже к возведению.
https://ria.ru/20210604/proizvodstvo-1735652124.html
липецк
елец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_54de90453356e71aeb6b62a367bb5a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов, липецк, елец

Власти Липецкой области вложат миллиард в развитие спортинфраструктуры

14:07 07.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Около миллиарда рублей готовы вложить власти Липецкой области в строительство нескольких современных спортивных объектов в Липецке и Ельце, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным в рамках Петербургского международного экономического форума.
По словам главы области, в Липецке планируется строительство двух многофункциональных спортивных центров — в микрорайоне Елецкий и в Ссёлках.
В Ельце в следующем году начнётся строительство большого многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса с залами для занятий гимнастикой, боевыми искусствами, волейболом, баскетболом, мини-футболом.
Артамонов отметил, что часть проектов может быть реализована с помощью государственно-частного партнёрства. В этом году начинается проектирование, в следующем приступят уже к возведению.
"Мы готовы вложить миллиард, но нам нужна поддержка Минспорта России в подборе готовых проектных решений, поиске инвесторов и организации работы со спортивными федерациями для сотрудничества в этом направлении", — сказал Артамонов.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 15:43Липецкая область
Компания Bekaert расширит производство в Липецкой области
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкЕлец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:06Россия внесла в черный список девять граждан Канады
19:57Байден поговорил по телефону с Зеленским
19:55Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
Лента новостейМолния