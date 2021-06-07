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Власти Липецкой области вложат миллиард в развитие спортинфраструктуры
Власти Липецкой области вложат миллиард в развитие спортинфраструктуры - РИА Новости, 07.06.2021
Власти Липецкой области вложат миллиард в развитие спортинфраструктуры
Около миллиарда рублей готовы вложить власти Липецкой области в строительство нескольких современных спортивных объектов в Липецке и Ельце, сообщил глава... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:07
2021-06-07T14:07
2021-06-07T14:07
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Около миллиарда рублей готовы вложить власти Липецкой области в строительство нескольких современных спортивных объектов в Липецке и Ельце, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным в рамках Петербургского международного экономического форума.По словам главы области, в Липецке планируется строительство двух многофункциональных спортивных центров — в микрорайоне Елецкий и в Ссёлках.В Ельце в следующем году начнётся строительство большого многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса с залами для занятий гимнастикой, боевыми искусствами, волейболом, баскетболом, мини-футболом. Артамонов отметил, что часть проектов может быть реализована с помощью государственно-частного партнёрства. В этом году начинается проектирование, в следующем приступят уже к возведению.
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игорь артамонов, липецк, елец
ЛИПЕЦК, 7 июн – РИА Новости.
Около миллиарда рублей готовы вложить власти Липецкой области
в строительство нескольких современных спортивных объектов в Липецке
и Ельце
, сообщил глава региона Игорь Артамонов
по итогам встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным
в рамках Петербургского международного экономического форума.
По словам главы области, в Липецке планируется строительство двух многофункциональных спортивных центров — в микрорайоне Елецкий и в Ссёлках.
В Ельце в следующем году начнётся строительство большого многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса с залами для занятий гимнастикой, боевыми искусствами, волейболом, баскетболом, мини-футболом.
Артамонов отметил, что часть проектов может быть реализована с помощью государственно-частного партнёрства. В этом году начинается проектирование, в следующем приступят уже к возведению.
"Мы готовы вложить миллиард, но нам нужна поддержка Минспорта России в подборе готовых проектных решений, поиске инвесторов и организации работы со спортивными федерациями для сотрудничества в этом направлении", — сказал Артамонов.