https://ria.ru/20210607/sport-1735998325.html

Власти Липецкой области вложат миллиард в развитие спортинфраструктуры

Власти Липецкой области вложат миллиард в развитие спортинфраструктуры - РИА Новости, 07.06.2021

Власти Липецкой области вложат миллиард в развитие спортинфраструктуры

Около миллиарда рублей готовы вложить власти Липецкой области в строительство нескольких современных спортивных объектов в Липецке и Ельце, сообщил глава... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T14:07

2021-06-07T14:07

2021-06-07T14:07

липецкая область

игорь артамонов

липецк

елец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_226beb9521e70a7ea99cb9df224d67c1.jpg

ЛИПЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Около миллиарда рублей готовы вложить власти Липецкой области в строительство нескольких современных спортивных объектов в Липецке и Ельце, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным в рамках Петербургского международного экономического форума.По словам главы области, в Липецке планируется строительство двух многофункциональных спортивных центров — в микрорайоне Елецкий и в Ссёлках.В Ельце в следующем году начнётся строительство большого многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса с залами для занятий гимнастикой, боевыми искусствами, волейболом, баскетболом, мини-футболом. Артамонов отметил, что часть проектов может быть реализована с помощью государственно-частного партнёрства. В этом году начинается проектирование, в следующем приступят уже к возведению.

https://ria.ru/20210604/proizvodstvo-1735652124.html

липецк

елец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецк, елец