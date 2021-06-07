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Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20210607/soglasheniya-1735957084.html
Голубев: Ростовская область заключила на ПМЭФ 12 соглашений на 21 млрд руб
Голубев: Ростовская область заключила на ПМЭФ 12 соглашений на 21 млрд руб - РИА Новости, 07.06.2021
Голубев: Ростовская область заключила на ПМЭФ 12 соглашений на 21 млрд руб
Ростовская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 12 соглашений на сумму порядка 21 миллиарда рублей, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:00
2021-06-07T11:02
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн – РИА Новости. Ростовская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 12 соглашений на сумму порядка 21 миллиарда рублей, сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев.По его словам, форум отличался хорошей активностью и большим количеством контактов, в том числе международных, которые дают возможности нового развития. "Двенадцать соглашений на 21 миллиард рублей. Это результат подписанных соглашений", - сказал губернатор, добавив, что еще по ряду проектов объем инвестиций будет уточняться по ходу их реализации.Часть соглашений, по информации Голубева, касались развития уже существующих производств. Например, американская компания Mars озвучила готовность вложить 4 миллиарда рублей в третью очередь завода кормов для домашних животных в Аксайском районе. Инвестиции МТС в развитие цифровой инфраструктуры области, которой компания занимается в регионе с 2018 года, в ближайшие годы составят 2 миллиарда рублей.Кроме того, соглашение с компанией X5 Retail Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", касалось открытия в регионе еще 110 продовольственных магазинов за 1,6 миллиарда рублей. За счет только этого проекта в ближайшие два года в области будут созданы 1,2 тысячи новых рабочих мест.Важным направлением Голубев считает проекты в сфере энергетики. Так, согласно заключенному соглашению, немецкий холдинг SoWiTec подготовит проект очередного ветропарка в регионе. Ориентировочный объем инвестиций в проект составит 10 миллиардов рублей. Как сообщал в интервью РИА Новости губернатор, Ростовская область уже является лидером в стране по производству ветроэнергетики. Предполагается, что в 2024 году суммарная мощность ветропарков региона составит около 1 Гигаватта, что сопоставимо с мощностью одного атомного блока.Петербургский международный экономический форум в 2021 году прошел 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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василий голубев

Голубев: Ростовская область заключила на ПМЭФ 12 соглашений на 21 млрд руб

11:00 07.06.2021 (обновлено: 11:02 07.06.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн – РИА Новости. Ростовская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 12 соглашений на сумму порядка 21 миллиарда рублей, сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев.
По его словам, форум отличался хорошей активностью и большим количеством контактов, в том числе международных, которые дают возможности нового развития. "Двенадцать соглашений на 21 миллиард рублей. Это результат подписанных соглашений", - сказал губернатор, добавив, что еще по ряду проектов объем инвестиций будет уточняться по ходу их реализации.
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Часть соглашений, по информации Голубева, касались развития уже существующих производств. Например, американская компания Mars озвучила готовность вложить 4 миллиарда рублей в третью очередь завода кормов для домашних животных в Аксайском районе. Инвестиции МТС в развитие цифровой инфраструктуры области, которой компания занимается в регионе с 2018 года, в ближайшие годы составят 2 миллиарда рублей.
Кроме того, соглашение с компанией X5 Retail Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", касалось открытия в регионе еще 110 продовольственных магазинов за 1,6 миллиарда рублей. За счет только этого проекта в ближайшие два года в области будут созданы 1,2 тысячи новых рабочих мест.
"Были заключены и соглашения по абсолютно новым проектам. Например, по строительству завода по производству безалкогольных напитков", - заявил губернатор. Инвестиции компании "Лидер" в проект оцениваются в 1,5 миллиарда рублей.
Важным направлением Голубев считает проекты в сфере энергетики. Так, согласно заключенному соглашению, немецкий холдинг SoWiTec подготовит проект очередного ветропарка в регионе. Ориентировочный объем инвестиций в проект составит 10 миллиардов рублей. Как сообщал в интервью РИА Новости губернатор, Ростовская область уже является лидером в стране по производству ветроэнергетики. Предполагается, что в 2024 году суммарная мощность ветропарков региона составит около 1 Гигаватта, что сопоставимо с мощностью одного атомного блока.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году прошел 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Ростовская областьВасилий Голубев
 
 
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