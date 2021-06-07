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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210607/sarkisyan-1736013897.html
Артур Саркисян: уровень российских вин с каждым годом растет
Артур Саркисян: уровень российских вин с каждым годом растет - РИА Новости, 07.06.2021
Артур Саркисян: уровень российских вин с каждым годом растет
Почти год назад, 26 июня 2020 года, в России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии – базовый документ для отрасли. Закон стал, фактически,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:23
2021-06-07T15:23
петербургский международный экономический форум
россия
виноделие
петербургский международный экономический форум (фонд)
краснодарский край
пмэф
интервью
вино
экономика
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Почти год назад, 26 июня 2020 года, в России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии – базовый документ для отрасли. Закон стал, фактически, революцией для рынка и подспорьем для дальнейшего развития винодельческой отрасли. Об изменениях в российском виноделии, отношении покупателей к отечественным напиткам и привлекательности винодельческого бизнеса в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 рассказал глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.– Какое сейчас отношение к российскому вину у наших соотечественников?– Все тенденции, которые происходят в российском виноделии, будут только усиливаться, становиться ярче. Вообще, то, что происходит у нас – это уникальная история. Ни одна страна в мире так быстро, за такой короткий промежуток времени не развивала свое виноделие. С условного 2010 года ситуация поменялась, в 2014 году мы уже видели, что появилось много производителей, которые стали выпускать качественные вина. А сейчас мы их видим уже у потребителей. Россияне стали обращать внимание на отечественное вино, стали его покупать. Это заметно и с точки зрения бизнеса: достаточно серьезные, состоятельные люди инвестируют в винный бизнес. Это дает позитивный сигнал, что развитие отрасли будет идти стремительно, и мы будем видеть все больше и больше качественных вин.Большой толчок развитию отечественного виноделия дало присоединение Крыма, да и сами западные санкции, которые дали возможность инвесторам не выводить деньги за пределы страны и не вкладывать в чужие виноградники в других странах. Бизнес увидел, что и в России можно найти что-то интересное. Поэтому с точки зрения инвестиций Краснодарский край, Крым и вообще российское виноделие являются на сегодняшний день очень интересными. Кстати, как раз в рамках ПМЭФ я провел дегустацию краснодарских вин для посетителей стенда региона. Было представлено небольшое количество, двенадцать, но топовых вин Краснодарского края.– Год назад вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии. Привел ли этот закон к изменениям на рынке, к улучшению качества российского вина?– Закон был нужен, и то, что он появился, – это большая победа. Алкогольный рынок у нас регулируется 171-ФЗ (закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя – ред.), и в рамках этого закона вину большое внимание не уделялось. В результате все процедуры, которые были приняты для производства водки, начали распространяться на вино, что абсолютно неправильно и некорректно. Поэтому закона о виноделии не хватало.Очень большую роль сыграло регулирование ввоза балка (дешевых виноматериалов наливом – ред.). Было очень большое количество производителей, которые виноград не покупали, а просто обращали внимание на то, что можно купить недорогое сырье, привезти его, разлить его и выпустить под российской маркой. Теперь ситуация поменялась, что очень хорошо. Да, изменения были кардинальными, но они были и полезными: в настоящее время есть предприятия, которые выпускают очень хороший виноматериал. Сейчас нам нужно идти дальше, нужны определенные корректировки в закон.– Какого рода поправки?– Например, касающиеся технологии производства, вопросы саженцев, какой виноград можно использовать. Например, сейчас в реестре есть виноград, который особо и не используется, а некоторые международные сорта, которые привозили из-за границы, например, "Мальбек", к производству не разрешены.– Недавно, в мае, вы представили новый гид по российским винам. Какие исследования вы планируете в дальнейшем?– Хочу отметить, что мы каждый год поднимаем проходной балл для попадания в рейтинг. Благодаря этому проходному баллу мы видим, что качество и количество вин очень сильно меняется, достаточно серьезная динамика. Допустим, если в прошлом году с проходным баллом 84 было 370 вин, то в этом году с цифрой 85 – уже 500 вин. В следующем году мы обязательно будет поднимать балл до 86. То есть мы видим, что средний уровень вин растет, и это показывает, что виноделие меняется. Если бы я оставил проходной балл 84, было бы не 500 вин, а 800.Мы первыми начали делать такой винный гид с оценками по тому или иному вину, но мы могли бы сделать его гораздо больше, гораздо масштабнее. Каждый год к нам на мероприятие приходит более двух тысяч человек, а сначала было 250, которые пришли посмотреть на того сумасшедшего, который занялся российским вином. Мы видим изменения, и оценку я поднимаю не из вредности, а потому что количество вин хорошего уровня все увеличивается, а гид не хочется делать неподъемным. И поддержка этого гида со стороны правительства играет очень большую роль для потребителя. Мы все вместе меняем культуру питья всего населения.
https://ria.ru/20210603/titov-1735361002.html
https://ria.ru/20210520/vina-1733720869.html
https://ria.ru/20210520/vino-1733134550.html
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россия, виноделие, петербургский международный экономический форум (фонд), краснодарский край, пмэф, интервью, вино, экономика

Артур Саркисян: уровень российских вин с каждым годом растет

15:23 07.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлава Союза сомелье России, руководитель дегустационной комиссии Российской системы качества Артур Саркисян
Глава Союза сомелье России, руководитель дегустационной комиссии Российской системы качества Артур Саркисян - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Почти год назад, 26 июня 2020 года, в России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии – базовый документ для отрасли. Закон стал, фактически, революцией для рынка и подспорьем для дальнейшего развития винодельческой отрасли. Об изменениях в российском виноделии, отношении покупателей к отечественным напиткам и привлекательности винодельческого бизнеса в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 рассказал глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.
– Какое сейчас отношение к российскому вину у наших соотечественников?
– Все тенденции, которые происходят в российском виноделии, будут только усиливаться, становиться ярче. Вообще, то, что происходит у нас – это уникальная история. Ни одна страна в мире так быстро, за такой короткий промежуток времени не развивала свое виноделие. С условного 2010 года ситуация поменялась, в 2014 году мы уже видели, что появилось много производителей, которые стали выпускать качественные вина. А сейчас мы их видим уже у потребителей. Россияне стали обращать внимание на отечественное вино, стали его покупать. Это заметно и с точки зрения бизнеса: достаточно серьезные, состоятельные люди инвестируют в винный бизнес. Это дает позитивный сигнал, что развитие отрасли будет идти стремительно, и мы будем видеть все больше и больше качественных вин.
Большой толчок развитию отечественного виноделия дало присоединение Крыма, да и сами западные санкции, которые дали возможность инвесторам не выводить деньги за пределы страны и не вкладывать в чужие виноградники в других странах. Бизнес увидел, что и в России можно найти что-то интересное. Поэтому с точки зрения инвестиций Краснодарский край, Крым и вообще российское виноделие являются на сегодняшний день очень интересными. Кстати, как раз в рамках ПМЭФ я провел дегустацию краснодарских вин для посетителей стенда региона. Было представлено небольшое количество, двенадцать, но топовых вин Краснодарского края.
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 10:30
Павел Титов: мы избавились от предвзятости к российскому вину
– Год назад вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии. Привел ли этот закон к изменениям на рынке, к улучшению качества российского вина?
– Закон был нужен, и то, что он появился, – это большая победа. Алкогольный рынок у нас регулируется 171-ФЗ (закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя – ред.), и в рамках этого закона вину большое внимание не уделялось. В результате все процедуры, которые были приняты для производства водки, начали распространяться на вино, что абсолютно неправильно и некорректно. Поэтому закона о виноделии не хватало.
Очень большую роль сыграло регулирование ввоза балка (дешевых виноматериалов наливом – ред.). Было очень большое количество производителей, которые виноград не покупали, а просто обращали внимание на то, что можно купить недорогое сырье, привезти его, разлить его и выпустить под российской маркой. Теперь ситуация поменялась, что очень хорошо. Да, изменения были кардинальными, но они были и полезными: в настоящее время есть предприятия, которые выпускают очень хороший виноматериал. Сейчас нам нужно идти дальше, нужны определенные корректировки в закон.
– Какого рода поправки?
– Например, касающиеся технологии производства, вопросы саженцев, какой виноград можно использовать. Например, сейчас в реестре есть виноград, который особо и не используется, а некоторые международные сорта, которые привозили из-за границы, например, "Мальбек", к производству не разрешены.
Презентация нового авторского винного гида Российские вина в Президент-Отеле в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 21:14
В Москве представили гид по российским винам
– Недавно, в мае, вы представили новый гид по российским винам. Какие исследования вы планируете в дальнейшем?
– Хочу отметить, что мы каждый год поднимаем проходной балл для попадания в рейтинг. Благодаря этому проходному баллу мы видим, что качество и количество вин очень сильно меняется, достаточно серьезная динамика. Допустим, если в прошлом году с проходным баллом 84 было 370 вин, то в этом году с цифрой 85 – уже 500 вин. В следующем году мы обязательно будет поднимать балл до 86. То есть мы видим, что средний уровень вин растет, и это показывает, что виноделие меняется. Если бы я оставил проходной балл 84, было бы не 500 вин, а 800.
Мы первыми начали делать такой винный гид с оценками по тому или иному вину, но мы могли бы сделать его гораздо больше, гораздо масштабнее. Каждый год к нам на мероприятие приходит более двух тысяч человек, а сначала было 250, которые пришли посмотреть на того сумасшедшего, который занялся российским вином. Мы видим изменения, и оценку я поднимаю не из вредности, а потому что количество вин хорошего уровня все увеличивается, а гид не хочется делать неподъемным. И поддержка этого гида со стороны правительства играет очень большую роль для потребителя. Мы все вместе меняем культуру питья всего населения.
Домашнее вино - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 14:26
"Почта России" готова доставлять вина при их онлайн-продаже
 
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