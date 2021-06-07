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Онлайн-конференция о российско-турецких отношениях

Онлайн-конференция о российско-турецких отношениях - РИА Новости, 07.06.2021

Онлайн-конференция о российско-турецких отношениях

8 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Симферополь на тему: "Россия – Турция: цели и интересы в Крыму, Черноморье и на Ближнем Востоке".

2021-06-07T16:00

2021-06-07T16:00

2021-06-07T16:00

анонсы

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Задать вопрос Участник в Москве:- востоковед-арабист, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей ЧУПРЫГИН.Участники в Симферополе:- заведующий кафедрой истории и международных отношений Севастопольского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук Андрей МАРТЫНКИН;- доцент кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения СевГУ, кандидат политических наук Аммар КАНАХ.На мероприятии речь пойдет о взаимоотношениях Москвы и Анкары, об их интересах в Черноморском регионе, Закавказье и на Ближнем Востоке, а также о политике, экономике и факторе НАТО в российско-турецких отношениях. Насколько остро стоит крымский вопрос во внутренней и внешней политике Реджепа Эрдогана? Какова позиция Москвы на этот счет? Что ожидает регион – стабильность или конфронтация?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы