Онлайн-конференция о российско-турецких отношениях
8 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Симферополь на тему: "Россия – Турция: цели и интересы в Крыму, Черноморье и на Ближнем Востоке".
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Участник в Москве:
- востоковед-арабист, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей ЧУПРЫГИН.
Участники в Симферополе:
- заведующий кафедрой истории и международных отношений Севастопольского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук Андрей МАРТЫНКИН;
- доцент кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения СевГУ, кандидат политических наук Аммар КАНАХ.
На мероприятии речь пойдет о взаимоотношениях Москвы и Анкары, об их интересах в Черноморском регионе, Закавказье и на Ближнем Востоке, а также о политике, экономике и факторе НАТО в российско-турецких отношениях.
Насколько остро стоит крымский вопрос во внутренней и внешней политике Реджепа Эрдогана? Какова позиция Москвы на этот счет? Что ожидает регион – стабильность или конфронтация?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участник в Москве:
- востоковед-арабист, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей ЧУПРЫГИН.
Участники в Симферополе:
- заведующий кафедрой истории и международных отношений Севастопольского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук Андрей МАРТЫНКИН;
- доцент кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения СевГУ, кандидат политических наук Аммар КАНАХ.
На мероприятии речь пойдет о взаимоотношениях Москвы и Анкары, об их интересах в Черноморском регионе, Закавказье и на Ближнем Востоке, а также о политике, экономике и факторе НАТО в российско-турецких отношениях.
Насколько остро стоит крымский вопрос во внутренней и внешней политике Реджепа Эрдогана? Какова позиция Москвы на этот счет? Что ожидает регион – стабильность или конфронтация?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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