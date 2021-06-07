Презентация русскоязычной версии QS World University Rankings 2021-22
9 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва - Санкт-Петербург - Томск - Владивосток, посвященный официальной презентации русскоязычной версии мирового рейтинга "QS World University Rankings 2021/2022" ("Рейтинг лучших университетов мира 2021/2022").
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Участники в Москве:
- региональный директор компании QS Quacquarelli Symonds по России, Восточной Европе и Средней Азии Сергей ХРИСТОЛЮБОВ;
- президент Российского университета дружбы народов Владимир ФИЛИППОВ;
- ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Александр ФЕДОРОВ;
- проректор МГУ им. М. В. Ломоносова Леонид ГУСЕВ;
- первый проректор Сеченовского университета Андрей СВИСТУНОВ.
Участник в Санкт-Петербурге:
- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей РУДСКОЙ.
В Томске:
- ректор Томского политехнического университета Андрей ЯКОВЛЕВ.
Во Владивостоке:
- ректор Дальневосточного федерального университета Никита АНИСИМОВ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Москве:
- региональный директор компании QS Quacquarelli Symonds по России, Восточной Европе и Средней Азии Сергей ХРИСТОЛЮБОВ;
- президент Российского университета дружбы народов Владимир ФИЛИППОВ;
- ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Александр ФЕДОРОВ;
- проректор МГУ им. М. В. Ломоносова Леонид ГУСЕВ;
- первый проректор Сеченовского университета Андрей СВИСТУНОВ.
Участник в Санкт-Петербурге:
- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей РУДСКОЙ.
В Томске:
- ректор Томского политехнического университета Андрей ЯКОВЛЕВ.
Во Владивостоке:
- ректор Дальневосточного федерального университета Никита АНИСИМОВ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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