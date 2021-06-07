https://ria.ru/20210607/reyting-universitetov-1736008164.html

Презентация русскоязычной версии QS World University Rankings 2021-22

Презентация русскоязычной версии QS World University Rankings 2021-22 - РИА Новости, 07.06.2021

Презентация русскоязычной версии QS World University Rankings 2021-22

9 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва - Санкт-Петербург - Томск - Владивосток, посвященный официальной презентации русскоязычной версии мирового рейтинга "QS World University Rankings 2021/2022" ("Рейтинг лучших университетов мира 2021/2022").

2021-06-07T15:00

2021-06-07T15:00

2021-06-07T15:00

анонсы

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Задать вопросУчастники в Москве:- региональный директор компании QS Quacquarelli Symonds по России, Восточной Европе и Средней Азии Сергей ХРИСТОЛЮБОВ;- президент Российского университета дружбы народов Владимир ФИЛИППОВ; - ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Александр ФЕДОРОВ;- проректор МГУ им. М. В. Ломоносова Леонид ГУСЕВ;- первый проректор Сеченовского университета Андрей СВИСТУНОВ.Участник в Санкт-Петербурге:- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей РУДСКОЙ. В Томске:- ректор Томского политехнического университета Андрей ЯКОВЛЕВ.Во Владивостоке: - ректор Дальневосточного федерального университета Никита АНИСИМОВ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы