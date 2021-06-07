Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/reyting-universitetov-1736008164.html
Презентация русскоязычной версии QS World University Rankings 2021-22
Презентация русскоязычной версии QS World University Rankings 2021-22 - РИА Новости, 07.06.2021
Презентация русскоязычной версии QS World University Rankings 2021-22
9 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва - Санкт-Петербург - Томск - Владивосток, посвященный официальной презентации русскоязычной версии мирового рейтинга "QS World University Rankings 2021/2022" ("Рейтинг лучших университетов мира 2021/2022").
2021-06-07T15:00
2021-06-07T15:00
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1736008164.jpg?1623067211
Задать вопросУчастники в Москве:- региональный директор компании QS Quacquarelli Symonds по России, Восточной Европе и Средней Азии Сергей ХРИСТОЛЮБОВ;- президент Российского университета дружбы народов Владимир ФИЛИППОВ; - ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Александр ФЕДОРОВ;- проректор МГУ им. М. В. Ломоносова Леонид ГУСЕВ;- первый проректор Сеченовского университета Андрей СВИСТУНОВ.Участник в Санкт-Петербурге:- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей РУДСКОЙ. В Томске:- ректор Томского политехнического университета Андрей ЯКОВЛЕВ.Во Владивостоке: - ректор Дальневосточного федерального университета Никита АНИСИМОВ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация русскоязычной версии QS World University Rankings 2021-22

15:00 07.06.2021
 
Читать ria.ru в
9 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва - Санкт-Петербург - Томск - Владивосток, посвященный официальной презентации русскоязычной версии мирового рейтинга "QS World University Rankings 2021/2022" ("Рейтинг лучших университетов мира 2021/2022").
Задать вопрос

Участники в Москве:
- региональный директор компании QS Quacquarelli Symonds по России, Восточной Европе и Средней Азии Сергей ХРИСТОЛЮБОВ;
- президент Российского университета дружбы народов Владимир ФИЛИППОВ;
- ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Александр ФЕДОРОВ;
- проректор МГУ им. М. В. Ломоносова Леонид ГУСЕВ;
- первый проректор Сеченовского университета Андрей СВИСТУНОВ.

Участник в Санкт-Петербурге:
- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей РУДСКОЙ.

В Томске:
- ректор Томского политехнического университета Андрей ЯКОВЛЕВ.

Во Владивостоке:
- ректор Дальневосточного федерального университета Никита АНИСИМОВ.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:57Байден поговорил по телефону с Зеленским
19:55Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
Лента новостейМолния