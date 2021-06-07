https://ria.ru/20210607/puteshestviya-1735692293.html
Пять европейских турмаршрутов признаны объектами культурного наследия
Пять европейских турмаршрутов признаны объектами культурного наследия - РИА Новости, 07.06.2021
Пять европейских турмаршрутов признаны объектами культурного наследия
Совет Европы признал объектами культурного и археологического наследия пять европейских туристических маршрутов, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T00:17
2021-06-07T00:17
2021-06-07T00:17
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Совет Европы признал объектами культурного и археологического наследия пять европейских туристических маршрутов, сообщает "ЕвроПульс".Среди них Энея, который простирается от побережья Турции до берегов Италии, проходит по Албании, Турции и Тунису. Это один из самых важных археологических памятников в Европе, связанный с древнегреческим мифом об Энее.Также был отмечен маршрут по объектам знаменитого финского архитектора Алвара Аалто. Он пролегает по Дании, Финляндии, Франции, Германии и Эстонии.Маршрут Кирилла и Мефодия дает возможность пройти по пути этих святых. Он соединяет объекты наследия, культурные учреждения и другие достопримечательности в странах Центральной, Восточной и Южной Европы.Кроме того, был отмечен маршрут Д’Артаньяна, созданный на основе исторических и литературных документов и пролегающий по Бельгии, Франции, Нидерландам и Испании.Также Совет Европы выделил Дунайский маршрут железного века, на котором можно увидеть археологическое наследие Дунайского региона последнего тысячелетия до нашей эры. Пройдя по нему, путешественники могут увидеть археологические музеи, тропы, реконструированные дома и курганы. Этот путь проходит по Австрии, Хорватии, Венгрии и Словении.
https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html
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албания, турция, туризм, новости - туризм, совет европы, франция, германия, бельгия, эстония, финляндия, австрия, хорватия, нидерланды, словения, венгрия, италия, испания
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Совет Европы признал объектами культурного и археологического наследия пять европейских туристических маршрутов, сообщает
"ЕвроПульс".
Среди них Энея, который простирается от побережья Турции до берегов Италии, проходит по Албании, Турции и Тунису. Это один из самых важных археологических памятников в Европе, связанный с древнегреческим мифом об Энее.
Также был отмечен маршрут по объектам знаменитого финского архитектора Алвара Аалто. Он пролегает по Дании, Финляндии, Франции, Германии и Эстонии.
Маршрут Кирилла и Мефодия дает возможность пройти по пути этих святых. Он соединяет объекты наследия, культурные учреждения и другие достопримечательности в странах Центральной, Восточной и Южной Европы.
Кроме того, был отмечен маршрут Д’Артаньяна, созданный на основе исторических и литературных документов и пролегающий по Бельгии, Франции, Нидерландам и Испании.
Также Совет Европы выделил Дунайский маршрут железного века, на котором можно увидеть археологическое наследие Дунайского региона последнего тысячелетия до нашей эры. Пройдя по нему, путешественники могут увидеть археологические музеи, тропы, реконструированные дома и курганы. Этот путь проходит по Австрии, Хорватии, Венгрии и Словении.