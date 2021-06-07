https://ria.ru/20210607/puteshestviya-1735692293.html

Пять европейских турмаршрутов признаны объектами культурного наследия

Пять европейских турмаршрутов признаны объектами культурного наследия - РИА Новости, 07.06.2021

Пять европейских турмаршрутов признаны объектами культурного наследия

Совет Европы признал объектами культурного и археологического наследия пять европейских туристических маршрутов, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T00:17

2021-06-07T00:17

2021-06-07T00:17

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Совет Европы признал объектами культурного и археологического наследия пять европейских туристических маршрутов, сообщает "ЕвроПульс".Среди них Энея, который простирается от побережья Турции до берегов Италии, проходит по Албании, Турции и Тунису. Это один из самых важных археологических памятников в Европе, связанный с древнегреческим мифом об Энее.Также был отмечен маршрут по объектам знаменитого финского архитектора Алвара Аалто. Он пролегает по Дании, Финляндии, Франции, Германии и Эстонии.Маршрут Кирилла и Мефодия дает возможность пройти по пути этих святых. Он соединяет объекты наследия, культурные учреждения и другие достопримечательности в странах Центральной, Восточной и Южной Европы.Кроме того, был отмечен маршрут Д’Артаньяна, созданный на основе исторических и литературных документов и пролегающий по Бельгии, Франции, Нидерландам и Испании.Также Совет Европы выделил Дунайский маршрут железного века, на котором можно увидеть археологическое наследие Дунайского региона последнего тысячелетия до нашей эры. Пройдя по нему, путешественники могут увидеть археологические музеи, тропы, реконструированные дома и курганы. Этот путь проходит по Австрии, Хорватии, Венгрии и Словении.

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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