https://ria.ru/20210607/pozhar-1735952861.html

Опубликовано видео с места пожара под Пермью, где погибли четыре человека

Опубликовано видео с места пожара под Пермью, где погибли четыре человека - РИА Новости, 07.06.2021

Опубликовано видео с места пожара под Пермью, где погибли четыре человека

Следственный комитет опубликовал видео с места пожара в посёлке Юго-Камский в Пермском крае, где погибли четыре человека, в том числе трое детей. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T10:41

2021-06-07T10:41

2021-06-07T10:41

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 7 июн - РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места пожара в посёлке Юго-Камский в Пермском крае, где погибли четыре человека, в том числе трое детей.На кадрах виден обгоревший двухэтажный кирпичный дом старой постройки, имевший деревянный пристрой, который полностью сгорел. Огнём уничтожена крыша, внутренняя отделка, предметы мебели, вещи. Также сгорела лестница в дом. Работающие на месте сотрудники СК РФ используют приставную лестницу для входа в помещения.Ранее СК сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели четырёх человек на пожаре в многоквартирном жилом в поселке Юго-Камский Пермского муниципального района. Речь идёт о мужчине 1953 года рождения, а также троих детях — мальчике и девочке 2014 года рождения, и мальчике 2009 года рождения. Отмечалось, что на телах погибших нет признаков насильственной смерти.

https://ria.ru/20210606/pozhar-1735861490.html

россия

пермский край

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Последствия пожара в Пермском крае, где погибли 4 человека В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели во время пожара четверых местных жителей. 2021-06-07T10:41 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия