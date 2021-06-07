https://ria.ru/20210607/pozhar-1735952861.html
Опубликовано видео с места пожара под Пермью, где погибли четыре человека
Опубликовано видео с места пожара под Пермью, где погибли четыре человека - РИА Новости, 07.06.2021
Опубликовано видео с места пожара под Пермью, где погибли четыре человека
Следственный комитет опубликовал видео с места пожара в посёлке Юго-Камский в Пермском крае, где погибли четыре человека, в том числе трое детей. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T10:41
2021-06-07T10:41
2021-06-07T10:41
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 7 июн - РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места пожара в посёлке Юго-Камский в Пермском крае, где погибли четыре человека, в том числе трое детей.На кадрах виден обгоревший двухэтажный кирпичный дом старой постройки, имевший деревянный пристрой, который полностью сгорел. Огнём уничтожена крыша, внутренняя отделка, предметы мебели, вещи. Также сгорела лестница в дом. Работающие на месте сотрудники СК РФ используют приставную лестницу для входа в помещения.Ранее СК сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели четырёх человек на пожаре в многоквартирном жилом в поселке Юго-Камский Пермского муниципального района. Речь идёт о мужчине 1953 года рождения, а также троих детях — мальчике и девочке 2014 года рождения, и мальчике 2009 года рождения. Отмечалось, что на телах погибших нет признаков насильственной смерти.
https://ria.ru/20210606/pozhar-1735861490.html
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Последствия пожара в Пермском крае, где погибли 4 человека
В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели во время пожара четверых местных жителей.
2021-06-07T10:41
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россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия