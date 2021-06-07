https://ria.ru/20210607/pozhar-1735931294.html

Свыше 100 приморских пожарных отправились на помощь в Якутию

Свыше 100 приморских пожарных отправились на помощь в Якутию - РИА Новости, 07.06.2021

Свыше 100 приморских пожарных отправились на помощь в Якутию

Свыше 100 пожарных Приморской базы авиационной, наземной охраны и защиты лесов в понедельник вылетели в Якутию для помощи в тушении лесных пожаров в республике, РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T05:42

2021-06-07T05:42

2021-06-07T11:48

республика саха (якутия)

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Свыше 100 пожарных Приморской базы авиационной, наземной охраны и защиты лесов в понедельник вылетели в Якутию для помощи в тушении лесных пожаров в республике, сообщает краевое правительство.По информации властей Якутии на 6 июня, в республике тушили 16 лесных пожаров. Сгорело свыше 2 тысяч гектаров земли в девяти районах. Угрозы населенным пунктам нет. В небе над Якутией работают более 20 единиц воздушной техники. Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в Нюрбинском районе Якутии."Решение об отправке пожарных в Якутию принял губернатор Приморья Олег Кожемяко по просьбе председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко в соответствии с Межрегиональным планом маневрирования лесопожарных формирований. В республике в настоящее время сложилась тревожная обстановка. Для усиления группировки лесных пожарных принято решение перебросить туда 120 специалистов из Приморского края и 50 – из Хабаровского", - говорится в сообщении.Они будут тушить пожары в Верхневилюйском и Нюрбинском районах. Командировка может продлиться от одной до нескольких недель в зависимости от ситуации."Основные силы группировки усиления составили приморские лесные пожарные. Выбор пал на наших специалистов, потому что они самые подготовленные в федеральном округе. В командировку от Приморской авиабазы направили по 60 специалистов лесопожарной и парашютно-десантной пожарной служб. Они полностью экипированы и готовы к выполнению наиболее сложных задач. Лесопожарная обстановка на территории нашего края опасений не вызывает, что позволяет перебросить силы на помощь соседям, где дела обстоят хуже", – отметил министр лесного хозяйства Приморского края Константин Степанов, чьи слова приводятся в сообщении.В регионе действует государственная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является минимизация социального, экономического и экологического ущерба от ведения военных конфликтов, террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. В том числе - снижение отношения количества погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах в 2027 году к количеству погибших в 2019 году до 60%.

https://ria.ru/20210606/pozhary-1735895137.html

https://ria.ru/20210605/samolet-1735751687.html

республика саха (якутия)

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), приморский край, происшествия