Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210607/polikliniki-1736054330.html
Пилотный проект единого стандарта в поликлиниках запустили в Подмосковье
Пилотный проект единого стандарта в поликлиниках запустили в Подмосковье - РИА Новости, 07.06.2021
Пилотный проект единого стандарта в поликлиниках запустили в Подмосковье
Глава министерства здравоохранения Московской области Светлана Стригункова объявила о запуске пилотного проекта внедрения единого стандарта в поликлиниках. Об... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T19:33
2021-06-07T19:33
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736053546_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_08e40d4c18391e9abc976a7c2c61d975.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава министерства здравоохранения Московской области Светлана Стригункова объявила о запуске пилотного проекта внедрения единого стандарта в поликлиниках. Об этом сообщил телеканал "360".В проект вошли пять профильных учреждений в городских округах Ступино, Химки, Люберцы, Одинцово и Балашиха.По ее словам, особый акцент делается на пациентоориентированности – администраторы для этого прошли специальные курсы бесконфликтного общения. Отмечается, что проект также включает введение униформы для сотрудников, создание в поликлиниках зон комфортного ожидания для пациентов и оснащение медицинских учреждений современной навигацией.Единый стандарт постепенно будут внедрять в поликлиниках разных округов Московской области.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736053546_252:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_79e9ea7b6f27b415fbbf310b6e7c9a57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана стригункова , московская область (подмосковье)

Пилотный проект единого стандарта в поликлиниках запустили в Подмосковье

19:33 07.06.2021
 
© Pixabay / Константин МихальчевскийЖенщина в регистратуре городской поликлиники
Женщина в регистратуре городской поликлиники - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Pixabay / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава министерства здравоохранения Московской области Светлана Стригункова объявила о запуске пилотного проекта внедрения единого стандарта в поликлиниках. Об этом сообщил телеканал "360".
В проект вошли пять профильных учреждений в городских округах Ступино, Химки, Люберцы, Одинцово и Балашиха.
"Единый стандарт поликлиник — это новый формат работы амбулаторного звена", – обратила внимание Стригункова.
По ее словам, особый акцент делается на пациентоориентированности – администраторы для этого прошли специальные курсы бесконфликтного общения. Отмечается, что проект также включает введение униформы для сотрудников, создание в поликлиниках зон комфортного ожидания для пациентов и оснащение медицинских учреждений современной навигацией.
Единый стандарт постепенно будут внедрять в поликлиниках разных округов Московской области.
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Москве понятна политика США на Украине, заявили в МИД
09:07Экс-глава Минздрава Бразилии оценил ситуацию с импортом "Спутника V"
09:05МИД не исключил участия послов России и США в саммите в Женеве
09:00Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"
08:49В Челябинске возбудили дело после инцидента со стрельбой на улице
08:43Умерла писательница Елена Стефанович
08:33На Камчатке объявили режим угрозы ЧС
08:25Младич придет в суд на оглашение вердикта по апелляции на приговор
08:17Москвичей предупредили о грозе и граде
08:09В Индии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 29 миллионам
07:48Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа
07:43Почти каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде
07:30ВТБ узнал, когда россияне больше всего тратят на такси
07:30Стало известно, кто больше всего зарабатывает на удаленке
07:16Названы города, в которых чаще всего происходят "пьяные преступления"
07:11Банкир ждет, что на фондовый рынок выйдут более половины россиян
07:07ПМЭФ спровоцировал интерес к сайтам знакомств и общению
07:06Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
06:30Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских городах
06:21МЧС оштрафовало главу Бурятии Цыденова на три тысячи рублей за разведенный костер
Лента новостейМолния