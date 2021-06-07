https://ria.ru/20210607/polikliniki-1736054330.html
Пилотный проект единого стандарта в поликлиниках запустили в Подмосковье
Пилотный проект единого стандарта в поликлиниках запустили в Подмосковье - РИА Новости, 07.06.2021
Пилотный проект единого стандарта в поликлиниках запустили в Подмосковье
Глава министерства здравоохранения Московской области Светлана Стригункова объявила о запуске пилотного проекта внедрения единого стандарта в поликлиниках. Об... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T19:33
2021-06-07T19:33
2021-06-07T19:33
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736053546_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_08e40d4c18391e9abc976a7c2c61d975.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава министерства здравоохранения Московской области Светлана Стригункова объявила о запуске пилотного проекта внедрения единого стандарта в поликлиниках. Об этом сообщил телеканал "360".В проект вошли пять профильных учреждений в городских округах Ступино, Химки, Люберцы, Одинцово и Балашиха.По ее словам, особый акцент делается на пациентоориентированности – администраторы для этого прошли специальные курсы бесконфликтного общения. Отмечается, что проект также включает введение униформы для сотрудников, создание в поликлиниках зон комфортного ожидания для пациентов и оснащение медицинских учреждений современной навигацией.Единый стандарт постепенно будут внедрять в поликлиниках разных округов Московской области.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736053546_252:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_79e9ea7b6f27b415fbbf310b6e7c9a57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , московская область (подмосковье)
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Глава министерства здравоохранения Московской области Светлана Стригункова объявила о запуске пилотного проекта внедрения единого стандарта в поликлиниках. Об этом сообщил телеканал "360"
.
В проект вошли пять профильных учреждений в городских округах Ступино, Химки, Люберцы, Одинцово и Балашиха.
"Единый стандарт поликлиник — это новый формат работы амбулаторного звена", – обратила внимание Стригункова.
По ее словам, особый акцент делается на пациентоориентированности – администраторы для этого прошли специальные курсы бесконфликтного общения. Отмечается, что проект также включает введение униформы для сотрудников, создание в поликлиниках зон комфортного ожидания для пациентов и оснащение медицинских учреждений современной навигацией.
Единый стандарт постепенно будут внедрять в поликлиниках разных округов Московской области.