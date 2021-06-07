https://ria.ru/20210607/polikliniki-1736054330.html

Пилотный проект единого стандарта в поликлиниках запустили в Подмосковье

Пилотный проект единого стандарта в поликлиниках запустили в Подмосковье - РИА Новости, 07.06.2021

Пилотный проект единого стандарта в поликлиниках запустили в Подмосковье

Глава министерства здравоохранения Московской области Светлана Стригункова объявила о запуске пилотного проекта внедрения единого стандарта в поликлиниках. Об... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T19:33

2021-06-07T19:33

2021-06-07T19:33

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736053546_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_08e40d4c18391e9abc976a7c2c61d975.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава министерства здравоохранения Московской области Светлана Стригункова объявила о запуске пилотного проекта внедрения единого стандарта в поликлиниках. Об этом сообщил телеканал "360".В проект вошли пять профильных учреждений в городских округах Ступино, Химки, Люберцы, Одинцово и Балашиха.По ее словам, особый акцент делается на пациентоориентированности – администраторы для этого прошли специальные курсы бесконфликтного общения. Отмечается, что проект также включает введение униформы для сотрудников, создание в поликлиниках зон комфортного ожидания для пациентов и оснащение медицинских учреждений современной навигацией.Единый стандарт постепенно будут внедрять в поликлиниках разных округов Московской области.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , московская область (подмосковье)