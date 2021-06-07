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Миллиардер Джефф Безос 20 июля полетит в космос на корабле New Shepard
Миллиардер Джефф Безос 20 июля полетит в космос на корабле New Shepard - РИА Новости, 07.06.2021
Миллиардер Джефф Безос 20 июля полетит в космос на корабле New Shepard
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос отправится в космос на корабле New Shepard своей компании Blue Origin. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:02
2021-06-07T14:02
2021-06-07T17:20
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос отправится в космос на корабле New Shepard своей компании Blue Origin."С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. Двадцатого июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом", — написал Безос в инстаграме.Ранее Blue Origin начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard. Результаты станут известны 12 июня в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени. Полет запланирован на 20 июля. В компании сообщили, что Безосы полетят вместе с победителем аукциона.Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля New Shepard, последний — в середине апреля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210602/kosmos-1735244747.html
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blue origin, джефф безос, космос - риа наука, сша