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Наука
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Миллиардер Джефф Безос 20 июля полетит в космос на корабле New Shepard
Миллиардер Джефф Безос 20 июля полетит в космос на корабле New Shepard - РИА Новости, 07.06.2021
Миллиардер Джефф Безос 20 июля полетит в космос на корабле New Shepard
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос отправится в космос на корабле New Shepard своей компании Blue Origin. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:02
2021-06-07T17:20
наука
blue origin
джефф безос
космос - риа наука
сша
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос отправится в космос на корабле New Shepard своей компании Blue Origin."С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. Двадцатого июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом", — написал Безос в инстаграме.Ранее Blue Origin начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard. Результаты станут известны 12 июня в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени. Полет запланирован на 20 июля. В компании сообщили, что Безосы полетят вместе с победителем аукциона.Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля New Shepard, последний — в середине апреля.
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blue origin, джефф безос, космос - риа наука, сша

Миллиардер Джефф Безос 20 июля полетит в космос на корабле New Shepard

14:02 07.06.2021 (обновлено: 17:20 07.06.2021)
 
© AP Photo / Ted S. WarrenДжефф Безос
Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© AP Photo / Ted S. Warren
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос отправится в космос на корабле New Shepard своей компании Blue Origin.
"С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. Двадцатого июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом", — написал Безос в инстаграме.
Ранее Blue Origin начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard. Результаты станут известны 12 июня в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени. Полет запланирован на 20 июля. В компании сообщили, что Безосы полетят вместе с победителем аукциона.
Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля New Shepard, последний — в середине апреля.
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