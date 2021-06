https://ria.ru/20210607/polet-1735996991.html

Миллиардер Джефф Безос 20 июля полетит в космос на корабле New Shepard

2021-06-07T14:02

2021-06-07T14:02

2021-06-07T17:20

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос отправится в космос на корабле New Shepard своей компании Blue Origin."С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. Двадцатого июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом", — написал Безос в инстаграме.Ранее Blue Origin начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard. Результаты станут известны 12 июня в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени. Полет запланирован на 20 июля. В компании сообщили, что Безосы полетят вместе с победителем аукциона.Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля New Shepard, последний — в середине апреля.

