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Образовательные меры поддержки сегмента МСП получают стимул к развитию
Образовательные меры поддержки сегмента МСП получают стимул к развитию - РИА Новости, 07.06.2021
Образовательные меры поддержки сегмента МСП получают стимул к развитию
В среду. 2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Корпорация МСП презентовала стратегию развития на период до 2025 года. По... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:34
2021-06-07T14:34
пресс-релизы
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МОСКВА, 7 июн – Медиацентр Центра стратегических разработок. В среду. 2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Корпорация МСП презентовала стратегию развития на период до 2025 года. По мнению ЦСР, ее положения имеют особую значимость для всего сегмента малого и среднего бизнеса. Очевидно, что увеличение объемов гарантийной поддержки, в том числе в сегментах микро- и малых предприятий, приоритизация и сегментация по отраслевому и территориальному признаку станут весомыми рычагами для поддержки МСП. Кроме того, изменение принципа покрытия мерами поддержки и сервисами, формирование цифрового профиля предпринимателя и определение решений жизненных ситуаций на основе автоматизированных сервисов и суперсервисов будут способствовать росту сегмента МСП в России.Некоторые направления господдержки уже оказали положительный эффект на деятельность представителей сегмента. Так, на сегодняшний день, оценки эффективности реализуемых мер поддержки МСП (такое исследование проводится ЦСР для Корпорации МСП) говорят о том, что в части гарантийной поддержки наибольший отклик наблюдается именно в сферах деятельности микро-, а также малых предприятий. Средний рост занятости на микропредприятиях получателей гарантий и поручительств за период с 2019 по 2020 год составил 149%, а на максимально схожих микропредприятиях (по виду деятельности, региону и финансово-экономическим показателям), которые такую поддержку не получали - 108%. Таким образом, дополнительный средний прирост занятости вследствие предоставления гарантий и поручительств на микропредприятиях составил 41%.Если говорить не только о финансовых мерах поддержки, то, по результатам исследования ЦСР, МСП также заинтересованы и в образовательных мерах поддержки, причем уровень востребованности сопоставим с финансовыми мерами.Кроме того, на основе проведенных расчетов также наблюдается положительное влияние образовательных мер поддержки на занятость. Так, в сегменте МСП, где собственники (и/или сотрудники) прошли курсы повышения квалификации, наблюдается дополнительный прирост занятости в 9% по сравнению с аналогичными группами МСП, которые такой поддержки не получили. Образовательные программы и модули прибавили 8%. Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр в плюсе на 6%. Также наблюдается и положительный эффект относительно занятости. Особенно у МСП-получателей меры "Повышение квалификации". Дополнительный среднегодовой прирост выручки составил 12%.В целом, практика ЦСР показывает, что проведение подобной аналитической работы (пофакторной оценки степени влияния мер поддержки на основные финансово-экономические показатели) позволяет выявить наиболее эффективные меры государственной поддержки с точки зрения их влияния на рост занятости, выручку, налоги и иные показатели МСП-получателей поддержки. Кроме того, такие оценки позволят сформировать "Портрет идеального МСП" с наибольшим откликом по каждой мере поддержки, учитывающий: категорию МСП (микро-, малые-, средние предприятия), вид и регион деятельности, налоговый режим, количество занятых, возраст компании и иные показатели.Отметим, что это уже реализуется и в рамках сотрудничества с ЦСР, причем инструментарий был существенно усовершенствован за счет объединения Единого реестра субъектов МСП, Единого реестра субъектов МСП-получателей поддержки, данных СПАРК с алгоритмами оценки эффективности мер господдержки, что способствует развитию системы проактивного и адресного подбора мер государственной поддержки, а также позволяет оценить полезность меры относительно каждого субъекта МСП и детально анализировать эффективность/ неэффективность поддержки.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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пресс-релизы

Образовательные меры поддержки сегмента МСП получают стимул к развитию

14:34 07.06.2021
 
© Фото : Корпорация МСП Ручки с логотипом МСП банка
 Ручки с логотипом МСП банка - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 7 июн – Медиацентр Центра стратегических разработок. В среду. 2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Корпорация МСП презентовала стратегию развития на период до 2025 года. По мнению ЦСР, ее положения имеют особую значимость для всего сегмента малого и среднего бизнеса.
Очевидно, что увеличение объемов гарантийной поддержки, в том числе в сегментах микро- и малых предприятий, приоритизация и сегментация по отраслевому и территориальному признаку станут весомыми рычагами для поддержки МСП. Кроме того, изменение принципа покрытия мерами поддержки и сервисами, формирование цифрового профиля предпринимателя и определение решений жизненных ситуаций на основе автоматизированных сервисов и суперсервисов будут способствовать росту сегмента МСП в России.
Некоторые направления господдержки уже оказали положительный эффект на деятельность представителей сегмента. Так, на сегодняшний день, оценки эффективности реализуемых мер поддержки МСП (такое исследование проводится ЦСР для Корпорации МСП) говорят о том, что в части гарантийной поддержки наибольший отклик наблюдается именно в сферах деятельности микро-, а также малых предприятий.
Средний рост занятости на микропредприятиях получателей гарантий и поручительств за период с 2019 по 2020 год составил 149%, а на максимально схожих микропредприятиях (по виду деятельности, региону и финансово-экономическим показателям), которые такую поддержку не получали - 108%. Таким образом, дополнительный средний прирост занятости вследствие предоставления гарантий и поручительств на микропредприятиях составил 41%.
Если говорить не только о финансовых мерах поддержки, то, по результатам исследования ЦСР, МСП также заинтересованы и в образовательных мерах поддержки, причем уровень востребованности сопоставим с финансовыми мерами.
Кроме того, на основе проведенных расчетов также наблюдается положительное влияние образовательных мер поддержки на занятость. Так, в сегменте МСП, где собственники (и/или сотрудники) прошли курсы повышения квалификации, наблюдается дополнительный прирост занятости в 9% по сравнению с аналогичными группами МСП, которые такой поддержки не получили. Образовательные программы и модули прибавили 8%. Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр в плюсе на 6%. Также наблюдается и положительный эффект относительно занятости. Особенно у МСП-получателей меры "Повышение квалификации". Дополнительный среднегодовой прирост выручки составил 12%.
В целом, практика ЦСР показывает, что проведение подобной аналитической работы (пофакторной оценки степени влияния мер поддержки на основные финансово-экономические показатели) позволяет выявить наиболее эффективные меры государственной поддержки с точки зрения их влияния на рост занятости, выручку, налоги и иные показатели МСП-получателей поддержки. Кроме того, такие оценки позволят сформировать "Портрет идеального МСП" с наибольшим откликом по каждой мере поддержки, учитывающий: категорию МСП (микро-, малые-, средние предприятия), вид и регион деятельности, налоговый режим, количество занятых, возраст компании и иные показатели.
Отметим, что это уже реализуется и в рамках сотрудничества с ЦСР, причем инструментарий был существенно усовершенствован за счет объединения Единого реестра субъектов МСП, Единого реестра субъектов МСП-получателей поддержки, данных СПАРК с алгоритмами оценки эффективности мер господдержки, что способствует развитию системы проактивного и адресного подбора мер государственной поддержки, а также позволяет оценить полезность меры относительно каждого субъекта МСП и детально анализировать эффективность/ неэффективность поддержки.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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