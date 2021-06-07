https://ria.ru/20210607/podderzhka-1735960219.html

ПСБ готов поддерживать международные проекты космической отрасли

ПСБ готов поддерживать международные проекты космической отрасли - РИА Новости, 07.06.2021

ПСБ готов поддерживать международные проекты космической отрасли

ПСБ готов поддерживать международные проекты космической отрасли, поскольку кооперация со всеми участниками освоения космоса – это необходимое условие для... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T11:11

2021-06-07T11:11

2021-06-07T11:22

россия

псб (банк псб)

петр фрадков

петербургский международный экономический форум (фонд)

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https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1735960219.jpg?1623054145

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. ПСБ готов поддерживать международные проекты космической отрасли, поскольку кооперация со всеми участниками освоения космоса – это необходимое условие для развития отрасли, заявил в рамках ПМЭФ-2021 председатель ПСБ Петр Фрадков."В космосе не может быть исключительно национальных проектов, они должны быть наднациональными. Всесторонний обмен научными данными и инновационными технологиями обеспечивает качественный рост эффективности самих предприятий космической отрасли, а также космических исследований в интересах науки, при этом исключается эффект дублирования затрат на аналогичные исследования в разных странах. Россия уже активно формирует альянсы с ведущими мировыми производителями в этой сфере", - цитирует Фрадкова пресс-служба банка.Как отмечается в сообщении ПСБ, в субботу в ходе Петербургского международного экономического форума Фрадков выступил на сессии "Инновации как драйвер международного сотрудничества в космической сфере". Спикерами мероприятия также стали генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, председатель совета директоров группы компаний "ВИС" Игорь Снегуров, представитель АО "Airbus Defense and Space" в странах СНГ Владимир Терехов и региональный директор компании "Thales Alenia Space" по России Ашот Бакунц.Мероприятие было посвящено вопросам налаживания прочной международной кооперации в сфере инновационных космических технологий, выработке мер по стимулированию внедрения инноваций в наукоемких областях, а также проектам развития международного сотрудничества в области инновационных космических технологий.В своем докладе Фрадков отметил, что ПСБ активно участвует в поддержке космической промышленности, планомерно развивая сотрудничество с госкорпорацией "Роскосмос".

https://ria.ru/20210604/psb-1735732854.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, псб (банк псб), петр фрадков, петербургский международный экономический форум (фонд)