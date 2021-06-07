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ПСБ готов поддерживать международные проекты космической отрасли
ПСБ готов поддерживать международные проекты космической отрасли - РИА Новости, 07.06.2021
ПСБ готов поддерживать международные проекты космической отрасли
ПСБ готов поддерживать международные проекты космической отрасли, поскольку кооперация со всеми участниками освоения космоса – это необходимое условие для... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:11
2021-06-07T11:22
россия
псб (банк псб)
петр фрадков
петербургский международный экономический форум (фонд)
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https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1735960219.jpg?1623054145
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. ПСБ готов поддерживать международные проекты космической отрасли, поскольку кооперация со всеми участниками освоения космоса – это необходимое условие для развития отрасли, заявил в рамках ПМЭФ-2021 председатель ПСБ Петр Фрадков."В космосе не может быть исключительно национальных проектов, они должны быть наднациональными. Всесторонний обмен научными данными и инновационными технологиями обеспечивает качественный рост эффективности самих предприятий космической отрасли, а также космических исследований в интересах науки, при этом исключается эффект дублирования затрат на аналогичные исследования в разных странах. Россия уже активно формирует альянсы с ведущими мировыми производителями в этой сфере", - цитирует Фрадкова пресс-служба банка.Как отмечается в сообщении ПСБ, в субботу в ходе Петербургского международного экономического форума Фрадков выступил на сессии "Инновации как драйвер международного сотрудничества в космической сфере". Спикерами мероприятия также стали генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, председатель совета директоров группы компаний "ВИС" Игорь Снегуров, представитель АО "Airbus Defense and Space" в странах СНГ Владимир Терехов и региональный директор компании "Thales Alenia Space" по России Ашот Бакунц.Мероприятие было посвящено вопросам налаживания прочной международной кооперации в сфере инновационных космических технологий, выработке мер по стимулированию внедрения инноваций в наукоемких областях, а также проектам развития международного сотрудничества в области инновационных космических технологий.В своем докладе Фрадков отметил, что ПСБ активно участвует в поддержке космической промышленности, планомерно развивая сотрудничество с госкорпорацией "Роскосмос".
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4.7
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россия, псб (банк псб), петр фрадков, петербургский международный экономический форум (фонд)

ПСБ готов поддерживать международные проекты космической отрасли

11:11 07.06.2021 (обновлено: 11:22 07.06.2021)
 
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. ПСБ готов поддерживать международные проекты космической отрасли, поскольку кооперация со всеми участниками освоения космоса – это необходимое условие для развития отрасли, заявил в рамках ПМЭФ-2021 председатель ПСБ Петр Фрадков.
"В космосе не может быть исключительно национальных проектов, они должны быть наднациональными. Всесторонний обмен научными данными и инновационными технологиями обеспечивает качественный рост эффективности самих предприятий космической отрасли, а также космических исследований в интересах науки, при этом исключается эффект дублирования затрат на аналогичные исследования в разных странах. Россия уже активно формирует альянсы с ведущими мировыми производителями в этой сфере", - цитирует Фрадкова пресс-служба банка.
Старший вице-президент, директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 22:36Петербургский международный экономический форум
ПСБ: механизм зонтичных поручительств будет востребован микробизнесом
Как отмечается в сообщении ПСБ, в субботу в ходе Петербургского международного экономического форума Фрадков выступил на сессии "Инновации как драйвер международного сотрудничества в космической сфере". Спикерами мероприятия также стали генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, председатель совета директоров группы компаний "ВИС" Игорь Снегуров, представитель АО "Airbus Defense and Space" в странах СНГ Владимир Терехов и региональный директор компании "Thales Alenia Space" по России Ашот Бакунц.
Мероприятие было посвящено вопросам налаживания прочной международной кооперации в сфере инновационных космических технологий, выработке мер по стимулированию внедрения инноваций в наукоемких областях, а также проектам развития международного сотрудничества в области инновационных космических технологий.
В своем докладе Фрадков отметил, что ПСБ активно участвует в поддержке космической промышленности, планомерно развивая сотрудничество с госкорпорацией "Роскосмос".
"В настоящий момент объем кредитно-гарантийных лимитов ПСБ для предприятий корпорации составляет более 250 млрд рублей. В прошлом году ПСБ и "Роскосмос" заключили стратегическое партнерство, в рамках которого наши зарплатные карты получат более 70 тысяч сотрудников предприятий холдинга, то есть каждый третий работник ракетно-космической отрасли станет клиентом банка. А в результате интеграции приобретенного ПСБ Роскосмосбанка мы станем основным банком-партнером ракетно-космической отрасли", - сказал глава банка.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)Петр ФрадковПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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