https://ria.ru/20210607/podderzhka-1735960219.html
ПСБ готов поддерживать международные проекты космической отрасли
ПСБ готов поддерживать международные проекты космической отрасли - РИА Новости, 07.06.2021
ПСБ готов поддерживать международные проекты космической отрасли
ПСБ готов поддерживать международные проекты космической отрасли, поскольку кооперация со всеми участниками освоения космоса – это необходимое условие для... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:11
2021-06-07T11:11
2021-06-07T11:22
россия
псб (банк псб)
петр фрадков
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. ПСБ готов поддерживать международные проекты космической отрасли, поскольку кооперация со всеми участниками освоения космоса – это необходимое условие для развития отрасли, заявил в рамках ПМЭФ-2021 председатель ПСБ Петр Фрадков."В космосе не может быть исключительно национальных проектов, они должны быть наднациональными. Всесторонний обмен научными данными и инновационными технологиями обеспечивает качественный рост эффективности самих предприятий космической отрасли, а также космических исследований в интересах науки, при этом исключается эффект дублирования затрат на аналогичные исследования в разных странах. Россия уже активно формирует альянсы с ведущими мировыми производителями в этой сфере", - цитирует Фрадкова пресс-служба банка.Как отмечается в сообщении ПСБ, в субботу в ходе Петербургского международного экономического форума Фрадков выступил на сессии "Инновации как драйвер международного сотрудничества в космической сфере". Спикерами мероприятия также стали генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, председатель совета директоров группы компаний "ВИС" Игорь Снегуров, представитель АО "Airbus Defense and Space" в странах СНГ Владимир Терехов и региональный директор компании "Thales Alenia Space" по России Ашот Бакунц.Мероприятие было посвящено вопросам налаживания прочной международной кооперации в сфере инновационных космических технологий, выработке мер по стимулированию внедрения инноваций в наукоемких областях, а также проектам развития международного сотрудничества в области инновационных космических технологий.В своем докладе Фрадков отметил, что ПСБ активно участвует в поддержке космической промышленности, планомерно развивая сотрудничество с госкорпорацией "Роскосмос".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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россия, псб (банк псб), петр фрадков, петербургский международный экономический форум (фонд)
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости
. ПСБ
готов поддерживать международные проекты космической отрасли, поскольку кооперация со всеми участниками освоения космоса – это необходимое условие для развития отрасли, заявил в рамках ПМЭФ-2021 председатель ПСБ Петр Фрадков.
"В космосе не может быть исключительно национальных проектов, они должны быть наднациональными. Всесторонний обмен научными данными и инновационными технологиями обеспечивает качественный рост эффективности самих предприятий космической отрасли, а также космических исследований в интересах науки, при этом исключается эффект дублирования затрат на аналогичные исследования в разных странах. Россия уже активно формирует альянсы с ведущими мировыми производителями в этой сфере", - цитирует Фрадкова пресс-служба банка.
Как отмечается в сообщении ПСБ, в субботу в ходе Петербургского международного экономического форума Фрадков выступил на сессии "Инновации как драйвер международного сотрудничества в космической сфере". Спикерами мероприятия также стали генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, председатель совета директоров группы компаний "ВИС" Игорь Снегуров, представитель АО "Airbus Defense and Space" в странах СНГ Владимир Терехов и региональный директор компании "Thales Alenia Space" по России Ашот Бакунц.
Мероприятие было посвящено вопросам налаживания прочной международной кооперации в сфере инновационных космических технологий, выработке мер по стимулированию внедрения инноваций в наукоемких областях, а также проектам развития международного сотрудничества в области инновационных космических технологий.
В своем докладе Фрадков отметил, что ПСБ активно участвует в поддержке космической промышленности, планомерно развивая сотрудничество с госкорпорацией "Роскосмос".
"В настоящий момент объем кредитно-гарантийных лимитов ПСБ для предприятий корпорации составляет более 250 млрд рублей. В прошлом году ПСБ и "Роскосмос" заключили стратегическое партнерство, в рамках которого наши зарплатные карты получат более 70 тысяч сотрудников предприятий холдинга, то есть каждый третий работник ракетно-космической отрасли станет клиентом банка. А в результате интеграции приобретенного ПСБ Роскосмосбанка мы станем основным банком-партнером ракетно-космической отрасли", - сказал глава банка.