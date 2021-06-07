https://ria.ru/20210607/otkrytie-1736011973.html

"Открытие" планирует рост корпоративного кредитного портфеля на 10-15%

"Открытие" планирует рост корпоративного кредитного портфеля на 10-15% - РИА Новости, 07.06.2021

"Открытие" планирует рост корпоративного кредитного портфеля на 10-15%

Банк "Открытие" принял участие в организации более 50 облигационных займов и помог привлечь свыше 300 миллиардов рублей корпоративным и субфедеральным... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T15:14

2021-06-07T15:14

2021-06-07T15:14

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Банк "Открытие" принял участие в организации более 50 облигационных займов и помог привлечь свыше 300 миллиардов рублей корпоративным и субфедеральным заемщикам. По итогам первого квартала 2021 года финансовая организация заняла 6-е место в рэнкинге организаторов и андеррайтеров рублевых облигационных займов Cbonds. О трансформации банковского сектора, росте ипотечного портфеля и развитии private banking в интервью корреспонденту РИА Новости Татьяне Головановой рассказал на ПМЭФ-2021 заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Виктор Николаев.- По итогам прошлого года банк "Открытие" занял 8-е место в рэнкинге организаторов и андеррайтеров рублевых облигационных займов Cbonds. Планируете ли расширять это направление? Если да, то какой рост прогнозируете в текущем году? - Прежде всего, хотелось бы отметить, что 2020 год был достаточно успешным с точки зрения размещения долговых инструментов для нас как команды, которая помогает клиентам в организации таких сделок. Мы приняли участие более, чем в 50 облигационных займах и помогли привлечь более 300 миллиардов рублей корпоративным и субфедеральным заемщикам. По итогам первого квартала мы находимся на 6-м месте в рэнкинге Cbonds. С начала 2021 года мы уже организовали 15 сделок по размещению. Безусловно, текущая ситуация менее комфортна для привлечения долгового финансирования, нежели в прошлом году, ввиду того, что растут процентные ставки. Мы видим, что разгоняется инфляция во всем мире, поэтому стоимость долга увеличивается. Однако, облигационные займы хороши тем, что заемщики могут фиксировать процентную ставку на достаточно длительный период времени. Поэтому полагаю, что в 2021 году мы увидим еще немало новых размещений, в том числе облигаций. - Одним из стратегических направлений деятельности банка стало финансирование жилищного строительства. Нет ли опасений, что это рынок перегрет? Какие планы у банка в этом сегменте?- Финансирование жилищного строительства, а также предоставление ипотечных продуктов и услуг, связанных с жилищным строительством, физическим лицам – одно из важнейших направлений бизнеса нашего банка. Сейчас банк "Открытие" занимает 4-е место на рынке, финансируя строительство более 2,5 миллионов квадратных метров жилья с использованием механизма эскроу-счетов. Мы рассматриваем данное направление как стратегическое и планируем дальше развивать этот бизнес. В прошлом году мы видели достаточно большой рост стоимости жилья. Я бы не сказал, что рынок перегрет, но он действительно находится на пике. Послабления в виде сниженных процентных ставок, небольшого первоначального взноса или увеличения сроков ипотеки позволяли людям купить более дорогую квартиру. Сейчас эти факторы практически исчерпали себя, влияние программы льготной ипотеки на цены снижается, мы видим, что рынок начинает балансироваться, и цены на жилье растут уже не так сильно, как в 2020 году.Также стоит отметить, что ввод в эксплуатацию нового жилья год от года не увеличивается. С учетом индивидуального жилищного строительства в 2020 году было введено порядка 82,2 миллиона квадратных метров, а в 2019 году – 82 миллиона. - В условиях массовых карантинных ограничений многие банки активно развивали дистанционные каналы взаимодействия с корпоративными клиентами. Какие шаги делал банк "Открытие" в этом направлении?- В период ухода на удаленную работу все бизнесы, включая банковский, заметно трансформировались. Мы успешно перешли на удаленные каналы работы: фактически клиенты не почувствовали разницы, хотя наши сотрудники работали из дома. Это сильно трансформировало понимание дальнейшего развития бизнеса. Мы видим все большее использование цифровых каналов, в том числе, и в корпоративном банковском сегменте. В 2020 году мы ввели в эксплуатацию новую систему дистанционного банковского обслуживания, которая построена на принципах микросервисных технологий, что позволяет достаточно быстро разрабатывать и предлагать онлайн-продукты и сервисы корпоративным клиентам. Прежде всего, мы специализируемся на предоставлении продуктов для экспортеров, которые упрощают осуществление внешнеэкономической деятельности. Это и проверка реквизитов через IBAN, и предзаполнение форм для валютного контроля, и справочник УНК и работа с ним, а также автоматическое формирование справок из деклараций.Также мы предоставляем специфические продукты для застройщиков с учетом регулирования эскроу-счетов и системы контроля и мониторинга за их движением и наполнением.У нас развита технология расчетных центров. Мы стали предлагать очень продвинутую технологию Host-to-Host, то есть интеграцию с учетными системами клиентов, позволяющую быстро экспортировать и импортировать большие объемы данных напрямую из учетных систем клиентов, централизовать управление остатками денежных средств, автоматически исполнять какие-то виды поручений и в целом достаточно гибко настраивать систему под потребности конкретного пользователя. И мы делаем это быстро. В последнем кейсе от момента подачи заявки до первых платежей прошло всего 5 дней. - Если говорить о транзакционном бизнесе, есть ли здесь какие-то принципиальные отличия "Открытия" от других банков? Будет ли банк менять размеры комиссионных и тарифов для своих партнеров?- Тарифы в расчетах в корпоративном сегменте не являются определяющими, их размер по отношению к стоимости других услуг незначителен. Это вопрос удобства и кастомизации документооборота. Удобство использования дистанционных банковских систем работниками корпоративного клиента – это фактор, определяющий выбор того или иного банка. В наших системах сейчас можно работать без переключения со всеми филиалами и компаниями группы. Мы продолжаем увеличивать операционный день для клиентов, максимально продлив его по рублевым операциям до 23:30, в долларах до 17:00, в евро – до 14:00. Мы проводим платежи 24/5, предоставляем много специфичных сервисов, которые позволяют клиентам удобно вести транзакционный бизнес, и продолжаем активно расширять наше предложение, базируясь на идеях и потребностях клиентов. - Какова текущая стратегия банка в корпоративно-инвестиционном бизнесе (КИБ) и private banking? Ваши прогнозы по прибыли в КИБ на 2021 год?- Если говорить о корпоративных клиентах, мы планируем наращивать портфель, немного опережая рынок. Полагаем, что рост нашего корпоративного кредитного портфеля в 2021 года составит от 10 до 15%, тогда как прогноз роста кредитования юридических лиц в целом по рынку – 8-10%.Мы ожидаем более значительную прибыль, чем в 2020 году. Думаю, эти прогнозы мы реализуем.Что касается private banking, мы продолжаем наращивать предложение инвестиционных продуктов клиентам. Люди все больше используют разные инструменты инвестирования, помимо депозитов. Здесь нет ничего удивительного. Около половины клиентов private banking уже выбирают не депозиты, а инвестиционные продукты. Уверен, тренд будет продолжаться, а доля инвестиционных продуктов увеличиваться. - Как вы считаете, за счет чего банки в ближайшее время смогут получить конкурентное преимущество на рынке?- Можно выделить два фактора. Первый – упрощение и стандартизация продуктов и их полная цифровизация, в том числе, для клиентов корпоративного бизнеса, объединенные с гибкостью и адаптивностью сервиса. Здесь важна скорость предоставления сервиса и возможность его донастройки. Второй – экспертиза: знание и специфика той или иной отрасли, потребностей клиента. Здесь мы специализируемся на взаимодействии с конкретными отраслями, в которых имеем очень хорошую экспертизу, понимание трендов и потребностей клиентов. - Какие события, по вашему мнению, могут стать значимыми для рынка в этом году?- Я надеюсь, что в этом году мы не увидим еще каких-то "черных лебедей", и неожиданностей у нас не будет. Мировой тренд, серьезно влияющий на все– растущее инфляционное давление. Он может достаточно фундаментально повлиять на многие сферы и корпоративного сектора, и розничного бизнеса. Еще одно событие, которое серьезно влияет на российскую экономику, – рост цен на сырьевые товары. Многие говорят о сырьевом суперцикле. С одной стороны, для российских экспортеров это позитивный фактор, с другой – он разгоняет инфляцию.

https://realty.ria.ru/20210513/otkrytie-1732123472.html

https://ria.ru/20210603/investitsii-1735352323.html

https://realty.ria.ru/20210604/obligatsii-1735648208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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