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Орнитологи просят москвичей не трогать птенцов
Орнитологи просят москвичей не трогать птенцов - РИА Новости, 10.06.2021
Орнитологи просят москвичей не трогать птенцов
Орнитологи просят жителей Москвы не подбирать птенцов-слётков, если они не ранены и не нуждаются в помощи, сообщает столичный департамент природопользования и... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-07T16:55
2021-06-10T18:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Орнитологи просят жителей Москвы не подбирать птенцов-слётков, если они не ранены и не нуждаются в помощи, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что у большинства певчих птиц птенцы покидают гнездо в таком возрасте, когда они ещё не умеют летать. Так задумано природой, чтобы хищник, обнаруживший гнездо с птенцами, не мог уничтожить их всех сразу. Такие птенцы называются слётками. Они желторотые, недостаточно оперившиеся, выглядят очень беспомощными."Птенцы сидят на веточках или земле сначала недалеко от гнезда, потом перелетают на соседние деревья или кусты. При этом они ещё недостаточно взрослые, чтобы самостоятельно добывать пропитание. Их продолжают кормить родители - они точно помнят, где находятся их малыши. Поэтому таких птенцов нельзя переносить далеко от того места, где вы его увидели. Встретив слётка, просто пройдите мимо. В большинстве случаев с ним все в порядке. Не надо его трогать, а тем более "спасать" и уносить домой. Родители не бросили его, они находятся где-то рядом и позаботятся о своем птенце", - говорится в сообщении.Уточняется, что, если слётку действительно грозит опасность, например, он сидит на земле, где к нему легко подберётся кошка, или он находится рядом с дорогой, то птенца можно аккуратно взять и посадить на нижние ветви ближайшего дерева или кустарника."Но бывают и исключения. Например, если гнездо разорено, и птенец выпал раньше времени, а также если он ранен. В таком случае лучше всего обратиться к специалистам по номеру телефона: +7 (495) 777-77-77", - дополняется в сообщении.
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Орнитологи просят москвичей не трогать птенцов

16:55 07.06.2021 (обновлено: 18:14 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья ТиминМинэкологии: заказник в Павловском Посаде получит четкие границы
Минэкологии: заказник в Павловском Посаде получит четкие границы - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Орнитологи просят жителей Москвы не подбирать птенцов-слётков, если они не ранены и не нуждаются в помощи, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.
Отмечается, что у большинства певчих птиц птенцы покидают гнездо в таком возрасте, когда они ещё не умеют летать. Так задумано природой, чтобы хищник, обнаруживший гнездо с птенцами, не мог уничтожить их всех сразу. Такие птенцы называются слётками. Они желторотые, недостаточно оперившиеся, выглядят очень беспомощными.
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"Птенцы сидят на веточках или земле сначала недалеко от гнезда, потом перелетают на соседние деревья или кусты. При этом они ещё недостаточно взрослые, чтобы самостоятельно добывать пропитание. Их продолжают кормить родители - они точно помнят, где находятся их малыши. Поэтому таких птенцов нельзя переносить далеко от того места, где вы его увидели. Встретив слётка, просто пройдите мимо. В большинстве случаев с ним все в порядке. Не надо его трогать, а тем более "спасать" и уносить домой. Родители не бросили его, они находятся где-то рядом и позаботятся о своем птенце", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, если слётку действительно грозит опасность, например, он сидит на земле, где к нему легко подберётся кошка, или он находится рядом с дорогой, то птенца можно аккуратно взять и посадить на нижние ветви ближайшего дерева или кустарника.
"Но бывают и исключения. Например, если гнездо разорено, и птенец выпал раньше времени, а также если он ранен. В таком случае лучше всего обратиться к специалистам по номеру телефона: +7 (495) 777-77-77", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
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