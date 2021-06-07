https://ria.ru/20210607/oborudovanie-1735979249.html

Китай закупил московское оборудование для контроля радиации на АЭС

Китай закупил московское оборудование для контроля радиации на АЭС - РИА Новости, 07.06.2021

Китай закупил московское оборудование для контроля радиации на АЭС

Московское НПП "Доза", производящее приборы и аппаратуру для радиационных измерений и контроля, поставила первую партию оборудования собственной разработки в... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:24

2021-06-07T13:24

2021-06-07T13:24

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

фуцзянь

александр прохоров

москва

китай

технологии

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Московское НПП "Доза", производящее приборы и аппаратуру для радиационных измерений и контроля, поставила первую партию оборудования собственной разработки в Китай, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Оборудование будет использоваться на ядерном реакторе CFR-600 – демонстрационном проекте Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), уточняется в сообщении."НПП "Доза" – один из ведущих производителей оборудования радиационного контроля в Москве. Компания экспортирует продукцию более, чем в 50 стран мира, сегодня ее автоматизированные системы работают уже на семи зарубежных АЭС. Теперь они будут контролировать и работу демонстрационного быстрого натриевого реактора CFR-600 – одного из крупнейших национальных проектов Китая в области ядерной науки и технологии", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Строительство ядерного реактора в китайской провинции Фуцзянь началось в конце 2017 года, ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год. Планируется, что он будет вырабатывать 1500 мегаватт тепловой и 600 мегаватт электрической мощности.Компания поставила в Китай несколько типов своих установок для непрерывного автоматического контроля концентрации радиоактивных аэрозолей и газов в воздухе рабочих помещений и систем вентиляции. Они будут использоваться для обеспечения радиационного контроля работы реактора. В соответствии с пожеланиями заказчика, оборудование полностью адаптировано к требованиям китайского рынка.

https://ria.ru/20210531/tekhnopolis-1734897533.html

фуцзянь

москва

китай

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фуцзянь, александр прохоров, москва, китай, технологии