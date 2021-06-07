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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Китай закупил московское оборудование для контроля радиации на АЭС
Китай закупил московское оборудование для контроля радиации на АЭС - РИА Новости, 07.06.2021
Китай закупил московское оборудование для контроля радиации на АЭС
Московское НПП "Доза", производящее приборы и аппаратуру для радиационных измерений и контроля, поставила первую партию оборудования собственной разработки в... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:24
2021-06-07T13:24
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
фуцзянь
александр прохоров
москва
китай
технологии
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Московское НПП "Доза", производящее приборы и аппаратуру для радиационных измерений и контроля, поставила первую партию оборудования собственной разработки в Китай, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Оборудование будет использоваться на ядерном реакторе CFR-600 – демонстрационном проекте Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), уточняется в сообщении."НПП "Доза" – один из ведущих производителей оборудования радиационного контроля в Москве. Компания экспортирует продукцию более, чем в 50 стран мира, сегодня ее автоматизированные системы работают уже на семи зарубежных АЭС. Теперь они будут контролировать и работу демонстрационного быстрого натриевого реактора CFR-600 – одного из крупнейших национальных проектов Китая в области ядерной науки и технологии", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Строительство ядерного реактора в китайской провинции Фуцзянь началось в конце 2017 года, ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год. Планируется, что он будет вырабатывать 1500 мегаватт тепловой и 600 мегаватт электрической мощности.Компания поставила в Китай несколько типов своих установок для непрерывного автоматического контроля концентрации радиоактивных аэрозолей и газов в воздухе рабочих помещений и систем вентиляции. Они будут использоваться для обеспечения радиационного контроля работы реактора. В соответствии с пожеланиями заказчика, оборудование полностью адаптировано к требованиям китайского рынка.
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фуцзянь, александр прохоров, москва, китай, технологии

Китай закупил московское оборудование для контроля радиации на АЭС

13:24 07.06.2021
 
© Fotolia / Denis AvetisyanМужчина замеряет уровень радиации
Мужчина замеряет уровень радиации - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Fotolia / Denis Avetisyan
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Московское НПП "Доза", производящее приборы и аппаратуру для радиационных измерений и контроля, поставила первую партию оборудования собственной разработки в Китай, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Оборудование будет использоваться на ядерном реакторе CFR-600 – демонстрационном проекте Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), уточняется в сообщении.
"НПП "Доза" – один из ведущих производителей оборудования радиационного контроля в Москве. Компания экспортирует продукцию более, чем в 50 стран мира, сегодня ее автоматизированные системы работают уже на семи зарубежных АЭС. Теперь они будут контролировать и работу демонстрационного быстрого натриевого реактора CFR-600 – одного из крупнейших национальных проектов Китая в области ядерной науки и технологии", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Строительство ядерного реактора в китайской провинции Фуцзянь началось в конце 2017 года, ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год. Планируется, что он будет вырабатывать 1500 мегаватт тепловой и 600 мегаватт электрической мощности.
Компания поставила в Китай несколько типов своих установок для непрерывного автоматического контроля концентрации радиоактивных аэрозолей и газов в воздухе рабочих помещений и систем вентиляции. Они будут использоваться для обеспечения радиационного контроля работы реактора. В соответствии с пожеланиями заказчика, оборудование полностью адаптировано к требованиям китайского рынка.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыФуцзяньАлександр ПрохоровМоскваКитайТехнологии
 
 
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