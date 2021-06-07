https://ria.ru/20210607/nepogoda-1735969738.html
Москвичей просят соблюдать осторожность из-за прогнозируемой непогоды
Москвичей просят соблюдать осторожность из-за прогнозируемой непогоды - РИА Новости, 07.06.2021
Москвичей просят соблюдать осторожность из-за прогнозируемой непогоды
Москвичей просят быть аккуратнее на улице и на дорогах в понедельник из-за прогнозируемой непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:05
2021-06-07T12:05
2021-06-07T12:05
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
москва
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москвичей просят быть аккуратнее на улице и на дорогах в понедельник из-за прогнозируемой непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременным ливневым дождем, грозой и усилением ветра."По уточненному прогнозу синоптиков, с 12.00 и до конца дня ожидаются дождь, гроза и усиление ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210607/moskva-1735936743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, общество