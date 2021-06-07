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Москвичей просят соблюдать осторожность из-за прогнозируемой непогоды
Москвичей просят соблюдать осторожность из-за прогнозируемой непогоды - РИА Новости, 07.06.2021
Москвичей просят соблюдать осторожность из-за прогнозируемой непогоды
Москвичей просят быть аккуратнее на улице и на дорогах в понедельник из-за прогнозируемой непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:05
2021-06-07T12:05
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
москва
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москвичей просят быть аккуратнее на улице и на дорогах в понедельник из-за прогнозируемой непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременным ливневым дождем, грозой и усилением ветра."По уточненному прогнозу синоптиков, с 12.00 и до конца дня ожидаются дождь, гроза и усиление ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, общество

Москвичей просят соблюдать осторожность из-за прогнозируемой непогоды

12:05 07.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москвичей просят быть аккуратнее на улице и на дорогах в понедельник из-за прогнозируемой непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременным ливневым дождем, грозой и усилением ветра.
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
07:57
В Москве в понедельник ожидаются дождь и гроза
"По уточненному прогнозу синоптиков, с 12.00 и до конца дня ожидаются дождь, гроза и усиление ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МоскваОбщество
 
 
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