https://ria.ru/20210607/nepogoda-1735969738.html

Москвичей просят соблюдать осторожность из-за прогнозируемой непогоды

Москвичей просят соблюдать осторожность из-за прогнозируемой непогоды - РИА Новости, 07.06.2021

Москвичей просят соблюдать осторожность из-за прогнозируемой непогоды

Москвичей просят быть аккуратнее на улице и на дорогах в понедельник из-за прогнозируемой непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:05

2021-06-07T12:05

2021-06-07T12:05

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

москва

общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москвичей просят быть аккуратнее на улице и на дорогах в понедельник из-за прогнозируемой непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременным ливневым дождем, грозой и усилением ветра."По уточненному прогнозу синоптиков, с 12.00 и до конца дня ожидаются дождь, гроза и усиление ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210607/moskva-1735936743.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, общество