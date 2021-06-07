Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/mozaika-1735997286.html
Наследие прошлого: на Украине восстанавливают советские мозаики
Наследие прошлого: на Украине восстанавливают советские мозаики - РИА Новости, 07.06.2021
Наследие прошлого: на Украине восстанавливают советские мозаики
Местные жители и художники реставрируют памятники архитектурного искусства. Сегодня монументальная советская мозаика — неотъемлемая часть культурного наследия Украины.
2021-06-07T14:13
2021-06-07T18:09
ссср
украина
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735994698_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_46697022db6835bbae023f18595048f2.jpg
"Монументальная роспись" была инструментом советской пропаганды. Жилые здания, школы и даже остановки украшали образами героев труда и символами коммунизма. Излюбленными темами были спорт, покорение космоса и национальный колорит. Это самый свободный из декоративно-прикладных жанров СССР. В 90-е считали, что мозаика не представляет никакой художественной ценности. Количество уничтоженных подсчитать невозможно. Сегодня многие художники Украины осознают роль советского искусства в истории страны и пытаются его сохранить.
ссср
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Наследие прошлого: на Украине восстанавливают советские мозаики
Местные жители и художники реставрируют памятники архитектурного искусства. Сегодня монументальная советская мозаика – неотъемлемая часть культурного наследия Украины. "Монументальная роспись" была инструментом советской пропаганды. Жилые здания, школы и даже остановки украшали образами героев труда и символами коммунизма. Излюбленными темами были спорт, покорение космоса и национальный колорит. Это самый свободный из декоративно-прикладных жанров СССР. В 90-е считали, что мозаика не представляет никакой художественной ценности. Количество уничтоженных подсчитать невозможно. Сегодня многие художники Украины осознают роль советского искусства в истории страны и пытаются его сохранить.
2021-06-07T14:13
true
PT2M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735994698_0:0:481:360_1920x0_80_0_0_97581d7dd7700c012039d6720ffe9fd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, ссср, украина, видео
Наследие прошлого: на Украине восстанавливают советские мозаики
Местные жители и художники реставрируют памятники архитектурного искусства. Сегодня монументальная советская мозаика — неотъемлемая часть культурного наследия Украины.
2021-06-07T14:13
true
PT2M02S

Наследие прошлого: на Украине восстанавливают советские мозаики

14:13 07.06.2021 (обновлено: 18:09 07.06.2021)
 
Читать ria.ru в
Местные жители и художники реставрируют памятники архитектурного искусства. Сегодня монументальная советская мозаика — неотъемлемая часть культурного наследия Украины.
"Монументальная роспись" была инструментом советской пропаганды. Жилые здания, школы и даже остановки украшали образами героев труда и символами коммунизма. Излюбленными темами были спорт, покорение космоса и национальный колорит. Это самый свободный из декоративно-прикладных жанров СССР. В 90-е считали, что мозаика не представляет никакой художественной ценности. Количество уничтоженных подсчитать невозможно. Сегодня многие художники Украины осознают роль советского искусства в истории страны и пытаются его сохранить.
 
СССРУкраинаВидео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
Лента новостейМолния