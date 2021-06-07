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Наследие прошлого: на Украине восстанавливают советские мозаики

Наследие прошлого: на Украине восстанавливают советские мозаики - РИА Новости, 07.06.2021

Наследие прошлого: на Украине восстанавливают советские мозаики

Местные жители и художники реставрируют памятники архитектурного искусства. Сегодня монументальная советская мозаика — неотъемлемая часть культурного наследия Украины.

2021-06-07T14:13

2021-06-07T14:13

2021-06-07T18:09

ссср

украина

видео

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"Монументальная роспись" была инструментом советской пропаганды. Жилые здания, школы и даже остановки украшали образами героев труда и символами коммунизма. Излюбленными темами были спорт, покорение космоса и национальный колорит. Это самый свободный из декоративно-прикладных жанров СССР. В 90-е считали, что мозаика не представляет никакой художественной ценности. Количество уничтоженных подсчитать невозможно. Сегодня многие художники Украины осознают роль советского искусства в истории страны и пытаются его сохранить.

ссср

украина

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наследие прошлого: на Украине восстанавливают советские мозаики Местные жители и художники реставрируют памятники архитектурного искусства. Сегодня монументальная советская мозаика – неотъемлемая часть культурного наследия Украины. "Монументальная роспись" была инструментом советской пропаганды. Жилые здания, школы и даже остановки украшали образами героев труда и символами коммунизма. Излюбленными темами были спорт, покорение космоса и национальный колорит. Это самый свободный из декоративно-прикладных жанров СССР. В 90-е считали, что мозаика не представляет никакой художественной ценности. Количество уничтоженных подсчитать невозможно. Сегодня многие художники Украины осознают роль советского искусства в истории страны и пытаются его сохранить. 2021-06-07T14:13 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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