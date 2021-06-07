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Наследие прошлого: на Украине восстанавливают советские мозаики
Наследие прошлого: на Украине восстанавливают советские мозаики - РИА Новости, 07.06.2021
Наследие прошлого: на Украине восстанавливают советские мозаики
Местные жители и художники реставрируют памятники архитектурного искусства. Сегодня монументальная советская мозаика — неотъемлемая часть культурного наследия Украины.
2021-06-07T14:13
2021-06-07T14:13
2021-06-07T18:09
ссср
украина
видео
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"Монументальная роспись" была инструментом советской пропаганды. Жилые здания, школы и даже остановки украшали образами героев труда и символами коммунизма. Излюбленными темами были спорт, покорение космоса и национальный колорит. Это самый свободный из декоративно-прикладных жанров СССР. В 90-е считали, что мозаика не представляет никакой художественной ценности. Количество уничтоженных подсчитать невозможно. Сегодня многие художники Украины осознают роль советского искусства в истории страны и пытаются его сохранить.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Наследие прошлого: на Украине восстанавливают советские мозаики
Местные жители и художники реставрируют памятники архитектурного искусства. Сегодня монументальная советская мозаика – неотъемлемая часть культурного наследия Украины.
"Монументальная роспись" была инструментом советской пропаганды. Жилые здания, школы и даже остановки украшали образами героев труда и символами коммунизма. Излюбленными темами были спорт, покорение космоса и национальный колорит. Это самый свободный из декоративно-прикладных жанров СССР. В 90-е считали, что мозаика не представляет никакой художественной ценности. Количество уничтоженных подсчитать невозможно. Сегодня многие художники Украины осознают роль советского искусства в истории страны и пытаются его сохранить.
2021-06-07T14:13
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PT2M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Наследие прошлого: на Украине восстанавливают советские мозаики
14:13 07.06.2021 (обновлено: 18:09 07.06.2021)
Местные жители и художники реставрируют памятники архитектурного искусства. Сегодня монументальная советская мозаика — неотъемлемая часть культурного наследия Украины.