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Мосэкомониторинг начал исследовать состояние почв в столице
Мосэкомониторинг начал исследовать состояние почв в столице - РИА Новости, 10.06.2021
Мосэкомониторинг начал исследовать состояние почв в столице
Мосэкомониторинг начал исследовать состояние почв Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-07T10:24
2021-06-07T10:24
2021-06-10T18:05
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мосэкомониторинг начал исследовать состояние почв Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."С приходом лета специалисты Мосэкомониторинга приступили к работам по мониторингу почв города. Исследование почв – одна из важнейших составляющих экологического мониторинга, его особая роль обусловлена тем, что все изменения состава и свойств почв отражаются на выполнении почвами их экологических функций, а следовательно, на состоянии биосферы", - говорится в сообщении.Отмечается, что сеть мониторинга почв состоит из 1333 площадок постоянного мониторинга, из которых ежегодно обследуются около 300. Площадки наблюдения расположены по всему городу, включая новую Москву, в общественных, жилых, производственных зонах, зонах ООПТ, природных и озелененных территорий, транспортной инфраструктуры. Отдельное внимание уделяется изучению природных почв на фоновых территориях."Результаты исследований показывают, что качество почв в Москве улучшается, в 2020 году содержание подвижных форм тяжелых металлов - меди, цинка, никеля, свинца и хрома - в среднем не превышало установленных нормативов, за прошедшие 5 лет их концентрация в почве снизилась в 1,8-4,3 раза. Концентрация нефтепродуктов в почвах достигла минимальных значений за всю историю наблюдений с 2005 года и сейчас в 10,5 раз ниже нормативно установленного "допустимого уровня" загрязнения", - отмечается в сообщении.
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москва
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мосэкомониторинг
начал исследовать состояние почв Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"С приходом лета специалисты Мосэкомониторинга приступили к работам по мониторингу почв города. Исследование почв – одна из важнейших составляющих экологического мониторинга, его особая роль обусловлена тем, что все изменения состава и свойств почв отражаются на выполнении почвами их экологических функций, а следовательно, на состоянии биосферы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сеть мониторинга почв состоит из 1333 площадок постоянного мониторинга, из которых ежегодно обследуются около 300. Площадки наблюдения расположены по всему городу, включая новую Москву, в общественных, жилых, производственных зонах, зонах ООПТ, природных и озелененных территорий, транспортной инфраструктуры. Отдельное внимание уделяется изучению природных почв на фоновых территориях.
"Результаты исследований показывают, что качество почв в Москве улучшается, в 2020 году содержание подвижных форм тяжелых металлов - меди, цинка, никеля, свинца и хрома - в среднем не превышало установленных нормативов, за прошедшие 5 лет их концентрация в почве снизилась в 1,8-4,3 раза. Концентрация нефтепродуктов в почвах достигла минимальных значений за всю историю наблюдений с 2005 года и сейчас в 10,5 раз ниже нормативно установленного "допустимого уровня" загрязнения", - отмечается в сообщении.