https://ria.ru/20210607/mordoviya-1736038469.html

Более 220 человек пригласили в финал кадрового проекта "Моя Мордовия"

Более 220 человек пригласили в финал кадрового проекта "Моя Мордовия" - РИА Новости, 07.06.2021

Более 220 человек пригласили в финал кадрового проекта "Моя Мордовия"

Более 220 человек примут участие в финальном этапе республиканского кадрового проекта "Моя Мордовия", сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T17:44

2021-06-07T17:44

2021-06-07T17:44

республика мордовия

артем здунов

республика мордовия

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Более 220 человек примут участие в финальном этапе республиканского кадрового проекта "Моя Мордовия", сообщает пресс-служба главы региона.Кадровый проект "Моя Мордовия" стартовал 3 марта 2021 года, было получено 6 047 заявок на участие. На промежуточных отборочных этапах участники писали эссе и проходили дистанционное тестирование."Озвучивая итоги дистанционного этапа проекта "Моя Мордовия", врио главы республики Артем Здунов сообщил, что приглашение в финал проекта получили 223 человека. Он подчеркнул высокий профессиональный уровень участников заключительного этапа проекта", - говорится в сообщении.По словам Здунова, сильный состав финалистов свидетельствует, в первую очередь, о том, что у республики имеется колоссальный кадровый потенциал. "У нас есть много талантливых специалистов, как молодых, так и опытных, которые готовы работать на благо региона, заниматься развитием всех сфер жизни", - подчеркнул он. Здунов обратил особое внимание на то, что в финале примут участие не только жители Мордовии. По его словам, тех, кто живет в республике, в финале будет 170 человек (76,58%), остальные – уроженцы Мордовии и представители других регионов.Врио главы Мордовии также сообщил, что финал проекта пройдет с 17 по 20 июня: в первый день состоится контрольное тестирование финалистов, 18 июня – торжественное открытие финала. Оценочные испытания, в ходе которых эксперты отберут лучших из финалистов, пройдут 18-19 июня, 20 июня будут подведены итоги и объявлены победители.Победители финального этапа будут включены в региональный резерв управленческих кадров и могут получить предложение о работе в органах исполнительной власти республики. Также победителям будет предоставлена возможность пройти обучение по программе "Развитие управленческих навыков руководителя", которая будет состоять из мастер-классов преподавателей федеральной "Школы губернаторов".Все участники финала войдут в состав экспертного клуба "Моя Мордовия" под председательством Здунова и примут участие в проработке и оценке проектов развития региона.

https://ria.ru/20210604/mordoviya-1735731936.html

https://ria.ru/20210604/mordoviya-1735718903.html

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артем здунов, республика мордовия, общество