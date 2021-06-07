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Наука
https://ria.ru/20210607/mks-1735969968.html
Рогозин назвал условие, при котором Россия останется в проекте МКС
Рогозин назвал условие, при котором Россия останется в проекте МКС - РИА Новости, 07.06.2021
Рогозин назвал условие, при котором Россия останется в проекте МКС
Россия может пересмотреть решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) в случае снятия американских ограничений, заявил глава... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:06
2021-06-07T17:00
наука
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
дмитрий рогозин
сша
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия может пересмотреть решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) в случае снятия американских ограничений, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Если санкции в отношении "Прогресса" и ЦНИИмаш сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС — это будет проблема американских наших партнеров. Это будет их зона ответственности, их полная вина", — сказал он на парламентских слушаниях в Госдуме.Как указал Рогозин, возможны два сценария: либо страны работают сообща и "тогда санкции нужно снимать немедленно", либо Москва "разворачивает &lt;...&gt; национальные системы".Предприятия "Роскосмоса" впервые попали под ограничительные меры США в минувшем декабре: в список вошли Ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт государственной корпорации — ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).Выход России из МКСВ апреле вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что после 2025 года Россия выйдет из проекта МКС и будет работать над своей национальной станцией, которая должна стать и перевалочным пунктом для полетов к Луне. Рогозин отмечал, что ответственность за российский сегмент могут передать США.Ранее о необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС заявил руководитель полета Владимир Соловьев. Там нашли трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается. После 2025-го Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя других элементов станции.При этом траты России на МКС оцениваются в десять-пятнадцать миллиардов рублей.В проекте Международной космической станции участвуют 15 членов, из которых пять — основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000-го.
https://ria.ru/20210604/mks-1735727783.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий рогозин, сша

Рогозин назвал условие, при котором Россия останется в проекте МКС

12:06 07.06.2021 (обновлено: 17:00 07.06.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция пролетает над циклоном
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия может пересмотреть решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) в случае снятия американских ограничений, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Если санкции в отношении "Прогресса" и ЦНИИмаш сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС — это будет проблема американских наших партнеров. Это будет их зона ответственности, их полная вина", — сказал он на парламентских слушаниях в Госдуме.
Как указал Рогозин, возможны два сценария: либо страны работают сообща и "тогда санкции нужно снимать немедленно", либо Москва "разворачивает <...> национальные системы".
Предприятия "Роскосмоса" впервые попали под ограничительные меры США в минувшем декабре: в список вошли Ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт государственной корпорации — ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 21:27Наука
Глава НАСА заявил о желании продолжать сотрудничество по МКС

Выход России из МКС

В апреле вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что после 2025 года Россия выйдет из проекта МКС и будет работать над своей национальной станцией, которая должна стать и перевалочным пунктом для полетов к Луне. Рогозин отмечал, что ответственность за российский сегмент могут передать США.
Ранее о необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС заявил руководитель полета Владимир Соловьев. Там нашли трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается. После 2025-го Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя других элементов станции.
При этом траты России на МКС оцениваются в десять-пятнадцать миллиардов рублей.
В проекте Международной космической станции участвуют 15 членов, из которых пять — основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000-го.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 10:00
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НаукаРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинСША
 
 
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