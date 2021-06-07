https://ria.ru/20210607/mks-1735969968.html

Рогозин назвал условие, при котором Россия останется в проекте МКС

Рогозин назвал условие, при котором Россия останется в проекте МКС - РИА Новости, 07.06.2021

Рогозин назвал условие, при котором Россия останется в проекте МКС

Россия может пересмотреть решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) в случае снятия американских ограничений, заявил глава... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:06

2021-06-07T12:06

2021-06-07T17:00

наука

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

дмитрий рогозин

сша

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия может пересмотреть решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) в случае снятия американских ограничений, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Если санкции в отношении "Прогресса" и ЦНИИмаш сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС — это будет проблема американских наших партнеров. Это будет их зона ответственности, их полная вина", — сказал он на парламентских слушаниях в Госдуме.Как указал Рогозин, возможны два сценария: либо страны работают сообща и "тогда санкции нужно снимать немедленно", либо Москва "разворачивает <...> национальные системы".Предприятия "Роскосмоса" впервые попали под ограничительные меры США в минувшем декабре: в список вошли Ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт государственной корпорации — ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).Выход России из МКСВ апреле вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что после 2025 года Россия выйдет из проекта МКС и будет работать над своей национальной станцией, которая должна стать и перевалочным пунктом для полетов к Луне. Рогозин отмечал, что ответственность за российский сегмент могут передать США.Ранее о необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС заявил руководитель полета Владимир Соловьев. Там нашли трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается. После 2025-го Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя других элементов станции.При этом траты России на МКС оцениваются в десять-пятнадцать миллиардов рублей.В проекте Международной космической станции участвуют 15 членов, из которых пять — основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000-го.

https://ria.ru/20210604/mks-1735727783.html

https://ria.ru/20210604/rogozin-1735523092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий рогозин, сша