https://ria.ru/20210607/meditsina-1735997174.html

В Липецкой области будут развивать цифровую медицину

В Липецкой области будут развивать цифровую медицину - РИА Новости, 07.06.2021

В Липецкой области будут развивать цифровую медицину

Липецкая область заключила соглашение со Сбербанком по развитию цифрового здравоохранения, подписание документа прошло в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T14:03

2021-06-07T14:03

2021-06-07T14:03

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_8bfa0691a638ad4ea82cc9b543cf470a.jpg

ЛИПЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Липецкая область заключила соглашение со Сбербанком по развитию цифрового здравоохранения, подписание документа прошло в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, соглашение предусматривает развитие в регионе медицинских услуг на основе технологий искусственного интеллекта с возможностью использования в дистанционном формате. Стороны выделяют следующие ключевые направления взаимодействия: развитие сервисов телемедицины и интеллектуальных систем поддержки принятия врачебных решений с применением технологий анализа больших данных и машинного обучения для постановки предварительного диагноза; использование речевых технологий для облегчения труда медицинских работников и сервисов по выдаче электронных рецептов. Артамонов отметил, что в 2020 году реализован успешный проект по апробации сервиса по дистанционному мониторингу больных хроническими заболеваниями и коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20210604/vodosnabzhenie-1735656335.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов