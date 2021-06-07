В Липецкой области будут развивать цифровую медицину
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Липецкая область заключила соглашение со Сбербанком по развитию цифрового здравоохранения, подписание документа прошло в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, соглашение предусматривает развитие в регионе медицинских услуг на основе технологий искусственного интеллекта с возможностью использования в дистанционном формате. Стороны выделяют следующие ключевые направления взаимодействия: развитие сервисов телемедицины и интеллектуальных систем поддержки принятия врачебных решений с применением технологий анализа больших данных и машинного обучения для постановки предварительного диагноза; использование речевых технологий для облегчения труда медицинских работников и сервисов по выдаче электронных рецептов.
Артамонов отметил, что в 2020 году реализован успешный проект по апробации сервиса по дистанционному мониторингу больных хроническими заболеваниями и коронавирусной инфекцией.
"Наша задача — сделать медицину доступной, улучшить систему здравоохранения. Цифровые технологии могут помочь нам в этом. У Сбербанка большой опыт во внедрении инноваций в разные сферы. Уверен, вместе мы повысим эффективность медицинской помощи в регионе", — сказал Артамонов.