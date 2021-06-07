Мазепин заявил, что Москва всегда помогала Минску не ради преференций
11:31 07.06.2021 (обновлено: 11:36 07.06.2021)
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин на фоне обвинений в финансировании белорусской оппозиции заявил, что народы Белоруссии и России едины и Москва всегда помогала Минску не для того, чтобы получить преференции.
"Мой отец похоронен на Московском кладбище в Минске. Моя мать, которой будет в этом году 85 лет, живет в Минске и является гражданкой Белоруссии. Но мы единая семья, то же самое касается и российско-белорусского народа: мы единый народ. И Россия с момента распада СССР оказывала огромную экономическую, культурную помощь братскому народу Белоруссии, и не потому что, как кто-то намекает, что Россия хочет получить какие-то дивиденды или преференции", - сказал Мазепин журналистам.
"Россия самодостаточная страна, просто это суть славянского народа. И там где живет самый близкий мне человек - моя мама, я хотел бы пожелать искреннего человеческого счастья и мирного неба над головой", - добавил Мазепин.
Задержанный в Белоруссии оппозиционер Роман Протасевич рассказал накануне в интервью белорусскому госТВ, что оппозицию финансировали некие российские бизнесмены с Урала, о некоем российском олигархе - конкуренте Михаила Гуцериева, чья компания регулярно перечисляла средства Telegram-каналу Nexta, признанному в Белоруссии экстремистским. Протасевич предположил, что Telegram-канала в обмен на финансирование размещал материалы, в которых был заинтересован российский бизнесмен. Он не назвал его имя, однако заявил, что название фирмы связано "с Уралом и горной добычей".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Он был объявлен в розыск. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.