Татьяна Лютаева: "Измену никогда не прощаю, но не мщу, а расстаюсь"
08:00 07.06.2021 (обновлено: 08:05 07.06.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Татьяна Лютаева
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Ольга Распопова. На телеканале "Россия" начался показ сериала "По разным берегам": история про доверчивую девушку-синоптика Настю, которой приходится бороться за свое счастье. Роль мачехи главной героини исполнила Татьяна Лютаева, запомнившаяся зрителям как Анастасия Ягужинская из "Гардемаринов". В интервью РИА Новости она рассказала, почему интереснее играть отрицательных героев, каким должен быть идеальный режиссер и мешает ли актрисе в карьере красота.
— Ваша Галина в сериале "По разным берегам" узнает об измене любимого и решает отомстить ему за обиду. Что у вас с ней общего? Вы тоже не прощаете измен?
— Зритель видит персонаж, выписанный в сценарии, и, конечно же, я совершенно другая. А что касается измены, я никогда не могла такое простить, но не мстила, просто уходила. Не припомню, кажется, это был единичный случай. Я знаю женщин, которые, наоборот, начинают любить мужчину еще больше и бороться за него. Но я не такая.
— Сложно ли подступаться к героине, совсем на вас не похожей? Обычно ищут какие-то точки соприкосновения…
— Это все же моя профессия, так что здесь нет понятия "легко-сложно". Правильнее сказать: мне интересно. Если меня утвердили на роль, я стараюсь найти характер своего персонажа.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Татьяна Лютаева в сериале "По разным берегам"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Татьяна Лютаева в сериале "По разным берегам"
— Вы как-то сказали, что больше любите роли отрицательные, и Галина как раз такая. Почему?
— Скорее я не люблю приторно положительных героев. Уверена, что в жизни вы тоже не видели ни одного человека совсем без недостатков. Помню, в детстве в Одессе говорили: "Я не червонец, чтобы всем нравиться". Мне интереснее персонажи, которых нужно оправдывать перед зрителем, а это как раз "плохие".
Ведь любой, даже самый страшный преступник, понимает свои мотивы, иначе после содеянного он умер бы от разрыва сердца прямо на месте. Значит, надо понять и показать это. А вот написанных слишком сладко, наоборот, нужно немного "испортить", чтобы было правдоподобнее.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Татьяна Лютаева и Станислав Тикунов
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Татьяна Лютаева и Станислав Тикунов
— Вы и сами с недавнего времени режиссер: ваш дебют "Камень, ножницы, бумага" (2019) был на "Кинотавре", вошел в программу Венецианского кинофестиваля…
— А еще я вчера вернулась из Ульяновска, где моя лента участвовала в конкурсе на фестивале "От всей души" и жюри присудило ей спецприз за "Лучший режиссерский дебют".
— Поздравляю! Планируете ли дальше снимать фильмы?
— Да, вот как раз сейчас заканчиваю другой проект — "Единица Монтевидео".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктрисы Татьяна Лютаева и Агния Дитковските перед церемонией закрытия XXI Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Актрисы Татьяна Лютаева и Агния Дитковските перед церемонией закрытия XXI Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
— Там также главную роль исполнит ваша дочь Агния Дитковските?
— Да, на нее и писали! Сценарист — Илья Тилькин, автор сериалов "Тихий Дон" и "Годунов". Вместе с Агнией там — Алексей Серебряков, Ксения Раппопорт, Полина Кутепова. Состав очень сильный.
— На данном этапе жизни вам больше нравится быть режиссером, делать свое кино?
— Это просто абсолютно другая профессия. В режиссерском кресле не бывает комфортно, там очень непросто, ответственно и сложно. Потому что надо видеть еще не готовую картину в целом и понимать, что ты хочешь сказать, иначе даже нет смысла браться.
Татьяна Лютаева в фильме "Гардемарины, вперед!"
— Первый режиссер, с которым вы работали в кино, в фильме "Гардемарины" в 1987 году, тоже была женщина, Светлана Дружинина. Как вы относитесь к тому, что эта профессия до сих пор остается все-таки мужской?
— Это неважно. Сама профессия, на мой взгляд, бесполая. Либо есть в тебе режиссер, либо нет.
— Хорошо, поговорим о женственности — с вами хочется, напротив, затронуть эту тему. На днях было 95 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Она говорила: "У нас, женщин, есть только два оружия: тушь для ресниц и слезы, но использовать оба одновременно мы не можем". Вы бы что к этому добавили?
— Совершенно с ней не согласна, хотя понимаю ее значимость в мировом кинематографе. Основное "оружие" женщины — ее мозг, а еще добрая душа и открытое сердце.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Татьяна Лютаева
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Татьяна Лютаева
— А красота как же?
— Не может быть некрасивым хороший человек. А если есть чувство юмора, отсутствует зависть и открытое сердце — по мне, это красота.
— А актрисе выдающиеся внешние данные помогают или мешают?
— В советское время, думаю, мешали: было мнение "если красивая, то неталантливая". А теперь, наверное, нет. Мешает скорее предвзятость. Например, у моей дочери Агнии неславянская внешность, у нее литовские корни. Она, конечно, востребована у режиссеров, но, наверное, только зритель оценит, насколько она талантлива. Вы и сами увидите это в моем новом фильме. На мой взгляд, дуэт Алексея Серебрякова и Агнии получился абсолютно равноценным, очень глубоким и интересным.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктрисы Татьяна Лютаева и Агния Дитковските на церемонии открытия XXI кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Актрисы Татьяна Лютаева и Агния Дитковските на церемонии открытия XXI кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
— Если не знать, что Агния ваша дочь, можно подумать, что она вам сестра: вы в прекрасной форме. Вы же в юности стали кандидатом в мастера спорта по прыжкам в высоту. Любовь к спорту сохранилась?
— Да! Во-первых, люблю сайкл (тренировка на стационарных велосипедах, имитирующая гонки различной интенсивности. — Прим. ред.). С нами занимается тренер. Нравится ходьба, стараюсь пройти не меньше десяти тысяч шагов в день, а еще плавание. Посещаю массажи, когда есть время.
— В инстаграме вы недавно выкладывали фото кошки Сири. Она единственный домашний питомец?
— У нас три собаки и кошка. Живут дружно.
— Вы сейчас играете в спектакле "Вражда" — с Еленой Яковлевой...
— Я счастлива работать с таким партнером. Для меня на сцене основное — это партнерство.
— А как вы для себя определяете это понятие?
— Когда каждый "не дует в свою дуду". Когда мы слышим друг друга, чувствуем, поддерживаем, помогаем, подхватываем — и получается настоящее партнерство. Как раз ради этого и придумана наша профессия. Даже самый талантливый актер не должен играть независимо от других.
— "Вражда" — об актерском соперничестве. Приходилось ли бороться с коллегами ради роли?
— Нет. Никогда. Для меня соперничества не существует. Осаждать режиссеров, названивать им — ни разу в жизни так не делала. Если меня помнят, видят в этой роли, то пригласят. А если нет, зачем навязываться? А быть как нелюбимая жена я не хочу.
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