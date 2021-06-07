https://ria.ru/20210607/koronavirus-1735924811.html
Расследование происхождения COVID-19 в интересах Китая, заявил Блинкен
Расследование происхождения COVID-19 в интересах Китая, заявил Блинкен - РИА Новости, 07.06.2021
Расследование происхождения COVID-19 в интересах Китая, заявил Блинкен
Расследование происхождения коронавируса в интересах самого Китая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T01:54
2021-06-07T01:54
2021-06-07T01:54
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
энтони блинкен
джо байден
китай
ухань
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Расследование происхождения коронавируса в интересах самого Китая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Надо дойти до сути того, что произошло… Это единственный путь, чтобы предотвратить следующую пандемию или по крайней мере лучше справиться в борьбе с ней", - сказал Блинкен в интервью Axios."Глубоко в интересах Китая с этим хорошо справиться, поскольку, как вы знаете, они сами пострадали от пандемии", - добавил он.Блинкен вновь обвинил Китай в непрозрачности в поисках источника распространения вируса, Пекин это отрицает.Ранее президент США Джо Байден поручил разведывательному сообществу США изучить сообщения о том, что COVID-19 мог "сбежать" из лаборатории в городе Ухань, что в Пекине твердо отрицают.
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коронавирус covid-19, энтони блинкен, джо байден, китай, ухань, сша, в мире