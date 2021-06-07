Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/khakery-1736047108.html
США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами - РИА Новости, 07.06.2021
США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
Соединенные Штаты работают над формированием международной коалиции, нацеленной на то, чтобы привлекать к ответственности укрывающие хакеров государства, заявил РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T18:37
2021-06-07T18:52
энтони блинкен
джо байден
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_ffc681f7fd76004acb37988287af5b19.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты работают над формированием международной коалиции, нацеленной на то, чтобы привлекать к ответственности укрывающие хакеров государства, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен."Все наше правительство работает над тем, чтобы выработать стратегию против вирусов-вымогателей, чтобы защитить все наши сети... Это включает создание международной коалиции, чтобы привлечь к ответственности страны, укрывающие тех, кто участвует в хакерских атаках с использованием вирусов-вымогателей", - сказал Блинкен, отвечая на вопросы членов конгресса.Он добавил, что реализация такой стратегии США также подразумевает укрепление сотрудничества по данному вопросу с союзными странами.Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.
https://ria.ru/20210606/kiberbezopasnost-1735915227.html
https://ria.ru/20210602/kreml-1735227501.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_cc48b7b80264896209cce6cbc894be8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энтони блинкен, джо байден, владимир путин, сша, в мире

США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами

18:37 07.06.2021 (обновлено: 18:52 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты работают над формированием международной коалиции, нацеленной на то, чтобы привлекать к ответственности укрывающие хакеров государства, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Все наше правительство работает над тем, чтобы выработать стратегию против вирусов-вымогателей, чтобы защитить все наши сети... Это включает создание международной коалиции, чтобы привлечь к ответственности страны, укрывающие тех, кто участвует в хакерских атаках с использованием вирусов-вымогателей", - сказал Блинкен, отвечая на вопросы членов конгресса.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 22:59
В США призвали компании уделить больше внимания кибербезопасности
Он добавил, что реализация такой стратегии США также подразумевает укрепление сотрудничества по данному вопросу с союзными странами.
Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 12:19
Путин и Байден рассмотрят вопросы кибербезопасности, заявил Песков
 
Энтони БлинкенДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат сообщил о росте цен на продукты питания
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния