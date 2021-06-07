США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:37 07.06.2021 (обновлено: 18:52 07.06.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты работают над формированием международной коалиции, нацеленной на то, чтобы привлекать к ответственности укрывающие хакеров государства, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Все наше правительство работает над тем, чтобы выработать стратегию против вирусов-вымогателей, чтобы защитить все наши сети... Это включает создание международной коалиции, чтобы привлечь к ответственности страны, укрывающие тех, кто участвует в хакерских атаках с использованием вирусов-вымогателей", - сказал Блинкен, отвечая на вопросы членов конгресса.
Он добавил, что реализация такой стратегии США также подразумевает укрепление сотрудничества по данному вопросу с союзными странами.
Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.