https://ria.ru/20210607/khakery-1736047108.html

США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами

США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами - РИА Новости, 07.06.2021

США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами

Соединенные Штаты работают над формированием международной коалиции, нацеленной на то, чтобы привлекать к ответственности укрывающие хакеров государства, заявил РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T18:37

2021-06-07T18:37

2021-06-07T18:52

энтони блинкен

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты работают над формированием международной коалиции, нацеленной на то, чтобы привлекать к ответственности укрывающие хакеров государства, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен."Все наше правительство работает над тем, чтобы выработать стратегию против вирусов-вымогателей, чтобы защитить все наши сети... Это включает создание международной коалиции, чтобы привлечь к ответственности страны, укрывающие тех, кто участвует в хакерских атаках с использованием вирусов-вымогателей", - сказал Блинкен, отвечая на вопросы членов конгресса.Он добавил, что реализация такой стратегии США также подразумевает укрепление сотрудничества по данному вопросу с союзными странами.Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.

https://ria.ru/20210606/kiberbezopasnost-1735915227.html

https://ria.ru/20210602/kreml-1735227501.html

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энтони блинкен, джо байден, владимир путин, сша, в мире