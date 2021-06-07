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Онлайн-брифинг о вручении Государственных премий 2020 года
Онлайн-брифинг о вручении Государственных премий 2020 года - РИА Новости, 07.06.2021
Онлайн-брифинг о вручении Государственных премий 2020 года
9 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг, в ходе которого будут объявлены имена лауреатов Государственных премий 2020 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной и благотворительной деятельности.
2021-06-07T10:18
2021-06-07T10:18
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Задать вопрос Участники:- помощник Президента Российской Федерации Андрей ФУРСЕНКО;- советник Президента Российской Федерации Владимир ТОЛСТОЙ; - советник Президента Российской Федерации, председатель Совета по правам человека Валерий ФАДЕЕВ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-брифинг о вручении Государственных премий 2020 года

10:18 07.06.2021
 
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9 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг, в ходе которого будут объявлены имена лауреатов Государственных премий 2020 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной и благотворительной деятельности.
Задать вопрос

Участники:
- помощник Президента Российской Федерации Андрей ФУРСЕНКО;
- советник Президента Российской Федерации Владимир ТОЛСТОЙ;
- советник Президента Российской Федерации, председатель Совета по правам человека Валерий ФАДЕЕВ.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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