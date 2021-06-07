https://ria.ru/20210607/gosudarstvennye-premii-1735949208.html

Онлайн-брифинг о вручении Государственных премий 2020 года

Онлайн-брифинг о вручении Государственных премий 2020 года - РИА Новости, 07.06.2021

Онлайн-брифинг о вручении Государственных премий 2020 года

9 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг, в ходе которого будут объявлены имена лауреатов Государственных премий 2020 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной и благотворительной деятельности.

2021-06-07T10:18

2021-06-07T10:18

2021-06-07T10:18

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы