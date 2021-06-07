Онлайн-брифинг о вручении Государственных премий 2020 года
9 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг, в ходе которого будут объявлены имена лауреатов Государственных премий 2020 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной и благотворительной деятельности.
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Участники:
- помощник Президента Российской Федерации Андрей ФУРСЕНКО;
- советник Президента Российской Федерации Владимир ТОЛСТОЙ;
- советник Президента Российской Федерации, председатель Совета по правам человека Валерий ФАДЕЕВ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- помощник Президента Российской Федерации Андрей ФУРСЕНКО;
- советник Президента Российской Федерации Владимир ТОЛСТОЙ;
- советник Президента Российской Федерации, председатель Совета по правам человека Валерий ФАДЕЕВ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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