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На Кутузовском проспекте столкнулись семь машин
На Кутузовском проспекте столкнулись семь машин - РИА Новости, 07.06.2021
На Кутузовском проспекте столкнулись семь машин
Семь машин, в том числе одно такси, столкнулись на одной из главных столичных артерий - Кутузовском проспекте, пассажирку такси осматривают врачи, сообщает... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:37
2021-06-07T15:15
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Семь машин, в том числе одно такси, столкнулись на одной из главных столичных артерий - Кутузовском проспекте, пассажирку такси осматривают врачи, сообщает Госавтоинспекция Москвы."В 13.47 на Кутузовском проспекте в районе дома 18 по направлению движения в область произошло столкновение семи единиц транспорта, включая один автомобиль такси", - говорится в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.Пассажирку такси осматривают врачи, "решается вопрос о ее госпитализации". Другой информации о пострадавших пока нет.
https://ria.ru/20210606/dtp-1735912216.html
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кутузовский проспект, москва

На Кутузовском проспекте столкнулись семь машин

14:37 07.06.2021 (обновлено: 15:15 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве
Сотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Семь машин, в том числе одно такси, столкнулись на одной из главных столичных артерий - Кутузовском проспекте, пассажирку такси осматривают врачи, сообщает Госавтоинспекция Москвы.
"В 13.47 на Кутузовском проспекте в районе дома 18 по направлению движения в область произошло столкновение семи единиц транспорта, включая один автомобиль такси", - говорится в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.
Пассажирку такси осматривают врачи, "решается вопрос о ее госпитализации". Другой информации о пострадавших пока нет.
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Кутузовский проспектМосква
 
 
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