https://ria.ru/20210607/bronetekhnika-1735986206.html

В ЛНР зафиксировали украинскую бронетехнику вблизи участка отвода сил

В ЛНР зафиксировали украинскую бронетехнику вблизи участка отвода сил - РИА Новости, 07.06.2021

В ЛНР зафиксировали украинскую бронетехнику вблизи участка отвода сил

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что фиксирует бронетехнику украинских силовиков вблизи участка отвода сил у частично РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:11

2021-06-07T13:11

2021-06-07T13:11

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что фиксирует бронетехнику украинских силовиков вблизи участка отвода сил у частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что зафиксировала боевую бронированную машину украинских силовиков вблизи участка отвода сил у Золотого. Офицеры представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили РИА Новости, что отмечают напряженную обстановку близ участка отвода сил у Золотого из-за систематических обстрелов со стороны украинских силовиков. Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что фиксирует украинских силовиков на участке отвода сил."В нарушение третьего пункта дополнительных мер (по перемирию - ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории. В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ обнаружено нахождение одного бронетранспортера и одной боевой бронированной машины в населенном пункте Золотое-4 (под контролем Киева - ред.)", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.Он уточнил, что также за прошедшие сутки разведка ЛНР выявила также размещение БМП-1 в зоне ответственности 80-й бригады украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Геевка.В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.

https://ria.ru/20210607/ucheniya-1735634095.html

https://ria.ru/20210607/krym-1735940230.html

донбасс

луганская народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире