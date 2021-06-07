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В ЛНР зафиксировали украинскую бронетехнику вблизи участка отвода сил
В ЛНР зафиксировали украинскую бронетехнику вблизи участка отвода сил - РИА Новости, 07.06.2021
В ЛНР зафиксировали украинскую бронетехнику вблизи участка отвода сил
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что фиксирует бронетехнику украинских силовиков вблизи участка отвода сил у частично РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:11
2021-06-07T13:11
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что фиксирует бронетехнику украинских силовиков вблизи участка отвода сил у частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что зафиксировала боевую бронированную машину украинских силовиков вблизи участка отвода сил у Золотого. Офицеры представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили РИА Новости, что отмечают напряженную обстановку близ участка отвода сил у Золотого из-за систематических обстрелов со стороны украинских силовиков. Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что фиксирует украинских силовиков на участке отвода сил."В нарушение третьего пункта дополнительных мер (по перемирию - ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории. В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ обнаружено нахождение одного бронетранспортера и одной боевой бронированной машины в населенном пункте Золотое-4 (под контролем Киева - ред.)", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.Он уточнил, что также за прошедшие сутки разведка ЛНР выявила также размещение БМП-1 в зоне ответственности 80-й бригады украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Геевка.В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире

В ЛНР зафиксировали украинскую бронетехнику вблизи участка отвода сил

13:11 07.06.2021
 
© AP Photo / Alexander ErmochenkoВоеннослужащие украинской национальной гвардии в Старобельске Луганской области
Военнослужащие украинской национальной гвардии в Старобельске Луганской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© AP Photo / Alexander Ermochenko
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что фиксирует бронетехнику украинских силовиков вблизи участка отвода сил у частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что зафиксировала боевую бронированную машину украинских силовиков вблизи участка отвода сил у Золотого. Офицеры представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили РИА Новости, что отмечают напряженную обстановку близ участка отвода сил у Золотого из-за систематических обстрелов со стороны украинских силовиков. Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что фиксирует украинских силовиков на участке отвода сил.
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"В нарушение третьего пункта дополнительных мер (по перемирию - ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории. В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ обнаружено нахождение одного бронетранспортера и одной боевой бронированной машины в населенном пункте Золотое-4 (под контролем Киева - ред.)", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
Он уточнил, что также за прошедшие сутки разведка ЛНР выявила также размещение БМП-1 в зоне ответственности 80-й бригады украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Геевка.
В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.
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