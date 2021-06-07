https://ria.ru/20210607/blagoustroystvo-1735941794.html

В Москве начали благоустройство территории у станции БКЛ "Воронцовская"

В Москве начали благоустройство территории у станции БКЛ "Воронцовская" - РИА Новости, 07.06.2021

В Москве начали благоустройство территории у станции БКЛ "Воронцовская"

Работы по благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" стартовали в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T09:14

2021-06-07T09:14

2021-06-07T09:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733280411_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c702214a3f3fe16a5dea6a6245144fa.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Работы по благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" стартовали в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству территорий возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" на юго-западе столицы", - сообщил Бирюков.Он отметил, что работы пройдут на улице Наметкина, участках улицы Академика Челомея и Старокалужского шоссе."В рамках проекта по улучшению пешеходной и транспортной доступности станции обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Предусмотрено и озеленение - будут обустроены газоны и цветники, осенью планируется высадить более 50 деревьев и 122 кустарника", - рассказал Бирюков.Для пассажиров общественного транспорта будут оборудованы три современных остановочных павильона с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью.Заместитель мэра отметил, что в зоне благоустройства появятся по два пункта проката самокатов и велосипедов, около Воронцовского парка обустроят современную детскую площадку.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для повышения безопасности пешеходов предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения. Территории около новой станции будут освещать более 140 фонарей с энергосберегающими светильниками. Пешеходные переходы оборудуют контрастным освещением.Бирюков также напомнил, что в этом году в Москве запланированы работы по благоустройству территорий возле 12 станций БКЛ.

https://ria.ru/20210604/blagoustroystvo-1735568968.html

https://ria.ru/20210604/park-1735564386.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество