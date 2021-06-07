https://ria.ru/20210607/blagoustroystvo-1735941794.html
В Москве начали благоустройство территории у станции БКЛ "Воронцовская"
В Москве начали благоустройство территории у станции БКЛ "Воронцовская" - РИА Новости, 07.06.2021
В Москве начали благоустройство территории у станции БКЛ "Воронцовская"
Работы по благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" стартовали в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T09:14
2021-06-07T09:14
2021-06-07T09:14
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Работы по благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" стартовали в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству территорий возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" на юго-западе столицы", - сообщил Бирюков.Он отметил, что работы пройдут на улице Наметкина, участках улицы Академика Челомея и Старокалужского шоссе."В рамках проекта по улучшению пешеходной и транспортной доступности станции обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Предусмотрено и озеленение - будут обустроены газоны и цветники, осенью планируется высадить более 50 деревьев и 122 кустарника", - рассказал Бирюков.Для пассажиров общественного транспорта будут оборудованы три современных остановочных павильона с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью.Заместитель мэра отметил, что в зоне благоустройства появятся по два пункта проката самокатов и велосипедов, около Воронцовского парка обустроят современную детскую площадку.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для повышения безопасности пешеходов предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения. Территории около новой станции будут освещать более 140 фонарей с энергосберегающими светильниками. Пешеходные переходы оборудуют контрастным освещением.Бирюков также напомнил, что в этом году в Москве запланированы работы по благоустройству территорий возле 12 станций БКЛ.
https://ria.ru/20210604/blagoustroystvo-1735568968.html
https://ria.ru/20210604/park-1735564386.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости.
Работы по благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" стартовали в Москве
, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству территорий возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" на юго-западе столицы", - сообщил Бирюков.
Он отметил, что работы пройдут на улице Наметкина, участках улицы Академика Челомея и Старокалужского шоссе.
"В рамках проекта по улучшению пешеходной и транспортной доступности станции обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Предусмотрено и озеленение - будут обустроены газоны и цветники, осенью планируется высадить более 50 деревьев и 122 кустарника", - рассказал Бирюков.
Для пассажиров общественного транспорта будут оборудованы три современных остановочных павильона с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью.
Заместитель мэра отметил, что в зоне благоустройства появятся по два пункта проката самокатов и велосипедов, около Воронцовского парка обустроят современную детскую площадку.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для повышения безопасности пешеходов предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения. Территории около новой станции будут освещать более 140 фонарей с энергосберегающими светильниками. Пешеходные переходы оборудуют контрастным освещением.
Бирюков также напомнил, что в этом году в Москве запланированы работы по благоустройству территорий возле 12 станций БКЛ.