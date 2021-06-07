Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210607/blagoustroystvo-1735941794.html
В Москве начали благоустройство территории у станции БКЛ "Воронцовская"
В Москве начали благоустройство территории у станции БКЛ "Воронцовская" - РИА Новости, 07.06.2021
В Москве начали благоустройство территории у станции БКЛ "Воронцовская"
Работы по благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" стартовали в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T09:14
2021-06-07T09:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733280411_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c702214a3f3fe16a5dea6a6245144fa.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Работы по благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" стартовали в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству территорий возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" на юго-западе столицы", - сообщил Бирюков.Он отметил, что работы пройдут на улице Наметкина, участках улицы Академика Челомея и Старокалужского шоссе."В рамках проекта по улучшению пешеходной и транспортной доступности станции обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Предусмотрено и озеленение - будут обустроены газоны и цветники, осенью планируется высадить более 50 деревьев и 122 кустарника", - рассказал Бирюков.Для пассажиров общественного транспорта будут оборудованы три современных остановочных павильона с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью.Заместитель мэра отметил, что в зоне благоустройства появятся по два пункта проката самокатов и велосипедов, около Воронцовского парка обустроят современную детскую площадку.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для повышения безопасности пешеходов предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения. Территории около новой станции будут освещать более 140 фонарей с энергосберегающими светильниками. Пешеходные переходы оборудуют контрастным освещением.Бирюков также напомнил, что в этом году в Москве запланированы работы по благоустройству территорий возле 12 станций БКЛ.
https://ria.ru/20210604/blagoustroystvo-1735568968.html
https://ria.ru/20210604/park-1735564386.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733280411_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b295123342ca4d1f9737e9d91ab76fcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

В Москве начали благоустройство территории у станции БКЛ "Воронцовская"

09:14 07.06.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Работы по благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" стартовали в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству территорий возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" на юго-западе столицы", - сообщил Бирюков.
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 10:49Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Около 5 тысяч объектов благоустроят в Москве этим летом
Он отметил, что работы пройдут на улице Наметкина, участках улицы Академика Челомея и Старокалужского шоссе.
"В рамках проекта по улучшению пешеходной и транспортной доступности станции обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Предусмотрено и озеленение - будут обустроены газоны и цветники, осенью планируется высадить более 50 деревьев и 122 кустарника", - рассказал Бирюков.
Для пассажиров общественного транспорта будут оборудованы три современных остановочных павильона с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью.
Проект парка летчиков-испытателей в районе Тропарево-Никулино
4 июня, 10:41Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Парк летчиков-испытателей благоустроят в этом году на западе Москвы
Заместитель мэра отметил, что в зоне благоустройства появятся по два пункта проката самокатов и велосипедов, около Воронцовского парка обустроят современную детскую площадку.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для повышения безопасности пешеходов предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения. Территории около новой станции будут освещать более 140 фонарей с энергосберегающими светильниками. Пешеходные переходы оборудуют контрастным освещением.
Бирюков также напомнил, что в этом году в Москве запланированы работы по благоустройству территорий возле 12 станций БКЛ.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат сообщил об ускорении инфляции на продукты питания
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния