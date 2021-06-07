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ЕК отвергла обвинения в политизации решения по воздушному пространству Белоруссии
ЕК отвергла обвинения в политизации решения по воздушному пространству Белоруссии - РИА Новости, 07.06.2021
ЕК отвергла обвинения в политизации решения по воздушному пространству Белоруссии
Еврокомиссия не видит политизации в решении Агентства авиационной безопасности Европейского союза (EASA) по воздушному пространству Белоруссии, заявили РИА... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:17
2021-06-07T13:42
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
еврокомиссия
в мире
европейское агентство авиационной безопасности (easa)
белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Еврокомиссия не видит политизации в решении Агентства авиационной безопасности Европейского союза (EASA) по воздушному пространству Белоруссии, заявили РИА Новости в Еврокомиссии в ответ на просьбу прокомментировать обвинения IATA.Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ранее призвала EASA разделять политику и вопросы авиационной безопасности после инцидента с Ryanair. Запрет европейским самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством - это политизация авиационной безопасности, EASA должна отменить это решение, заявил гендиректор IATA Уилли Уолш.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега."Это был возмутительный и недопустимый акт, который представляет собой нападение на демократию, нападение на свободу выражения мнений и нападение на европейский суверенитет", - сказал представитель ЕК."Единственная политизация воздушного движения произошла, когда белорусские власти под ложным предлогом посадили европейский самолет только для того, чтобы арестовать критически настроенного журналиста Романа Протасевича и его партнершу Софью Сапегу", - сказал он.Это событие "также поставило под угрозу безопасность европейских граждан и самолетов и продемонстрировало полное пренебрежение властями Беларуси правил и процедур международной авиации", заявили в ЕК.Поэтому, "чтобы снизить потенциальный риск для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате полетов в этом воздушном пространстве", 2 июня EASA издало Директиву по безопасности, призывающую государства-члены поручить своим национальным перевозчикам избегать воздушного пространства Белоруссии, отметила ЕК."Безопасность пассажиров остается высшим приоритетом для Еврокомиссии и ключевым фактором деятельности и миссии EASA", - отметил собеседник агентства.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210605/sanktsii-1735802919.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, еврокомиссия, в мире, европейское агентство авиационной безопасности (easa), белоруссия

ЕК отвергла обвинения в политизации решения по воздушному пространству Белоруссии

13:17 07.06.2021 (обновлено: 13:42 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Еврокомиссия не видит политизации в решении Агентства авиационной безопасности Европейского союза (EASA) по воздушному пространству Белоруссии, заявили РИА Новости в Еврокомиссии в ответ на просьбу прокомментировать обвинения IATA.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ранее призвала EASA разделять политику и вопросы авиационной безопасности после инцидента с Ryanair. Запрет европейским самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством - это политизация авиационной безопасности, EASA должна отменить это решение, заявил гендиректор IATA Уилли Уолш.
Самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 16:46
В Белоруссии назвали санкции Евросоюза "рейдерским захватом"
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.
"Это был возмутительный и недопустимый акт, который представляет собой нападение на демократию, нападение на свободу выражения мнений и нападение на европейский суверенитет", - сказал представитель ЕК.
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"Единственная политизация воздушного движения произошла, когда белорусские власти под ложным предлогом посадили европейский самолет только для того, чтобы арестовать критически настроенного журналиста Романа Протасевича и его партнершу Софью Сапегу", - сказал он.
Это событие "также поставило под угрозу безопасность европейских граждан и самолетов и продемонстрировало полное пренебрежение властями Беларуси правил и процедур международной авиации", заявили в ЕК.
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29 мая, 14:31
Эксперт рассказал, что может сделать Белоруссия в ответ на запрет полетов
Поэтому, "чтобы снизить потенциальный риск для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате полетов в этом воздушном пространстве", 2 июня EASA издало Директиву по безопасности, призывающую государства-члены поручить своим национальным перевозчикам избегать воздушного пространства Белоруссии, отметила ЕК.
"Безопасность пассажиров остается высшим приоритетом для Еврокомиссии и ключевым фактором деятельности и миссии EASA", - отметил собеседник агентства.
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В Белоруссии объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair в Минск
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairЕврокомиссияВ миреЕвропейское агентство авиационной безопасности (EASA)Белоруссия
 
 
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