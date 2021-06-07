https://ria.ru/20210607/belorussiya-1735988460.html

ЕК отвергла обвинения в политизации решения по воздушному пространству Белоруссии

ЕК отвергла обвинения в политизации решения по воздушному пространству Белоруссии - РИА Новости, 07.06.2021

ЕК отвергла обвинения в политизации решения по воздушному пространству Белоруссии

Еврокомиссия не видит политизации в решении Агентства авиационной безопасности Европейского союза (EASA) по воздушному пространству Белоруссии, заявили РИА... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:17

2021-06-07T13:17

2021-06-07T13:42

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

еврокомиссия

в мире

европейское агентство авиационной безопасности (easa)

белоруссия

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БРЮССЕЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Еврокомиссия не видит политизации в решении Агентства авиационной безопасности Европейского союза (EASA) по воздушному пространству Белоруссии, заявили РИА Новости в Еврокомиссии в ответ на просьбу прокомментировать обвинения IATA.Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ранее призвала EASA разделять политику и вопросы авиационной безопасности после инцидента с Ryanair. Запрет европейским самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством - это политизация авиационной безопасности, EASA должна отменить это решение, заявил гендиректор IATA Уилли Уолш.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега."Это был возмутительный и недопустимый акт, который представляет собой нападение на демократию, нападение на свободу выражения мнений и нападение на европейский суверенитет", - сказал представитель ЕК."Единственная политизация воздушного движения произошла, когда белорусские власти под ложным предлогом посадили европейский самолет только для того, чтобы арестовать критически настроенного журналиста Романа Протасевича и его партнершу Софью Сапегу", - сказал он.Это событие "также поставило под угрозу безопасность европейских граждан и самолетов и продемонстрировало полное пренебрежение властями Беларуси правил и процедур международной авиации", заявили в ЕК.Поэтому, "чтобы снизить потенциальный риск для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате полетов в этом воздушном пространстве", 2 июня EASA издало Директиву по безопасности, призывающую государства-члены поручить своим национальным перевозчикам избегать воздушного пространства Белоруссии, отметила ЕК."Безопасность пассажиров остается высшим приоритетом для Еврокомиссии и ключевым фактором деятельности и миссии EASA", - отметил собеседник агентства.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210605/sanktsii-1735802919.html

https://ria.ru/20210605/sud-1735819127.html

https://ria.ru/20210529/otvet-1734723472.html

https://ria.ru/20210602/ryanair-1735343475.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, еврокомиссия, в мире, европейское агентство авиационной безопасности (easa), белоруссия