Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210606/zyuganov-1735876213.html
Зюганов: бизнесменам с ПМЭФ надо подарить сказку Пушкина о рыбаке и рыбке
Зюганов: бизнесменам с ПМЭФ надо подарить сказку Пушкина о рыбаке и рыбке - РИА Новости, 06.06.2021
Зюганов: бизнесменам с ПМЭФ надо подарить сказку Пушкина о рыбаке и рыбке
Проведение ПМЭФ в условиях пандемии делает честь России, а участникам-бизнесменам, которые демонстрировали там "неуемные аппетиты", стоит подарить знаменитую... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T14:52
2021-06-06T14:52
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
сбербанк россии
андрей белоусов
александр пушкин
геннадий зюганов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729754538_0:279:3144:2048_1920x0_80_0_0_68a100d767098a615a49ab365a0be64a.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Проведение ПМЭФ в условиях пандемии делает честь России, а участникам-бизнесменам, которые демонстрировали там "неуемные аппетиты", стоит подарить знаменитую сказку Пушкина "О рыбаке и рыбке", заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили" государство на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. В свою очередь совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ назвал разговоры о жадности предпринимателей "странными": по его мнению, "хотеть большего - это хорошо"."Только что завершился, накануне этого уникального праздника (дня рождения Александра Пушкина - ред.), питерский форум. Сам факт, что он прошел в нашей стране, куда приехали тысячи деловых людей, компаний, на котором выступил президент РФ, прошли большие дискуссии, делает нам честь, потому что коронавирус парализовал всю планету. Он породил новые явления, новую санитарную культуру, новый тип общения, который больше по удаленке, но эта удаленка не должна способствовать очерствлению сердец и совести", - сказал лидер КПРФ во время церемонии возложения цветов к памятнику Пушкину.Зюганов посоветовал всем читать стихи, сказки и поэмы русского классика, в том числе тем, "кто держит капиталы в кармане, кто очерствел до такой степени, что даже на международном форуме стал оправдываться, что им движет не жадность, а предпринимательство"."Честно признаюсь, когда слушал ответ Путина на эти выпады олигархии… я посоветовал бы Владимиру Владимировичу отправить Мордашову сказку Пушкина "О рыбаке и рыбке", - сказал Зюганов.По его мнению, это должно служить напоминанием о том, что можно остаться у разбитого корыта, когда "неуемные аппетиты хотят править всем, и даже морем".Также, добавил Зюганов, он бы пожелал отправить в подарок вместе со сказкой "О рыбаке и рыбке" также повесть "Капитанская дочка", в которой содержится урок о том, как "капитана Гринева спасло великодушие"."Когда он Пугачеву в буран подарил свой заячий тулупчик и когда сам попал в самую тяжелую ситуацию, Пугачев проявил милосердие, прекрасно понимая, что его спасли в тяжелую минуту... очень важно помнить вот эти гениальные заветы нашего гениального поэта, писателя, провидца Александра Сергеевича Пушкина", - заключил Зюганов.
https://ria.ru/20210604/mordashov-1735595561.html
https://ria.ru/20210603/abramchenko-1735422628.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729754538_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_cc79b2e03056232f4609f3ceaafc821b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), сбербанк россии, андрей белоусов, александр пушкин, геннадий зюганов, общество

Зюганов: бизнесменам с ПМЭФ надо подарить сказку Пушкина о рыбаке и рыбке

14:52 06.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на ХVIII съезде КПРФ
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на ХVIII съезде КПРФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Проведение ПМЭФ в условиях пандемии делает честь России, а участникам-бизнесменам, которые демонстрировали там "неуемные аппетиты", стоит подарить знаменитую сказку Пушкина "О рыбаке и рыбке", заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили" государство на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. В свою очередь совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ назвал разговоры о жадности предпринимателей "странными": по его мнению, "хотеть большего - это хорошо".
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 12:31Петербургский международный экономический форум
Совладелец "Северстали" Мордашов ответил на слова о жадности бизнеса
"Только что завершился, накануне этого уникального праздника (дня рождения Александра Пушкина - ред.), питерский форум. Сам факт, что он прошел в нашей стране, куда приехали тысячи деловых людей, компаний, на котором выступил президент РФ, прошли большие дискуссии, делает нам честь, потому что коронавирус парализовал всю планету. Он породил новые явления, новую санитарную культуру, новый тип общения, который больше по удаленке, но эта удаленка не должна способствовать очерствлению сердец и совести", - сказал лидер КПРФ во время церемонии возложения цветов к памятнику Пушкину.
Зюганов посоветовал всем читать стихи, сказки и поэмы русского классика, в том числе тем, "кто держит капиталы в кармане, кто очерствел до такой степени, что даже на международном форуме стал оправдываться, что им движет не жадность, а предпринимательство".
"Честно признаюсь, когда слушал ответ Путина на эти выпады олигархии… я посоветовал бы Владимиру Владимировичу отправить Мордашову сказку Пушкина "О рыбаке и рыбке", - сказал Зюганов.
По его мнению, это должно служить напоминанием о том, что можно остаться у разбитого корыта, когда "неуемные аппетиты хотят править всем, и даже морем".
Также, добавил Зюганов, он бы пожелал отправить в подарок вместе со сказкой "О рыбаке и рыбке" также повесть "Капитанская дочка", в которой содержится урок о том, как "капитана Гринева спасло великодушие".
"Когда он Пугачеву в буран подарил свой заячий тулупчик и когда сам попал в самую тяжелую ситуацию, Пугачев проявил милосердие, прекрасно понимая, что его спасли в тяжелую минуту... очень важно помнить вот эти гениальные заветы нашего гениального поэта, писателя, провидца Александра Сергеевича Пушкина", - заключил Зюганов.
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 13:36Петербургский международный экономический форум
Вице-премьер прокомментировала заявления о жадности торговых сетей
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Сбербанк РоссииАндрей БелоусовАлександр ПушкинГеннадий ЗюгановОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:30Росстат сообщил об ускорении инфляции на продукты питания
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
Лента новостейМолния