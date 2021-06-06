https://ria.ru/20210606/zyuganov-1735876213.html

Зюганов: бизнесменам с ПМЭФ надо подарить сказку Пушкина о рыбаке и рыбке

Зюганов: бизнесменам с ПМЭФ надо подарить сказку Пушкина о рыбаке и рыбке - РИА Новости, 06.06.2021

Зюганов: бизнесменам с ПМЭФ надо подарить сказку Пушкина о рыбаке и рыбке

Проведение ПМЭФ в условиях пандемии делает честь России, а участникам-бизнесменам, которые демонстрировали там "неуемные аппетиты", стоит подарить знаменитую... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T14:52

2021-06-06T14:52

2021-06-06T14:52

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

сбербанк россии

андрей белоусов

александр пушкин

геннадий зюганов

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Проведение ПМЭФ в условиях пандемии делает честь России, а участникам-бизнесменам, которые демонстрировали там "неуемные аппетиты", стоит подарить знаменитую сказку Пушкина "О рыбаке и рыбке", заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили" государство на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. В свою очередь совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ назвал разговоры о жадности предпринимателей "странными": по его мнению, "хотеть большего - это хорошо"."Только что завершился, накануне этого уникального праздника (дня рождения Александра Пушкина - ред.), питерский форум. Сам факт, что он прошел в нашей стране, куда приехали тысячи деловых людей, компаний, на котором выступил президент РФ, прошли большие дискуссии, делает нам честь, потому что коронавирус парализовал всю планету. Он породил новые явления, новую санитарную культуру, новый тип общения, который больше по удаленке, но эта удаленка не должна способствовать очерствлению сердец и совести", - сказал лидер КПРФ во время церемонии возложения цветов к памятнику Пушкину.Зюганов посоветовал всем читать стихи, сказки и поэмы русского классика, в том числе тем, "кто держит капиталы в кармане, кто очерствел до такой степени, что даже на международном форуме стал оправдываться, что им движет не жадность, а предпринимательство"."Честно признаюсь, когда слушал ответ Путина на эти выпады олигархии… я посоветовал бы Владимиру Владимировичу отправить Мордашову сказку Пушкина "О рыбаке и рыбке", - сказал Зюганов.По его мнению, это должно служить напоминанием о том, что можно остаться у разбитого корыта, когда "неуемные аппетиты хотят править всем, и даже морем".Также, добавил Зюганов, он бы пожелал отправить в подарок вместе со сказкой "О рыбаке и рыбке" также повесть "Капитанская дочка", в которой содержится урок о том, как "капитана Гринева спасло великодушие"."Когда он Пугачеву в буран подарил свой заячий тулупчик и когда сам попал в самую тяжелую ситуацию, Пугачев проявил милосердие, прекрасно понимая, что его спасли в тяжелую минуту... очень важно помнить вот эти гениальные заветы нашего гениального поэта, писателя, провидца Александра Сергеевича Пушкина", - заключил Зюганов.

https://ria.ru/20210604/mordashov-1735595561.html

https://ria.ru/20210603/abramchenko-1735422628.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), сбербанк россии, андрей белоусов, александр пушкин, геннадий зюганов, общество