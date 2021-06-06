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СМИ: Женеву обеспечат военной техникой на время саммита Россия — США
СМИ: Женеву обеспечат военной техникой на время саммита Россия — США - РИА Новости, 06.06.2021
СМИ: Женеву обеспечат военной техникой на время саммита Россия — США
Полиция кантона Женева в период российско-американского саммита будет обеспечена военной техникой, сообщило издание NZZ am Sonntag со ссылкой на полицию. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T16:48
2021-06-06T16:48
2021-06-06T16:48
джо байден
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сша
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Полиция кантона Женева в период российско-американского саммита будет обеспечена военной техникой, сообщило издание NZZ am Sonntag со ссылкой на полицию.Отмечается, что практика аренды полицией техники у швейцарской армии не нова, в последние годы к ней прибегают все чаще. Аренда у армии транспортного средства или танка обходится в 95 франков в день и 10 франков за пройденный километр.Как сообщили изданию в полиции, специально по случаю саммита женевская полиция получит дополнительно "множество" бронированных автомобилей.Согласно газете, на грядущей неделе станет известно, будет ли в Женеве официально развернута армия, как это было в 2014 году во время конференции по Сирии в швейцарском Монтрё. Соответствующее решение должен принять федеральный совет Швейцарии (правительство).Саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня.
https://radiosputnik.ria.ru/20210606/ssha-1735864026.html
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джо байден, владимир путин, сирия, монтре, сша, в мире