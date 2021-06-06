https://ria.ru/20210606/zatseper-1735886310.html

На крыше московской электрички погиб зацепер

На крыше московской электрички погиб зацепер - РИА Новости, 06.06.2021

На крыше московской электрички погиб зацепер

Следователи проверяют обстоятельства смерти молодого человека, увлекавшегося опасной ездой на железнодорожном транспорте, тело которого было обнаружено на крыше РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T16:54

2021-06-06T16:54

2021-06-06T16:54

московская железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Следователи проверяют обстоятельства смерти молодого человека, увлекавшегося опасной ездой на железнодорожном транспорте, тело которого было обнаружено на крыше электропоезда "Монино — Москва", сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская."По предварительным данным, сегодня в утреннее время на крыше электропоезда сообщением "Монино — Москва" обнаружено тело мужчины 1998 года рождения, увлекавшегося так называемым "зацепингом", с признаками электротравмы", - сказала Марковская, уточнив, что по данному факту начата доследственная проверка, а происшествие случилось на Ярославском направлении Московской железной дороги.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/proisshestviya-1598387721.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), происшествия