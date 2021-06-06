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На крыше московской электрички погиб зацепер
На крыше московской электрички погиб зацепер - РИА Новости, 06.06.2021
На крыше московской электрички погиб зацепер
Следователи проверяют обстоятельства смерти молодого человека, увлекавшегося опасной ездой на железнодорожном транспорте, тело которого было обнаружено на крыше РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T16:54
2021-06-06T16:54
московская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Следователи проверяют обстоятельства смерти молодого человека, увлекавшегося опасной ездой на железнодорожном транспорте, тело которого было обнаружено на крыше электропоезда "Монино — Москва", сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская."По предварительным данным, сегодня в утреннее время на крыше электропоезда сообщением "Монино — Москва" обнаружено тело мужчины 1998 года рождения, увлекавшегося так называемым "зацепингом", с признаками электротравмы", - сказала Марковская, уточнив, что по данному факту начата доследственная проверка, а происшествие случилось на Ярославском направлении Московской железной дороги.
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московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

На крыше московской электрички погиб зацепер

16:54 06.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПодготовка к открытию Московсковского центрального кольца
Подготовка к открытию Московсковского центрального кольца - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Следователи проверяют обстоятельства смерти молодого человека, увлекавшегося опасной ездой на железнодорожном транспорте, тело которого было обнаружено на крыше электропоезда "Монино — Москва", сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
"По предварительным данным, сегодня в утреннее время на крыше электропоезда сообщением "Монино — Москва" обнаружено тело мужчины 1998 года рождения, увлекавшегося так называемым "зацепингом", с признаками электротравмы", - сказала Марковская, уточнив, что по данному факту начата доследственная проверка, а происшествие случилось на Ярославском направлении Московской железной дороги.
Пассажирский поезд Минск-Москва прибывает на Белорусский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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Московская железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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