https://ria.ru/20210606/zakharova-1735866976.html

Захарова ответила на слова генсека НАТО о сотрудничестве Москвы и Минска

Захарова ответила на слова генсека НАТО о сотрудничестве Москвы и Минска - РИА Новости, 06.06.2021

Захарова ответила на слова генсека НАТО о сотрудничестве Москвы и Минска

Нормальное взаимодействие России и Белоруссии не входит в планы НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T13:22

2021-06-06T13:22

2021-06-06T13:46

политика

россия

мария захарова

нато

белоруссия

йенс столтенберг

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Нормальное взаимодействие России и Белоруссии не входит в планы НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Генсек альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что союзники по западному военному блоку готовы защищать друг друга "от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы". Официальный представитель МИД предложила альянсу обратить внимание не на вымышленные угрозы, а на "внутренний терроризм в США".Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Москва и Минск планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы по углублению интеграции. По словам посла России в республике Евгения Лукьянова, почти все дорожные карты уже готовы, скоро их предложат президентам.Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обе страны испытывают колоссальное давление извне, и подчеркнул общую заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.Лукашенко прежде отмечал, что Белоруссии и России следует "осовременить" документы по применению региональной группировки вооруженных сил с учетом ситуации у западных границ и в мире. В декабре 2020 года ему представили актуализированный план применения региональной группировки войск, который впоследствии он одобрил. СМИ сообщали, что такую же работу провели и в России.Тогда же Лукашенко заявил военным, что успокаиваться нельзя, как бы ни "убаюкивали" разговорами об обычных учениях своих сил США и НАТО.

https://ria.ru/20210604/lukashenko-1735602902.html

https://ria.ru/20210606/nato-1735864269.html

россия

белоруссия

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политика, россия, мария захарова, нато, белоруссия, йенс столтенберг