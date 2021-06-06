Захарова ответила на слова генсека НАТО о сотрудничестве Москвы и Минска
13:22 06.06.2021 (обновлено: 13:46 06.06.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Нормальное взаимодействие России и Белоруссии не входит в планы НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Генсек альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что союзники по западному военному блоку готовы защищать друг друга "от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы".
"Вот вам и ответ на вопрос, что Запад так неистово взялся за Белоруссию. Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входит. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции", — написала Захарова в Telegram.
Официальный представитель МИД предложила альянсу обратить внимание не на вымышленные угрозы, а на "внутренний терроризм в США".
Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Москва и Минск планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы по углублению интеграции. По словам посла России в республике Евгения Лукьянова, почти все дорожные карты уже готовы, скоро их предложат президентам.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обе страны испытывают колоссальное давление извне, и подчеркнул общую заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.
Лукашенко прежде отмечал, что Белоруссии и России следует "осовременить" документы по применению региональной группировки вооруженных сил с учетом ситуации у западных границ и в мире. В декабре 2020 года ему представили актуализированный план применения региональной группировки войск, который впоследствии он одобрил. СМИ сообщали, что такую же работу провели и в России.
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