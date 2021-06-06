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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210606/yazyk-1764147668.html
"Как это по-русски". Трейлер
"Как это по-русски". Трейлер - РИА Новости, 17.12.2021
"Как это по-русски". Трейлер
Как буква Е получила две точки и стала буквой Ё? Почему поминки раньше вызывали радость, а обаяние — страх? Тоска, хамство и стушеваться: какие слова не получится перевести на английский? "Красивая портфель" и "свежая лосось" — почему некоторые слова со временем меняли свой род? Почему пресса "желтая", тоска "зеленая", а от страха белеют?
2021-06-06T10:00
2021-12-17T00:50
как это по-русски
общество
образование - общество
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литература
русский язык в мире
подкаст
россия
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"Как это по-русски". Трейлер
Как буква Е получила две точки и стала буквой Ё? Почему поминки раньше вызывали радость, а обаяние — страх? Тоска, хамство и стушеваться: какие слова не получится перевести на английский? "Красивая портфель" и "свежая лосось" — почему некоторые слова со временем меняли свой род? Почему пресса "желтая", тоска "зеленая", а от страха белеют?
audio/mpeg
"Как это по-русски". Трейлер
Как буква Е получила две точки и стала буквой Ё? Почему поминки раньше вызывали радость, а обаяние — страх? Тоска, хамство и стушеваться: какие слова не получится перевести на английский? "Красивая портфель" и "свежая лосось" — почему некоторые слова со временем меняли свой род? Почему пресса "желтая", тоска "зеленая", а от страха белеют?
audio/mpeg
Как меняется язык, на котором мы говорим? Откуда берутся и куда исчезают новые слова? Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят.Подкаст "Как это по-русски" выходит по воскресеньям.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, образование - общество, образование, литература, русский язык в мире, подкаст, россия, аудио
10:00 06.06.2021 (обновлено: 00:50 17.12.2021)
 

"Как это по-русски". Трейлер

Как это по-русски
"Как это по-русски". Трейлер
6 июня, 10:00
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Как буква Е получила две точки и стала буквой Ё? Почему поминки раньше вызывали радость, а обаяние — страх? Тоска, хамство и стушеваться: какие слова не получится перевести на английский? "Красивая портфель" и "свежая лосось" — почему некоторые слова со временем меняли свой род? Почему пресса "желтая", тоска "зеленая", а от страха белеют?
Как меняется язык, на котором мы говорим? Откуда берутся и куда исчезают новые слова? Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят.
Подкаст "Как это по-русски" выходит по воскресеньям.
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