https://ria.ru/20210606/yazyk-1735855392.html

Мишустин призвал сохранять чистоту русского языка

Мишустин призвал сохранять чистоту русского языка - РИА Новости, 06.06.2021

Мишустин призвал сохранять чистоту русского языка

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём русского языка – Пушкинским днём России, отметив, что русский – один из самых богатейших и изучаемых РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T11:11

2021-06-06T11:11

2021-06-06T11:18

культура

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём русского языка – Пушкинским днём России, отметив, что русский – один из самых богатейших и изучаемых языков в мире, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Русский – один из самых богатейших и изучаемых языков в мире. Он стал нашим национальным достоянием, внёс огромный вклад в культурное и историческое наследие человечества. Благодаря Пушкину, Толстому, Достоевскому, Чехову, Цветаевой, Бродскому изучать русский стремятся во многих странах. Ведь эти знания дают возможность общаться, работать, читать в подлиннике произведения классиков, узнавать о культуре и истории России", - сказал Мишустин.Он подчеркнул, что сегодня особенно важно сохранять чистоту и красоту родного языка, повышать качество преподавания его в школах, активно внедрять в обучение новейшие технологии, современные образовательные программы и методики.

https://ria.ru/20210606/poet-1735844103.html

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россия, михаил мишустин, общество